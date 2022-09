Jack Rhyners Abschied: «In Gedanken drücke ich allen die Hand»

Das Geschäftsjahr 2021/22 geht als eines der erfolgreichsten in die 85-jährige Geschichte der Bergbahnen Wildhaus AG ein. Von Juni 2021 bis Mai 2022 verzeichnete das Unternehmen 218'000 Gäste-Ersteintritte, was einem neuen Rekord gleichkommt.



Das Bergbahnunternehmen erzielte im letzten Geschäftsjahr einen Betriebsertrag von 8,3 Mio. Franken und weist ein positives Betriebsergebnis von 2,1 Mio. Franken aus. Nach Finanzaufwand, Steuern und Abschreibungen verbleibt ein Gewinn von rund 436'000 Franken.



Bereits auf den nächsten Winter sind weitere Investitionen geplant, die sich hauptsächlich auf die Wintersaison konzentrieren. Aus dieser entsteht nämlich nach wie vor ein sehr grosser Teil des Ertrags, auch wenn die Bemühungen für die Sommersaison in den letzten Jahren intensiviert wurden. (ab)