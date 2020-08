Saisonvorschau: Das erwartet die Toggenburger Fussballfans Verhaltene Vorfreude: Aufgrund des Coronavirus verzögern sich die ersten Ernstkämpfe in den Monat August. Das Toggenburg stellt in der nun beginnenden Regionalfussballsaison Topfavoriten aber auch klare Aussenseiter. Beat Lanzendorfer 19.08.2020, 17.00 Uhr

Wenn im neuen Jahr jeweils wieder Fussball gespielt wird, liegt vielfach noch Schnee. Nicht so 2020. Im Coronajahr finden die ersten Ernstkämpfe im August statt. Deshalb herrscht auch nur eine verhaltene Vorfreude. Niemand kann genau abschätzen, was die kommenden Monate bringen.

Im Überblick unserer Zeitung informieren wir über die Teams sowie deren Saisonziele und wagen eine Prognose, was in den nächsten Wochen zu erwarten ist.

2. Liga Interregional – zwei klare Aussenseiterrollen – ein Mitfavorit

Bazenheid belegte bei Saisonabbruch einen Abstiegsplatz. Die Verantwortlichen waren aber davon überzeugt, dass sich die Mannschaft nach den Wintertransfers noch über den Strich kämpft. Ein halbes Jahr später und nach weiteren Mutationen im Kader, kann das Team nun beweisen, dass es die Qualitäten für die Liga mitbringt. Der Wiler Nachwuchs steht jedes Jahr vor dem gleichen Problem: Es braucht etwas Geduld, bis sich die neu formierte Mannschaft gefunden hat. Am meisten Kredit von den Vereinen der Region wird Uzwil eingeräumt. Ganz an die Spitze wird’s aber kaum reichen. Dort dürften Chur 97, Seuzach und Kreuzlingen zu erwarten sein. Gleich in der Startrunde kommt es zum Derby Bazenheid – Wil. Zuletzt konnte sich das Heimteam beim Bazenheider Cup mit 7:1 durchsetzen. Uzwil empfängt mit Seuzach einen Gruppenfavoriten.

FC Bazenheid Beat Lanzendorfer

FC Bazenheid – 2. Liga Interregional, Gruppe 6 Kader: Michael Gähwiler (Jahrgang 1995), Mark Prenrecaj (1995), Sandro Brunner (1995), Setar Vuntik (1991), Elvis Musaj (1997), Labinot Musaj (1990), Kevin Krucek-Kacoli (1994), Ilaz Ilazi (1998), Mirco Jungblut (1994), Nino Cabernard (2000), Claudio Grauso (1994), Osman Celenk (1996), Roberto Manzo (1993), Etienne Bachmann (1990), Kevin Kenedy Lopes Gomes (1995), Marc Ott (1994), Matthias Rüegg (2000), Marko Vukovic (1998), Leandro Lucarelli (1999), Roman Bollhalder (1998), Roman Scardanzan (1998), Tolga Cakir (1992), Ronny Hirschi (1999). Abgänge: Dejan Baumann (Rücktritt), Alireza Safizada (2. Mannschaft), Davor Rados (Pause). Zuzüge: Mark Prenrecaj (Wil), Claudio Grauso (Tobel), Osman Celenk (Münchwilen), Roberto Manzo (Neckertal-Degersheim), Leandro Lucarelli (Kreuzlingen), Tolga Cakir (Sirnach), Ronny Hirschi (Gossau). Trainer: Raffael Spescha (seit Februar 2020). Coach: Patrick Fuchs. Sportchef: Dejan Baumann. Präsident: Danny Lüthi. Saisonziel: Begeisternden Fussball spielen, zudem soll sich die Mannschaft kontinuierlich verbessern. Prognose: Wenn keine weiteren Verletzten hinzukommen, kann Bazenheid die Liga halten.

2. Liga, Gruppe 2 – Wattwil Bunt als Aussenseiter

Frauenfeld, Rapperswil-Jona, Eschenbach. Beim Benennen der Favoriten findet Wattwil Bunt keine Berücksichtigung. Nach der guten Vorbereitung und Dank des Trainerduos Porchet/Rüeger, das für Kontinuität steht, ist dem einzigen Toggenburger Zweitligisten durchaus eine Überraschung zuzutrauen. Die Mannschaft empfängt im einzigen Samstagsspiel der Gruppe Eschenbach.

