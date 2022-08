Schwingen: Forrer holt am Schaffhauser Kantonalen den 151. Kranz

Schaffhauser Kantonalschwingfest Arnold Forrer holt in Wilchingen seinen 151. Kranz – weitere St.Galler qualifizieren sich für das Eidgenössische Arnold Forrer setzt nochmals einen drauf: Am Schaffhauser Kantonalschwingfest in Wilchingen holt er seinen nächsten Kranz. Mit fünf Kränzen zeigten die St.Galler Schwinger eine gute Teamleistung. Pascal Schönenberger 08.08.2022, 10.39 Uhr

Arnold Forrer (im Sennenhemd) verbuchte in Wilchingen drei Siege, zwei Niederlagen und einen gestellten Gang. Bild: Lorenz Reifler

Neben dem Sieg des Hembergers Werner Schlegel am Nordwestschweizer Teilverbandsfest in Brugg war der 151. Kranz von Arnold Forrer die grosse Geschichte des Schwinger-Wochenendes. Forrer holte ihn in Wilchingen, am Schaffhauser Kantonalschwingfest. Der Käsermeister, der 2001 in Nyon das Eidgenössische gewonnen hatte, klassierte sich mit einer Niederlage, zwei Gestellten und drei Siegen auf dem siebten Schlussrang.