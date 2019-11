Einheimische Künstler aus dem Toggenburg und dem Hinterland stellen in Wald-Schönengrund aus Albert Zellweger zeigt an «Üsi ond anderi Art» sieben einheimische Kunstschaffende. Michael Hug

Die Hemberger Künstlerin Heidi Fässler vor einem ihrer Scherenschnitte. Bild: Michael Hug

«Üsi ond anderi Art» ist Albert Zellwegers zur Tradition gewordene Ausstellungsreihe in seinem Atelier in Wald-Schönengrund. Immer wieder aufs Neue lädt Zellweger, der selber auch malt und seine Bilder ausstellt, bekannte und weniger bekannte Künstler und Künstlerinnen aus der weiteren Region Hinterland-Toggenburg zu sich ein und gibt ihnen so eine Plattform.

Sieben Kunstschaffende und sich selbst stellt er an der «Üsi ond anderi Art» in diesem Herbst aus: Willi Keller aus Herisau mit Drechslerarbeiten, Heidi Fässler aus Hemberg mit Scherenschnitten, Aurel und Franz Widmer aus Brunnadern mit Steinmetzarbeiten, Silvia Sonderegger aus Oberegg, Karin Ammann aus Urnäsch und Annemarie Keller aus Nesslau mit gemalten Bildern.

...und hat noch nicht alles gesehen

Das Stöbern und Betrachten der ausgestellten Arbeiten in Zellwegers Rahmen- und Malatelier ist ein kleines Abenteuer. Die Räume sind verwinkelt, versteckt und immer wieder tut sich ein neuer Raum auf, wo sich Bilder finden oder kleine Skulpturen. Stets hat man das Gefühl, man sei noch nicht überall gewesen und hat noch nicht alles gesehen. Doch der Ausstellungsmacher klärt die Besuchenden immer wieder auf, weist sie nach rechts oder links, nach oben oder nicht zuletzt in die kleine Festwirtschaft. Dort gibt es Kaffee, Bier oder Appenzeller.

Wer sich mit den Kunstschaffenden austauschen wollte, musste die Vernissage am Freitag besuchen. Es waren alle Künstlerinnen und Künstler da. So auch Heidi Fässler. Die Bäuerin beschäftigt sich in ihrer Freizeit mit Scherenschnitten: «Meine Motive finde ich im Alltag. Sie sind daher immer etwas traditionell.» Das «Scherenschnittlen» habe sie an einem Bäuerinnen-Kurs gelernt: «Da habe ich es auch gecheckt, wie man es zu Stande bringt, dass alles an einem Stück ist.» In der Tat sind die filigranen Kunstwerke, von denen manche nur zehn auf zehn Zentimeter messen, andere ein Meter auf einen halben, aus einem Stück Papier geschnitten und alle Motive, Bäume, Ziegen, Bauern, Kinder oder Traktoren, hängen zusammen.

Nicht immer malt sie Traditionelles

Eine zweite Künstlerin aus dem Toggenburg zeigt ihre Bilder: Annemarie Keller. Sie widmet sich der naiven Bauernmalerei: «Die traditionellen Motive sprechen mich an. Angefangen habe ich mit Bödeli.» «Bödeli» sind die Unterseite von Böden von Milcheimern. Unter vorgehaltener Hand verrät Keller: «Nicht immer male ich Traditionelles, manchmal flippe ich auch aus. Aber diese Bilder kann ich nicht der Öffentlichkeit zeigen!» Aurel und Franz Widmer zeigen Arbeiten aus ihrer Bildhauerei: Skulpturen, Symbole, Wappen und Wappensteine aus Muschelkalk, Kiesel oder Marmor.