FC Wattwil Bunt Beat Lanzendorfer

FC Wattwil Bunt – 2. Liga regional, Gruppe 2 Kader: Pietro Scardanzan (Jahrgang 1999), Haxhi Shala (1993), Patrik Caduff (1982), Romario Mladenovic (1995), Nick Romer (2000), Christoph Schneider (1988), Yannic Porchet (2003), Roman Kipfer (1989), Jeton Seferi (1988), Joel Pfister (1996), Kevin Kagua (2002), Kaltrim Jahmurataj (2000), Maximilien Schönenberger (2003), Rafael Bollhalder (1996), Mattia Rossi (2002), Mervan Luma (2002), Machleish Santhiyapillai (1991), Sasha Fernandez (1999), Gianluca Britt (2001), Giuliano Cucinelli (1998). Zuzüge: Haxhj Shala (Tuggen), Elias Schönenberger (Junioren FC Wil), Mervan Luma (Junioren Rapperswil-Jona), Timo Baumgartner und Robin Keller (beide eigene Junioren). Abgänge: Ciro Marino (Fortuna SG). Trainer: Jan Rüeger/Patrik Porchet (beide bisher). Sportchef: Albert «Gusti» Geiger. Präsident: Kurt Schneider. Saisonziel: Förderung und Integration der jungen Spieler, attraktiven Fussball spielen und damit verbunden, möglichst viele Punkte holen. Prognose: Wattwil Bunt hat – auch dank einiger vielversprechender Neuzugänge – durchaus das Zeug, um eine der Überraschungen der Saison zu werden.

3. Liga Gruppe 4 – Neckertal vorne, Ebnat-Kappel hinten

Es braucht keine hellseherischen Fähigkeiten, um Ebnat-Kappel eine schwierige Spielzeit vorauszusagen. Die Obertoggenburger gehören nebst drei oder vier anderen Vereinen jenem Kreis an, der gegen den Fall in die 4. Liga ankämpft. Ganz anders Neckertal-Degersheim: Die Mannschaft bestreitet die vierte Saison in der Liga, hat sich etabliert und bringt genug Qualität mit, um in mehr als nur eine Aussenseiterrolle zu schlüpfen. Erste Anwärter für den Aufstieg sind aber Flawil und Herisau.

FC Bütschwil-Neckertal Beat Lanzendorfer

FC Neckertal-Degersheim – 3. Liga, Gruppe 4 Kader: Stephen Bosshard (Jahrgang 1991), Michael Britt (1988), Dimitri Büchler (1997), Timo Ebneter (1994), Ramon Felix (1996), Nico Lehmann (1992), Sandro Lehmann (1993), Marco Lenherr (1995), Ron Lieberherr (1995), Florian Oertli (1992), Fabio Pondini (1991), Sandro Meng (1988), Tuan Tu Huynh (1998), Micha Felix (2000), Silvan Looser (1999), Benjamin Gübeli (1993), Rico Crottogini (1987), Bagher Jafari (1999), Pascal Egger (1995), Olivier Namnick (1984), Alen Ajdarpasic (1995), Dominik Rodriguez (1996), Nico Meng (1996). Zuzüge: Julian Frischknecht (eigene Junioren). Abgänge: Roberto Manzo (Bazenheid), Ivo Nyffeler (Pause). Trainer: Markus Danuser (bisher). Co-Trainer: Florentino Martinez (bisher), Peter Bosshard (bisher). Präsident: Stephen Bosshard. Saisonziel: Die Mannschaft möchte einen Platz im gesicherten Mittelfeld erreichen. Prognose: Bevor die letzte Saison abgebrochen wurde, lag die Mannschaft hinter Herisau und Flawil auf Platz drei. Mit dem Aufstieg werden die Neckertaler nichts zu tun haben, dahinter wird sie die Saison aber erneut im erweiterten Spitzenfeld abschliessen.



