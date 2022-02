Toggenburgerin verarbeitet den Tod ihrer Tochter in einem Buch

Schicksalsschlag «Ich hätte mein Leben gegeben, um deines zu retten!»: Eine Bütschwilerin verarbeitet den Tod ihrer zweijährigen Tochter in einem schonungslos offenen Buch Durch einen tragischen Unfall verlor Stephanie Stadelmann ihre zweijährige Tochter Alia. In ihrem Buch schildert die Bütschwilerin, was an jenem Tag geschah. Und wie sie, ihr Mann und Alias Schwester es schafften, als Familie weiterzuleben. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 10.02.2022, 20.00 Uhr

Mit ihrem Buch will Stephanie Stadelmann auch mit einem Tabu brechen. Bild: Pablo Rohner

Ein grosser, heller Wohnraum in einem Einfamilienhaus in Bütschwil. «Bitte, jede Frage stellen. Ich kann über alles, was geschehen ist, offen sprechen», sagt Stephanie Stadelmann gleich am Anfang des Gesprächs. Sie stellt Kaffee und Süssmost auf den Tisch und setzt sich. Ihr Blick ist klar und fest.

Am 11. Oktober 2018 erlebte Stephanie Stadelmann den schlimmsten Albtraum aller Eltern. Gerade hatte sie mit ihren beiden Töchtern Malea und Alia zu Abend gegessen. Ihr Mann Urs kam später nach Hause, sie wollte noch kurz die Wäsche bügeln. Die beiden Mädchen spielten in ihrem Zimmer, als ein Luftballon in Alias Luftröhre geriet. Alle Versuche der verzweifelten Mutter, zuerst, um die Atemwege ihrer zweijährigen Tochter zu befreien, dann, um sie zu reanimieren, schlugen fehl. Auch die Sanitäter und Notärzte konnten Alia nicht wiederbeleben.

Die schreckliche Erfahrung dieses Tages hat die 37-Jährige in einem Buch verarbeitet, das sie nun veröffentlicht hat. «Ich hätte mein Leben gegeben, um deines zu retten!» heisst es und die 111 Seiten lesen sich so aufwühlend, wie der Titel. Mehrere Jahre hat Stephanie Stadelmann daran gearbeitet, 500 Exemplare liess sie mit Unterstützung ihrer Verlegerin und Lektorin Nicola Zoller drucken. Etwa die Hälfte habe sie schon verkauft, die meisten davon via Facebook.

Schmerzhaft detaillierte Schilderung

Stephanie Stadelmann warnt ihre Leserinnen und Leser früh: «Du wirst all meine Emotionen, Glücksgefühle, aber auch Ängste und tiefste Trauer mit mir teilen müssen. Ich nehme dabei keine Rücksicht auf deine Befindlichkeiten, werde dich nicht in Samt packen oder dir etwas vormachen.»

Im zentralen Kapitel beschreibt Stephanie Stadelmann den Tag, an dem ihre Tochter starb, in schmerzhafter Lückenlosigkeit. Ab dem Morgenessen folgt man ihr und ihrem Mann Urs als Leser durch die verhängnisvolle Verkettung von Umständen, die zum schrecklichen Unglück führten.

Die Banalität des Alltags, in die plötzlich die schrecklichen Geräusche aus dem Kinderzimmer hereinbrechen. Dann, in allen Details, was sie dort sah. Die Machtlosigkeit und Verzweiflung bei den Reanimationsversuchen, begleitet von der ruhigen Stimme aus der Notrufzentrale. Wie es Stephanie Stadelmann beim Schreiben ging, wird es zweifellos auch vielen beim Lesen gehen:

«Ich musste das Manuskript immer wieder weglegen.»

Das folgende Kapitel ist aus der Perspektive ihr Mannes Urs geschrieben und schildert, wie er die Stunde, in der seine Frau und die Rettungskräfte um das Leben seiner Tochter kämpften, erlebte. Vom Moment an, als er auf dem Heimweg von einer Messe einen Anruf eines Unbekannten erhielt, der ihm nicht mehr sagen wollte als, dass er sofort nach Hause kommen solle, etwas sehr Schlimmes sei passiert.

