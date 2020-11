Ebnat-Kappel/Hemberg SC Speer Nordisch sehnt den Saisonstart herbei: Langlaufen hat in Coronazeiten viele Vorteile Noch hat es weder auf dem Scherb bei Hemberg noch im Thurtal genügend Schnee, um eine Loipe zu spuren. Dennoch ist der SC Speer Nordisch bereit für die Saisoneröffnung. 30.11.2020, 09.40 Uhr

Die Panoramaloipe im Scherb bei Hemberg ist zwar noch nicht gespurt, wenn aber genügend Schnee fällt, kann die Saison beginnen. Bild: PD

(pd/sas) Viele renommierte Trendforschungsstellen und Wintersportexperten sagen dem Langlauf in diesem Winter noch einen grösseren Boom voraus, als sich die Sportart in den letzten Jahren bereits entwickelt hat. Einerseits ist das Langlaufen eine gesunde Sportart, bei der unterschiedliche Körperteile gebraucht und aktiviert werden. Andererseits hat der Bündner Langläufer Dario Cologna die Sportart in der Eidgenossenschaft durch seine internationalen Erfolge wieder populär gemacht.