FC Ebnat-Kappel Beat Lanzendorfer

FC Ebnat-Kappel – 3. Liga, Gruppe 4 Kader: Dominic Aerne (Jahrgang 1994), Darius Allkhan (2003), Marco Bleiker (1996), Raffael Büsser (1999), Jonas Diener (1998), Marlon Figaro (2000), Raphael Frei (1998), Marco Giger (2000), Simon Götte (2001), Stefano Grisendi (2001), Basil Güttinger (2000), Stefan Hinterberger (1992), Nils Hug (2000), Roman Kellenberger (1988), Roger Kuhn (2003), Denis Licina (2000), Diego Niederer (2000), Mario Rohner (1993), Joel Roth (2000), Tim Scherrer (2000), Marius Schwabe (2001), Claudio Stäheli (1993), Yannis Tschumper (1997). Abgänge: Lars Hug und Christian Tschumper (beide 2. Mannschaft), Stefan Peter (Senioren). Zuzüge: Raphael Frei (Wattwil Bunt), Simon Götte, Darius Allkhan, Roger Kuhn (alle eigene Junioren), Basil Güttinger (ehemaliger Junior, beginnt wieder Fussball zu spielen). Trainer: Jürg Stadelmann (bisher). Torhütertrainer: Harro Stirnemann. Sportchef: Alex Blatter. Präsident: Christoph Schwabe. Saisonziel: Ligaerhalt. Prognose: Beim Abbruch der vergangenen Saison lagen die Obertoggenburger auf einem Abstiegsplatz. Für die Mannschaft dürfte es nicht einfach werden, die Liga zu halten.



4. Liga, Gruppe 6 – der Aufstieg führt über das Toggenburg

In dieser Gruppe dürfte kein Weg an Kirchberg und Bütschwil vorbeiführen. Pech nur, dass einer am Ende in den sauren Apfel beissen muss. Oder aber es passiert das Unerwartete und einer der Mitstreiter taucht plötzlich auf dem Aufstiegsradar auf.

FC Kirchberg Beat Lanzendorfer

FC Kirchberg – 4. Liga, Gruppe 6 Kader: Erwin Iten (Jahrgang 1992), Pablo Rohner (1989), Yannic Lang (1995), Simon Wohlgensinger (1995), Tim Bouwmeester (1997), Maurus Widmer (1995), Sandro Loser (2003), Aaron Schweizer (2002), Florian Schefer (1996), Mario Kuhn (1995), Patrick Schönenberger (1987), Luca Keller (1998), Franco Loser (2001), Aaron Ress (1996), Enrico Ciccarelli (2003), Robin Zweifel (2004), Felix Nagel (1987), Ramon Kuhn (1996), Patrik Brändle (1994), Patrice Müller (1998), Joel Leu (2003). Abgänge: Viktor Gavula (Rückkehr in sein Heimatland). Zuzüge: Eigene Junioren. Trainer: Domenico Esposito (bisher). Sportchef: Andreas Breitenmoser. Präsident: Dieter Gähwiler. Saisonziel: Die Mannschaft möchte an die guten Leistungen der abgebrochenen Saison anknüpfen und den Aufstieg anstreben. Prognose: Die Mannschaft hat eine gute Vorbereitung hinter sich und konnte speziell im Cup beweisen, dass einiges an Potenzial in ihr steckt. Der gute Mix aus Jung und Alt ist eine gute Voraussetzung, um vorne mitzuspielen. Mit Aufstiegsambitionen stehen aber auch andere Teams an der Startlinie.



FC Bütschwil Beat Lanzendorfer

FC Bütschwil – 4. Liga, Gruppe 6 Kader: David Birchler (Jahrgang 2002), Fabian Brändle (2001), Livio Brändle (2000), Daniel Fäh (1990), Silvan Forrer (1998), Raphael Fust (1994), Ziko Gajic (2000), Severin Gübeli (1997), Pascal Hollenstein (1991), Elias Keller (2000), Dino Kolb (1992), Marko Mikinac (2002), Adrian Oberholzer 2001), Silvan Oberholzer (1999), Noah Oswald (1994), Gian Pfister (2002), Gianni Schnyder (2001), Cyril Segmüller (2001), Tobias Ziegler (1990). Abgänge: Gabriel Sennhauser, Daniel Breitenmoser, Michael Ehrbar, Carol Schönenberger (alle Rücktritt). Zuzüge: Livio Brändle und Gianni Schnyder (beide eigene Junioren). Trainer: Ruedi Eisenhut (bisher). Co-Trainer: Peter Baumgartner (neu). Präsident: Adrian Stillhart. Saisonziel: Gemäss Trainer Eisenhut möchte die Mannschaft bis zuletzt bei der Entscheidung um den Aufstieg mit dabei sein. Prognose: Bütschwil ist einer der Topfavoriten für den Aufstieg.



