Kühe und Geissen nach Wolfsangriff auf Säntisalp verstört

Säntisalp Geiss muss nach Wolfsangriff eingeschläfert werden - Die restlichen Tiere sind auch Tage nach der Attacke verstört Am Wochenende fand ein Nesslauer Milchbauer seine verletzte Geiss - und musste sie einschläfern lassen. Die Kühe und Geissen zeigen seit dem Wolfsangriff ein verstörtes Verhalten. Bauer Reto Egli warnt vorbeigehende Wanderer vor aggressiven Tieren. Sara Stojcic 18.08.2021, 14.00 Uhr

Milchbauer Reto Egli streichelt die traumatisierten Geissen zur Beruhigung. Bild: TVO

Geiss Nina wurde in der vergangenen Freitagnacht gemäss der Bauernfamilie Egli von einem Wolf verletzt. Das Tier musste noch am Wochenende eingeschläfert werden, wie FM1-Today berichtet. Bauer Reto Egli aus Nesslau besitzt nun nur noch vier Geissen und einige Kühe. «Es ist ein Schock. Vor allem wenn man weiss, dass man Kühe hat, die trächtig sind», sagt der Bauer. «Die Kühe können sich in diesem Zustand nicht gross wehren.»