Rund ein Sechstel der Bewohner krank: Norovirus zwingt Kirchberger Betagtenheim Sonnegrund zur Schliessung des Cafés Die Bewohnerinnen und Bewohner des Kirchberger Betagtenheims werden gebeten, auf ihren Abteilungen zu bleiben. 24.01.2020, 13.45 Uhr

Im Kirchberger «Sonnegrund» geht der Norovirus um. Archivbild: PD

(pd/rus) Im «Sonnegrund» in Kirchberg sind rund ein Sechstel der Bewohnerinnen und Bewohner am Norovirus erkrankt, wie die Verantwortlichen in einer Mitteilung vom Freitagnachmittag schreiben. Auch Mitarbeitende seien erkrankt, allerdings nur wenige.