Frauen 2. Liga, Gruppe 2 – eine Saison ohne Sorgen

Ebnat-Kappel muss sich nach dem Trainerwechsel und dem Einbau vieler junger Spielerinnen zuerst noch finden. Bütschwil muss zwar auch einige Spielerinnen ersetzen, weil sie in freudiger Erwartung sind, trotzdem müsste es zu einem Spitzenplatz ausreichen.

Frauen FC Ebnat-Kappel Beat Lanzendorfer

FC Ebnat-Kappel Frauen – 2. Liga, Gruppe 1 Kader: Rahel Abderhalden (Jahrgang 1993), Leandra Aerne (2002), Siri Bucherini (1998), Olivia Castelberg (1994), Flavia Cemin (1992), Anja Forrer (2000), Patricia Forrer (2002), Lara Gabathuler (2000), Ramona Giger (2002), Martina Horvat (1993), Dionne Kauf (2002), Selin Roth (1995), Flavia Schaufelberger (2001), Noemi Strasser (2001), Sina Tschumper (2001), Mara Walt (1998). Zuzüge: Eigene Juniorinnen. Abgänge: Simone Grüninger (Rücktritt). Trainer: Sead Karalic (neu). Co-Trainer: Mirsad Buljubasic (neu). Präsident: Christoph Schwabe. Saisonziel: Integration der vielen jungen Spielerinnen – Ligaerhalt. Prognose: Die Frauen haben in der Vorbereitung sowie in den Cupspielen einen guten Eindruck hinterlassen. So lange Selin Roth weiterhin Tore am Fliessband schiesst, dürfte das Saisonziel realistisch ein. Ein längerer Ausfall der Tormaschine könnte die Mannschaft aber kaum ohne grösseren Schaden verkraften.



Frauen FC Bütschwil Beat Lanzendorfer

FC Bütschwil Frauen – 2. Liga, Gruppe 1 Kader: Alexandra Brändle (Jahrgang 1998), Diana Brändle (1994), Fabienne Brändle (2001), Michelle Brändle (2003), Manuela Fust-Beerli (1988), Maurine Gübeli (2000), Bernadette Hangartner (1995), Corinna Hasler (1994), Samira Heeb (1995), Nicole Hollenstein (1993), Valerie Kern (2002), Nina Rusch (2000), Anuschka Salzmann (1993), Natascha Salzmann (1991), Nicole Scherrer (1994), Maurine Schnyder (2003), Melanie Thalmann (1994), Eliane Werder (2004), Marina Brändle-Gubser (1989), Nadja Koster-Beerli (1990), Adriana Forrer (1994), Alexandra Sieber (1988). Zuzüge: Keine. Abgänge: Daniela Schiess-Rüegg (Rücktritt). Trainer: Hanspeter Schlittler (bisher). Präsident: Adrian Stillhart. Saisonziel: Primär wird die Integration der jungen Spielerinnen angestrebt. Im Weiteren hat sich der Trainer einen Spitzenplatz zum Ziel gesetzt. Prognose: Die Mannschaft verfügt über eine gute Durchmischung mit jüngeren Spielerinnen und einigen Routiniers. Mit diesem Potenzial werden die Bütschwiler Frauen einen Podestplatz erreichen. Im Cup, der auf der Breite hohe Priorität geniesst, werden die Bütschwilerinnen mit etwas Losglück ebenfalls weit kommen.



Anspielzeiten

2. Liga Interregional, Gruppe 6

Samstag, 22. August:

16.00 Chur 97 – FC Widnau

16.30 FC Amriswil – FC United Zürich

17.00 FC Uzwil – FC Seuzach

17.30 FC Weesen – FC Bassersdorf

17.30 FC Bazenheid – FC Wil 2 Sonntag,

23. August:

15.00 FC Rüti – AS Calcio Kreuzlingen

2. Liga, Gruppe 1

Freitag, 21. August:

20.00 FC Rheineck – FC Vaduz 2

20.00 FC Romanshorn – US Schluein Ilanz

Samstag, 22. August:

17.00 FC Mels – FC Au-Berneck Sonntag,

23. August:

14.00 FC Montlingen – FC Arbon

14.30 FC St. Margrethen – FC Ruggell

Donnerstag, 27. August:

20.15 FC Arbon – FC Romanshorn



2. Liga, Gruppe 2

Samstag, 22. August:

17.00 FC Wattwil Bunt – FC Eschenbach

Sonntag, 23. August:

11.00 FC Sirnach – FC Frauenfeld

11.00 FC Schmerikon – FC Winkeln

11.00 SC Bronschhofen – FC Rapperswil-Jona 2

14.00 FC Linth 04 2 – FC Uzwil

16.00 FC Abtwil-Engelburg – FC Wängi

3. Liga, Gruppe 4

Samstag, 22. August:

17.00 FC Ebnat-Kappel – FC Flawil

17.00 FC Dussnang – FC Herisau

18.00 FC Tobel-Affeltrangen – SC Aadorf

18.30 FC Netstal – FC Neckertal-Degersheim

Sonntag, 23. August:

15.00 FC Gossau 2 – FC Münchwilen

15.00 FC Uznach – FC Glarus



4. Liga, Gruppe 6

Donnerstag, 20. August:

20.30 FC Bazenheid 2 – FC Niederstetten

Samstag, 22. August:

17.00 FC Bütschwil – FC Uzwil 3

18.00 FC Kirchberg – FC Wattwil Bunt 2

18.30 FC Flawil 2 – FC Niederwil

Sonntag, 23. August:

16.00 FC Pfyn 1b – FC Gossau 3

4. Liga, Gruppe 7

Freitag, 21. August:

20.00 FC Littenheid – FC Frauenfeld 2

Samstag, 22. August:

17.00 FC Henau 2 – FC Münchwilen 2

18.00 FC Wängi 2 – FC Wil

18.00 FC Pfyn 1a – FC Zuzwil 2

5. Liga, Gruppe 9

Freitag, 21. August:

20.15 FC Kirchberg – FC Flawil 3

Samstag, 22. August:

17.00 SC Aadorf 2a – FC Neckertal-Degersheim 2

17.00 FC Wil 2 – FC Ebnat-Kappel 2

Sonntag, 23. August:

10.30 FC Niederstetten 2 – FC Bütschwil 2

11.00 FC Uzwil 4 – FC Sirnach 2b



5. Liga, Gruppe 10

Freitag, 21. August:

20.15 FC Netstal 2 – FC Schmerikon 2

Sonntag, 23. August:

10.30 FC Wattwil Bunt 3 – FC Wagen 2

14.00 FC Glarus 2 – FC Rapperswil-Jona 2

15.00 FC Kosova 19 – FC Linth 04 3

16.00 FC Eschenbach – FC Schwanden



Senioren 30+, Gruppe 8

Freitag, 21. August:

19.30 FC Wattwil-Bütschwil – FC Tobel-Affeltrangen

19.45 FC Sirnach – FC Wil

20.00 SC Bronschhofen – FC Ebnat-Kappel

Donnerstag,27. August:

20.00 FC Ebnat-Kappel – FC Sirnach



Senioren 40+, Gruppe 5

Freitag, 21. August:

20.00 FC Herisau – FC Gossau

20.00 FC Wil – FC Juventus SG

20.15 FC Flawil – FC Henau

Samstag, 22. August:

13.30 FC Niederstetten – FC Wattwil-Bütschwil

Frauen 2. Liga, Gruppe 1

Samstag, 22. August:

19.15 FC Wittenbach – FC Ebnat-Kappel

19.15 FC Romanshorn – FC Ems

Sonntag, 23. August:

11.00 FC Rapperswil-Jona 2 - FC Bütschwil

13.30 FC Eschenbach – FC Widnau-Au

16.00 FC Thusis-Cazis – FC Linth-Schwanden

Frauen 3. Liga, Gruppe 1

Samstag, 22. August:

18.00 FC Buchs – FC Münsterlingen-Berg

Sonntag, 23. August:

11.00 FC Au-Widnau – Chur 97

11.30 FC Weinfelden-Bürglen – FC Bühler 2 17.00

FC Triesen – FC Kirchberg

Dienstag, 25. August:

20.00 FC Frauenfeld – FC Münchwilen



Frauen 4. Liga, Gruppe 3

Freitag, 21. August:

20.00 FC Eschenbach 2 – FC Bütschwil 2 Sonntag,

23. August:

11.00 FC Uzwil 2a – FC Wil 2 12.30

FC Staad 2b – SC Berg-Münsterlingen 2

17.00 FC Schwanden 2 – FC Uznach Montag,

24. August:

20.00 FC Eschlikon – FC Flawil