Der älteren Tochter gewidmet

Gewidmet ist das Buch Malea, die vier Jahre alt war, als ihre Schwester starb. Für die Zeit, wenn ihre älteste Tochter Fragen haben würde, wollte Stephanie Stadelmann festgehalten haben, was damals geschah: «Zu jenem Zeitpunkt, wenn dir gewisse Dinge klarer werden, wenn du anfängst zu hinterfragen und vielleicht deine eigenen Erinnerungen verblassen, dann schenke ich dir dafür meine.»

Für die Leserinnen und Leser ihres Buchs erhofft sich Stephanie Stadelmann auch eine Art positive Schockwirkung. Dass sie die Zeit mit ihren Kindern – oder anderen lieben Personen – bewusster erleben, nachdem sie mit ihren Augen in den Abgrund geschaut haben.

Zu Schreiben habe ihr aber auch geholfen, die traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten. Ihre Therapeutin habe sie darin bestärkt. Tatsächlich glaubt man beim Lesen nachfühlen zu können, wie das Schreiben der Autorin dabei half, Erinnerungen und Gedanken zu ordnen und in den Griff zu bekommen. Und dann, den Blick vorwärts zu richten.

Das Unglück kam aus heiterem Himmel

Gerahmt werden die beiden erwähnten Kapitel von der Vor- und Nachgeschichte jenes verhängnisvollen Tages. Auf den ersten fünfzig Seiten beschreibt sie das Familienglück, perfekt gemacht durch die Geburt der zweiten Tochter. Idyllische Babyszenen, der Bau des eigenen Hauses. Am Ende des Kapitels, in dem Stephanie Stadelmann ihre Familie vorstellt, heisst es:

«Alles in allem, so scheint es, waren wir eine wahre Vorzeigefamilie.»

Die Erzählstruktur habe sie bewusst gewählt, sagt Stephanie Stadelmann, die zuvor keine Erfahrung als Autorin hatte. Damit wolle sie verdeutlichen, dass ein solches Unglück, bei aller Unwahrscheinlichkeit, alle treffen könne, aus heiterem Himmel. Auch die, die immer alles im Griff haben wollen, zu denen sie sich selbst zählt. Von einem Moment auf den nächsten war sie, die immer penibel darauf geachtet habe, nichts herumliegen zu lassen, was in den Mund eines Kleinkinds geraten könnte, der albtraumhaften Realität ausgeliefert, ihr Kind nicht mehr retten zu können.

Das Buch soll auch Kraft und Hoffnung spenden

In Ganterschwil, wo die Familie damals lebte, und darüber hinaus, sprach sich das furchtbare Unglück schnell herum. «In der Migros drehten sich Leute nach mir um», sagt Stephanie Stadelmann. Im Buch beschreibt sie, wie Bekannte plötzlich die Strassenseite wechselten, wenn sie, ihr Mann und Malea ihnen entgegenkamen. Es hätten sowieso alle vom Tod ihrer Tochter gewusst, darüber gesprochen und sich ausgemalt, was passiert ist an jenem Tag. Auch darum sei für sie befreiend, offen darzulegen, was wirklich geschah.

Der letzte Teil des Buchs handelt von der individuellen Art, wie die Familienmitglieder trauerten und sich dabei halfen. Besonders beeindruckt dabei, wie die beiden Eltern trotz völlig unterschiedlicher Art, mit dem Verlust umzugehen, einander unterstützten und Halt gaben.

Das letzte Kapitel handelt schliesslich von der Geburt ihrer jüngsten Tochter Kiana. Auch hier spricht Stephanie Stadelmann offen: Die Entscheidung für ein drittes Kind sei ihr nicht leicht gefallen und von vielen Ängsten begleitet gewesen. Natürlich war da die Angst, dass es wieder passieren könnte. Aber auch die Befürchtung, dass sie das dritte Kind immer als Ersatz für Alia sehen würde.

Stephanie Stadelmanns Buch ist ein Mahnmal für die Zerbrechlichkeit allen Glücks. Als Zeugnis davon, wie Stephanie, Malea und Urs Stadelmann mit Kiana nach dem schwersten vorstellbaren Schicksalsschlag zu einem neuen Leben als Familie fanden, kann es aber auch Kraft und Hoffnung spenden. Auch das wollte sie mit ihrem Buch erreichen. «Denn», sagt Stephanie Stadelmann, «wie Eltern mit dem Tod eines Kindes umgehen, ist ein Tabuthema, über das kaum gesprochen wird.»

Hinweis: Das Buch kann unter www.alia-geschichte.ch bestellt werden.

