Ebnat-Kappler FIS-Rennen wegen Schneemangel abgesagt

Rückblick Wegen Schneemangels vor 50 Jahren: FIS-Rennen am Girlenhang abgesagt Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 03.01.2023, 15.00 Uhr

Das Berggasthaus Girlen oberhalb von Ebnat-Kappel mit dem 1999 zurückgebauten Skilift. Allerdings mussten hier schon vor 50 Jahren Rennen wegen Schneemangels abgesagt werden. Bild: ETH Zürich/Bildarchiv

Vor 100 Jahren

30. Dezember: Wattwil. Der Lichtbildervortrag von Herrn Inspektor Schmid aus Zürich erfreute sich einer sehr zahlreichen Zuhörerschaft; es mögen an die 300 gewesen sein. Wir sind ja gegenwärtig gerade nicht verlegen an gesellschaftlichen Anlässen, und wenn nun gleichwohl der Besuch ein so reger war, so war wohl der Name des Referenten ein Hauptgrund dazu. Und in der Tat war es wieder ein Hochgenuss, dem Redner zu folgen in das schöne Engadin, durch den Nationalpark und auf den Spuren Segantinis. Zahlreiche ganz vorzügliche Bilder begleiteten den interessanten Vortrag. Wir sind dem K. B., dem Veranstalter des prächtigen Abends, herzlich dankbar und dem Referenten erst recht.

Vor 50 Jahren

29. Dezember: Ebnat-Kappel. Der bis in alle Details vorbereitete 6. Int. FIS-Girlen-Riesenslalom in Ebnat-Kappel muss leider abgesagt werden. Obwohl die Meldungen der gesamten Schweizer Nationalmannschaft und Weltspitzenfahrern aus sieben weiteren Ländern vorliegen, sieht sich der Ski-Klub Speer gezwungen, den skisportlichen Grossanlass in Folge Schneemangels abzusagen. Die Standard-Strecke sowie die ebenfalls homologierte Ersatzstrecke weisen zur Zeit, der Föhnlage wegen, keinen Schnee auf. Die Organisatoren hoffen, den im FIS-Rennkalender fest aufgenommene Anlass nächstes Jahr unter anderen Voraussetzungen durchführen zu können.

Vor 20 Jahren

31. Dezember: Krinau. Der Jahreswechsel im Dorf umfasst das Silvester-Lärmen der Kinder und Jugendlichen, den Gottesdienst am Altjahrabend, das Jahreswechsel-Geläute von Hand und die Kleine Neujahrsmusik. Um 4 Uhr wollen sich die Krinauer Kinder und Jugendlichen beim «Rössli» versammeln, um dafür zu sorgen, dass niemand den letzten Tag des Jahres verschläft. Mit Lärminstrumenten, von Pfannendeckeln über Blechtrommeln und Pfeifen, bis zu Kuhschellen, wollen sie die Leute wecken und dann mit ihrem Jahreswechsel-Lied erfreuen. Wenn das Tageslicht den Rest der Weckaufgabe übernimmt, ist wie in jedem Jahr ein Zmorge bereit in einem Haushalt der Eltern. Diesmal ist das Pfarrhaus an der Reihe.

Vor 10 Jahren

29. Dezember: Wattwil/Krinau. In wenigen Tagen hat die Gemeinde Wattwil einen Skilift. Dies ist ein Beispiel dafür, dass die bisher kleinste Gemeinde des Kantons einiges in die «Ehe» mitbringt, wenn am 1. Januar die Fusion zur Gemeinde Wattwil in Kraft tritt. Neben malerischer Landschaft, die insbesondere in den Sommermonaten viele Wanderer und Ausflügler anzieht, hat Krinau auch im Winter seine Attraktionen. Der Ort verfügt seit mehreren Jahrzehnten über einen eigenen Skilift. Als einer der ersten Skiliftanlagen im Toggenburg führte man in Krinau auch das Nachtskifahren ein. (red)