Eingeschneit, geknickt, umgefahren: Der Winter ist eine gefährliche Jahreszeit für die Leitpfosten am Strassenrand Das Bild von abgebrochenen Leitpfosten ist nicht aussergewöhnlich, gerade nach intensiven Schneefällen und hohem Einsatz von Räumfahrzeugen. Trotzdem sind in unserer Region die Schäden kaum höher als in anderen Wintern. Sabine Camedda und Beat Lanzendorfer 04.02.2021, 12.00 Uhr

Der Schneedruck war zu gross, der Leitpfosten steht nicht mehr aufrecht am Strassenrand. Bild: Beat Lanzendorfer

Welche Schäden der viele Schnee in den vergangenen Wochen verursachte, wird erst jetzt sichtbar, nachdem die warmen Temperaturen und der Regen diesen innert weniger Tage zum Schmelzen brachten. Wer jetzt als Verkehrsteilnehmer auf den Strassen unterwegs ist, dem fällt auf, wie viele Strassenpfosten – sogenannte Leitpfosten – in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Diese Zeitung hat in verschiedenen Gemeinden und beim kantonalen Strassenkreisinspektorat nachgefragt, wie hoch die Schäden sind. Sind aktuell mehr Leitpfosten zu ersetzen als in anderen Jahren?

In Wil sind es im Winter weniger als in den übrigen Jahreszeiten

In der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann gebe es kaum umgefahrene Leitpfosten, sagt Bauverwalter Thomas Diezig. Zwar liege aktuell noch viel Schnee und einige Markierungspfähle seien eingeschneit. Aufgrund seiner Erfahrungen in den vergangenen Jahren erwartet er keine grossen Schäden.

Ähnlich tönt es in der Gemeinde Uzwil. Auf dem Gemeindegebiet gebe es immer wieder Leitpfosten, die ersetzt werden müssen, sagt Rolf Betschart, Leiter Werkhof. Er könne aber nicht feststellen, dass es in diesem Winter zu grösseren Schäden gekommen sei als in den Vorjahren.

Philipp Gemperle, Leiter Kommunikation der Stadt Wil. Bild: PD

Von keinen grösseren Problemen spricht auch Philipp Gemperle, Leiter Kommunikation der Stadt Wil. Jährlich müssten etwa 40 Pfosten ersetzt werden, wobei nach dem grossen Schnee einige Leitpfosten nicht mehr in ihren Verankerungen waren. Lediglich drei mussten aber ersetzt werden. Die übrigen Jahreszeiten bereiteten Gemperle mehr Sorgen. In dieser würden viel mehr Strassenleitpfosten beschädigt, was er auf Vandalenakte zurückführt.

Mehrere hundert müssen pro Jahr ersetzt werden

Reto Bernhardsgrütter, Strassenmeister der Gemeinde Kirchberg. Bild: PD

In Kirchberg sind Strassenmeister Reto Bernhardsgrütter und sein Team für das weitläufige Strassennetz zuständig. Zurzeit gebe es eher mehr Leitpfosten zu ersetzen als in anderen Jahren. Er erklärt dies mit der Schneeräumung, die im Januar mehr als in den Vorjahren gefordert war. Viele der beschädigten oder umgefahrenen Leitpfosten gingen auf das Konto der Verkehrsteilnehmer, wobei sich rund die Hälfte nach einer «Kollision» melden würden. Von den mehreren tausend Leitpfosten, die auf Kirchbergs Strassen stehen, müssten jährlich rund hundert ersetzt werden.

Die Kosten für einen Leitpfosten werden mit rund 30 Franken beziffert. Bild: Beat Lanzendorfer

In Mosnang werden die Kosten für das Ersetzen der Leitpfosten mit mehreren tausend Franken beziffert. Jährlich müssten rund 200 Stück ersetzt werden, erklärt Peter Blöchlinger, Leiter des Werkhofs. Zu den Beschaffungskosten von knapp 30 Franken pro Stück käme noch die Montage im Umfang zwischen 15 und 25 Franken hinzu. Blöchlinger freut es, wenn sich Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall mit einem Leitpfosten freiwillig melden, was mit einem kostenlosen Ersetzen für den Verursacher belohnt werde.

Die reinen Kosten eines Leitpfostens (ohne Arbeit) werden in allen Gemeinden mit ungefähr 30 Franken beziffert.

Kanton betreut weitläufiges Gebiet

Felix Brander, Leiter Strassenkreisinspektorat Wattwil. Bild: Sabine Camedda

Wie es auf den Toggenburger Kantonsstrassen mit einer Gesamtlänge von 129 Kilometern aussieht, darüber gibt Felix Brander, Leiter des Strassenkreisinspektorats Wattwil, Auskunft. Dieses ist für den betrieblichen und baulichen Unterhalt der Kantonsstrassen im Toggenburg zuständig.

Derzeit markieren 6000 Leitpfosten die Strassenränder. Diese würden in der Regel nur ausserorts platziert und kämen meistens dort zum Einsatz, wo diese Strassenteilstücke nicht beleuchtet sind. Die beidseitig angeordneten Leitpfosten würden den Strassenbenützern helfen, sich besser zu orientieren.

Auf einer Bergstrecke, als Beispiel nennt er die Hulfteggstrasse, würden die Abstände zwischen den Leitpfosten auf zehn bis zwölf Meter reduziert. Bei offenen Strecken seien die Abstände in der Regel zwischen 30 und 50 Meter gross. Jährlich müssten etwa 500 Stück ersetzt werden. Melden sich Verkehrsteilnehmer, welche in Kontakt mit einem Strassenpfosten gekommen sind?

«Unsere Erfahrung zeigt, dass sich die Unfallverursacher bei uns melden, weil es sich ansonsten um Fahrerflucht handelt.»

Die Verursacher erhalten dann eine kleine Rechnung, sagt Brander. Auf Wunsch könne der Schaden auch direkt im Werkhof Flooz in Wattwil beglichen werden.

Die Kosten laufen über das Budget für den Unterhalt

Die jährlichen Material- und Versetzkosten beziffert Brander mit etwa 5000 Franken. Diese würden dem Unterhaltsbudget belastet. Gemäss seinen Informationen müssten in der Winterperiode wesentlich mehr Leitpfosten ersetzt werden. Unfallverursacher seien dafür nicht allein verantwortlich, der Schneedruck mache den Pfosten ebenfalls zu schaffen. Je nach Schneemenge könne die Anzahl der defekten Leitpfosten stark variieren.

«Zurzeit ist unser Unterhaltsteam im Rahmen der periodischen Strassenkontrolle daran, die etwa 200 bis 300 defekten Leitpfosten inklusive den Schneestangen zu ersetzen. Aber der Winter ist noch nicht vorbei. Unsere Winterdienstsaison dauert jeweils von Oktober bis Ende März», sagt Brander abschliessend.