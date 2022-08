Roli Näf kehrt zum FC Bazenheid zurück.

Rückkehr «Ich löse ein Versprechen ein»: 21 Jahre nach seinem Abschied ist Roli Näf auf den Ifang zurückgekehrt – er ist neuer Teamcoach beim FC Bazenheid Fast 40 Jahre lang war Roli Näf als Fussballtrainer engagiert. Jetzt geht seine Reise zurück an den Ort, an dem er erstmals eine Aktivmannschaft trainierte. Er kehrt aber nicht als Trainer zurück, nun gibt er seine Erfahrung als Teamcoach weiter. Beat Lanzendorfer 12.08.2022, 11.43 Uhr

Früher als Trainer stand Roli Näf jeweils an der Seitenlinie. Heute nimmt er sich zurück und bevorzugt einen Platz auf der Spielerbank. Bild: Beat Lanzendorfer

Wer wie Roli Näf während knapp vier Jahrzehnten als Trainer im Fussball unterwegs ist, verfügt über einen riesigen Fundus an Erfahrung. Nun kehrt er als Teamcoach zum FC Bazenheid zurück, bei dem er vor 22 Jahren seine Karriere als Aktivtrainer lancierte. Zuvor war er viele Jahre im Juniorenbereich beim FC Wil tätig. Warum es zur Rückkehr ins Toggenburg gekommen ist, erklärt er im Gespräch.

Ralf Loose wird auf Roli Näf aufmerksam

Als der heute 65-Jährige im Jahr 2000 beim FC Bazenheid einen Vertrag unterschrieb, hatten sich die Toggenburger soeben unter Trainer Markus Eisenring für die neu gegründete 2. Liga interregional qualifiziert. Näf konnte in seinem Premierenjahr problemlos an die Erfolge seines Vorgängers anknüpfen und beendete die Saison auf Platz 7.

Die Vertragsverlängerung mit Markus Böni, dem damaligen Präsidenten, war reine Formsache. Dann begann die Vorbereitung zur Saison 2001/02, die unter anderem ein Testspiel gegen die U19 der liechtensteinischen Nationalmannschaft beinhaltete. Dieses entschieden die Bazenheider für sich.

Tags darauf rief Ralf Loose an, zu jener Zeit Verantwortlicher aller liechtensteinischen Nationalteams. Loose unterbreitete Näf ein Angebot als Profitrainer. Er sollte die U15 trainieren, die U17 assistieren und für die A-Nationalmannschaft als Spielbeobachter tätig sein. Die Antwort von Näf: «So einfach ist das nicht, ich habe einen gültigen Vertrag beim FC Bazenheid.»

Keine Steine in den Weg gelegt

Nachdem er sich die Sache im «Ländle» angeschaut hatte, suchte er das Gespräch mit Markus Böni. Dieser sagte zu ihm: «Wir wollen dir keine Steine in den Weg legen.» Für Näf ging ein Traum in Erfüllung. «Die Möglichkeit, Profitrainer zu sein, war eine einmalige Chance. Ich war dem FC Bazenheid dankbar dafür.» Bei der Verabschiedung sagte er: «Der FC Bazenheid hat etwas zu gut von mir, wenn es sich einmal ergibt, werde ich irgendwann auf den Ifang zurückkehren.»

Diese Möglichkeit hat sich nun ergeben. Nachdem Coach Rui Luis Ende letzter Saison seinen Rücktritt erklärte und zu seinem Stammverein Frauenfeld zurückkehrte, äusserte das Trainerduo Bernhardsgrütter/Dux bei Sportchef Dejan Baumann den Wunsch, Roli Näf zu kontaktieren. «Das verlief ganz unkompliziert, wir haben uns bereits nach einem Telefongespräch auf eine Zusammenarbeit geeinigt», erklärt der neue Teamcoach.

Möglich wurde dies, weil Näf aus Altersgründen als Talentverantwortlicher der U15/U16 beim FC Winterthur zurücktreten musste und die Mission Ligaerhalt beim Erstligisten Gossau, bei der er die letzten Wochen als Trainer einsprang, ebenfalls erfolgreich abgeschlossen war. «Ich hatte Zeit und fand, jetzt ist es der richtige Moment, meine vor 21 Jahren gemachte Aussage in die Tat umzusetzen.»

Die gute Seele in der Kabine

Roli Näf umschreibt seine Aufgabe als «gute Seele in der Kabine». «Ich werde die Trainer und die Spieler entlasten, damit sie sich auf das Spiel konzentrieren können.» Er mache das gerne und hätte diese Funktion aushilfsweise schon bei der ersten Mannschaft beim FC Winterthur ausgeübt. Er sagt:

«Klar werde ich bei den Teamsitzungen anwesend sein und meine Inputs an die Trainer weitergeben, was sie damit machen, ist ihnen überlassen.»

Er hat sich auch bereit erklärt, bei Trainings auszuhelfen. Ob Roli Näf irgendwann wieder als Hauptverantwortlicher an die Seitenlinie zurückkehrt, lässt er offen. «Ich habe mit dem Thema zwar abgeschlossen, in diesem Metier sollte man aber nie nie sagen.» Er hätte sich während Jahrzehnten besonders im Nachwuchsfussball eingesetzt, nun sei es an der Zeit, das Feld der jüngeren Generation zu überlassen.

Viele schöne Erinnerungen

Auf die Höhepunkte seiner sportlichen Laufbahn angesprochen, erwähnt Roli Näf die Begegnung mit David Beckham und Trainer Sven Göran Eriksson anlässlich des WM-Qualifikationsspiels Liechtenstein – England im März 2003. «Als Betreuer der Engländer erhielt ich von Eriksson nach dem Spiel seinen Trainer als Geschenk und mein Sohn Marc das Trikot von David Beckham.» Beides habe noch heute einen Ehrenplatz.

In schöner Erinnerung bleibt auch ein Lehrgang der Uefa, bei dem Roli Näf Sergej Aleinikov, damals Juventus Turin, sowie den deutschen Nationalspieler Hansi Müller und den Argentinier Gabriel Calderon kennenlernte. «Bei einem Trainingsspiel haben die drei sogar mich gut aussehen lassen», sagt Roli Näf lachend, der als Fussballer einst in der 2. Liga gespielt hat.

Unvergesslich sind für ihn auch die Begegnungen mit jungen Spielern, die es später in den Spitzenfussball schafften. Näf erwähnt Michael Lang, Nico Abegglen, Sascha Müller oder Elsad Zverotic. Jüngstes Beispiel sei Alessandro Romano. Der Juniorennationalspieler des FC Winterthur hat in diesem Sommer einen Dreijahresvertrag bei der AS Roma unterschrieben.