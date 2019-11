Sanierungsprojekt bei Hemberg: Damit die Brücke noch weitere 50 Jahre steht Der Kanton St.Gallen möchte die Brücke über den Rohrbach vor Hemberg für 1,07 Millionen Franken sanieren. Urs M. Hemm

Grössere Instandsetzungsarbeiten wurden an der Brücke über den Rohrbach letztmals im Jahr 2003 durchgeführt.Bild: Urs M. Hemm

Sie ist Teil der Hauptverbindung zwischen Wattwil und Hemberg und darum für die Neckertaler Gemeinde von zentraler Bedeutung: die Brücke über den Rohrbach. Sie wurde im Jahr 1972 als Ersatz für die alte Bogenbrücke aus Sandsteinquadern erbaut. Der Kanton St.Gallen hat nun als Besitzer der Brücke entschieden, das Bauwerk für rund 1,07 Millionen Franken zu sanieren. Die Arbeiten sollen – vorausgesetzt, dass die Referendumsfrist ungenutzt abläuft – im kommenden Jahr durchgeführt werden.

Tragfähigkeit war nie beeinträchtigt

Eine im Jahr 2014 durchgeführte Untersuchung hatte ergeben, dass der Zustand des Brückenüberbaus als schadhaft und derjenige der Flügelmauern sowie der Widerlager lediglich noch als annehmbar zu bezeichnen ist. Die Tragfähigkeit der Brücke sei indes wegen dieser Beschädigungen nie beeinträchtigt gewesen. Dennoch wurden im Rahmen dieser Zustandserfassung Massnahmen vorgeschlagen, um eine Nutzungsdauer der Brücke von 100 Jahren sicherzustellen.

Dafür müssen unter anderem an der Oberseite der Brückenplatte der Belag sowie die Abdichtung erneuert werden. Zudem werden neue Ablaufschächte erstellt. An der Unterseite der Brückenplatte sollen unter anderem Instandsetzungsarbeiten am Beton durchgeführt werden. Bei den Widerlagern sind ebenfalls Instandsetzungsarbeiten am Beton geplant. Zudem sollen die Fahrbahnübergänge und ein Lager ersetzt werden. An sämtlichen Lagern ist die Erneuerung des Korrosionsschutzes vorgesehen.

Die BRücke von Widerlager zu Widerlager 43 Meter. (Bild: Urs M. Hemm)

Komplett erneuert werden müssen die Randborde sowie die Absturzsicherungen. Dafür werden an der Aussenseite der Kurve Leitschranken mit Unterfahrschutz montiert. An der Kurveninnenseite der Brücke wird ein Geländer mit Handlauf erstellt. Ein Ersatz der Absturzsicherung ist ebenfalls bei den Flügelmauern vorgesehen, an denen ausserdem Instandsetzungsarbeiten am Beton geplant sind.

Verkehrsregelung mittels Lichtsignal

Die Planung sieht vor nach der Erstellung der Installation zuerst die kurvenaussenseitige, in einem zweiten Schritt danach die kurveninnenseitige Hälfte der Brücke zu sanieren. Der Verkehr wird während der Bauzeit einspurig mit Lichtsignalanlage über die Brücke geführt.