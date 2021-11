Die Präsidentin des Skiclubs Bütschwil ist zurückgetreten

Bütschwil Trotz vieler Jahre als Skiclubpräsidentin: Ronja Gmür hat den Sommer lieber als den Winter Ronja Gmür ist vor 18 Jahren Präsidentin des Skiclubs Bütschwil geworden. Nun reichte sie das Amt an Patrick Holenstein weiter. Er ist der Sohn ihres Vorgängers. Beat Lanzendorfer 11.11.2021, 12.00 Uhr

Die Wintersaison kann kommen: Sowohl die schmalen als auch die breiten Ski sind bei Ronja Gmür und ihrer Familie bereit. Bild: Beat Lanzendorfer

Wer Präsidentin eines Skiclubs ist, darf durchaus noch andere Interessen als nur das Skifahren haben. Bei der 45-jährigen Ronja Gmür ist das so. Allerdings sollten die anderen Interessen möglichst mit Sport zu tun haben. Ein Tag ohne Bewegung schätzt sie nicht als einen verlorenen ein, es fehlt trotzdem etwas.

Ab sofort hat sie für die anderen Hobbys wieder mehr Zeit. An der kürzlich abgehaltenen Hauptversammlung des Skiclubs Bütschwil hat sie nach 18 Jahren das höchste Vereinsamt an den 28-jährigen Patrick Holenstein weitergereicht.

Die Verlängerung der Amtszeit war keine Option

«Ich habe schon seit längerem mit Patrick über das Thema diskutiert und man soll dann aufhören, wenn ein geeigneter Nachfolger da ist. Für mich stimmt es zum jetzigen Zeitpunkt», sagt sie auf die Frage, ob ein Weitermachen bis zum 20-jährigen Jubiläum keine Option gewesen ist. Alex Hollenstein, der vormalige Präsident, hat ihr das Amt damals «schmackhaft» gemacht. Zum Schmunzeln: Patrick, der Sohn ihres Vorgängers, ist nun ihr Nachfolger.

«Deshalb habe ich in meinem Jahresbericht zur Hauptversammlung geschrieben, dass er so lange Präsident bleiben muss, bis eine meiner drei Töchter das Amt übernimmt.» Das kann noch einen Moment dauern. Andrina ist 14, Miriam 12 und Elena gerade 10 geworden.

Die erste Frau in der 70-jährigen Vereinsgeschichte

Ronja Gmür, die in der 70-jährigen Vereinsgeschichte die erste Frau war, die das Präsidentenamt bekleidete, bleibt dem Skiclub natürlich erhalten. «Weil der Skiclub im Frühjahr auch die Kreuzegg-Classic organisiert, werde ich weiterhin bei diesem Grossanlass mithelfen und die rund 150 benötigten Helferinnen und Helfer aufbieten.»

Falls Engpässe auftauchen, kann sie dies mit dem OK-Präsidenten gleich im eigenen Haushalt besprechen. Ehemann Magnus amtet ab der nächsten Austragung als Nachfolger von Werner Scherrer als OK-Präsident der Kreuzegg-Classic.

Grosse Begeisterung für Skirennen in Bütschwil

Als Höhepunkte ihrer Amtszeit bezeichnet die Primarlehrerin am Schulhaus in Dietfurt die Schülerskirennen in der Bütschwiler Egg. «Wir konnten die Rennen nur bei genügend Schnee durchführen, leider war dies nicht jedes Jahr möglich.» Manchmal hätten sie das Rennen in kürzester Zeit auf die Beine gestellt. «Uns reichten ein paar Tage Vorlaufzeit. Die 80 bis 100 teilnehmenden Kinder waren dann immer mit Begeisterung dabei.»

Beim Schülerskirennen in der Bütschwiler Egg, hier jenes aus dem Jahr 2015, waren regelmässig zwischen 80 und 100 Kinder dabei. Bild: Beat Lanzendorfer

An die Schneesporttage im Dezember/Januar im Obertoggenburg hat sie ebenfalls schöne Erinnerungen. Bis zu 300 Kinder hätten sich daran beteiligt. Statt an vier Tagen wie früher, seien es heute noch drei Tage. Sie erklärt dies mit dem häufigen Schneemangel im Dezember. Und um noch einmal auf die Kreuzegg-Classic zurückzukommen:

Ronja Gmür. Bild: Beat Lanzendorfer

«Wir haben zweimal die Berglauf-Schweizermeisterschaft organisiert, was innerhalb der Kreuzegg-Classic viel Zusatzaufwand erforderte. Das hat sich aber gelohnt.»

Ende Jahr geht’s auf die Schwämmlihütte

Obwohl draussen im Garten noch einiges an Laub liegt, das vor dem Winter zusammengenommen werden muss – «wir lauben wöchentlich, es fällt aber immer noch viel von den Bäumen» –, sind Gmürs für die Wintersaison gerüstet. Und in dieser stehen nicht nur Ausflüge mit den breiten Latten im Vordergrund. «Wir bewegen uns genauso gerne auf den Langlaufski».

Ehemann Magnus ist regelmässiger Teilnehmer des Engadiner Skimarathons und auch Ronja hat die Strecke schon zweimal erfolgreich bewältigt. Und dann fällt noch eine Aussage, die für eine ehemalige Skiclubpräsidentin eher untypisch ist: «Ich habe den Sommer eigentlich lieber als den Winter». Um dann zu präzisieren. «Bei mir muss es ganz viel Schnee haben, bevor ich die kalte Jahreszeit liebe.»

In grösseren Mengen erwartet der frühere Maria Walliser-Fan den Schnee bis spätestens Ende Jahr, wenn sie mit ihrer Familie an Silvester in der Schwämmlihütte den Hüttenwartdienst übernimmt. «Der Skiclub mietet seit 50 Jahren im Winter von der Alpgenossenschaft die Schwämmlihütte oberhalb von Libingen.»

Ab dem ersten Oktoberwochenende ist immer am Samstag und Sonntag ein Hüttenwartteam vor Ort und bewirtet die vorbeikommenden Wanderer, Biker, Schlitten- oder Skifahrer. Und obwohl Ronja Gmür häufig joggend oder wandernd unterwegs ist, «möchten wir am ersten Tag des Jahres gerne mit den Ski oder mit dem Schlitten vom Schwämmli ins Tal fahren» sagt sie beim Abschied.