2021: Diese Brände im Toggenburg waren besonders folgenschwer

Rückblick Traurige Schicksale und Solidarität: Diese Brände im Toggenburg waren besonders folgenschwer Im Toggenburg hatten die Feuerwehren im vergangenen Jahr einiges zu tun. Manche Personen haben bei Bränden ihr Hab und Gut verloren. Oder gar mehr. Die Solidarität war in mehreren Fällen gross. Gabriela Schmid Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

Im Nesslauer Weiler Gumpist-Vorderlaad stand ein Haus samt Schopf in Vollbrand. Bild: PD Das Feuer in Neu St.Johann war sogar von einem Ballonfahrer zu sehen. Bild: PD Der Brand vom Juli in Oberhelfenschwil dürfte von einem Blitzschlag ausgelöst worden sein. Bild: PD Die Wohnungen des Wattwiler Mehrfamilienhauses waren nach dem Brand allesamt unbewohnbar. Bild: PD Am 23. Dezember verlor ein Oberhelfenschwiler Ehepaar im Feuer ihr Leben – die Kinder konnten sich retten. Bild: PD

Für eine Familie in Oberhelfenschwil verlief die Weihnachtszeit tragisch. Einen Tag vor Heiligabend verlor ein Ehepaar bei dem Brand seines Einfamilienhauses sein Leben. Die beiden Kinder im Alter von 12 und 14 Jahren konnten das Haus verlassen. 70 Feuerwehrleute und 12 Fahrzeuge waren für die Löscharbeiten im Einsatz. Ihnen gelang es letztlich, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Ursache für den Brand ist gemäss der St.Galler Staatsanwaltschaft noch immer unklar.

Die überlebenden Kinder wurden umgehend durch Angehörige mit Unterstützung der Gemeinde und der Sozialbehörden betreut. «Alle beteiligten Blaulichtorganisationen und insbesondere unsere Feuerwehr Neckertal haben das Menschenmögliche geleistet. Die Tragödie liess sich nicht verhindern», schreibt Gemeindepräsident Toni Hässig im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde. Noch am Tag des Unglücks hatte die Gemeindeverwaltung ein Spendenkonto eingerichtet. Die Hilfe, die vor Ort geleistet wurde, und die über die Region hinausreichende Solidarität seien überwältigend gewesen, so Hässig weiter.

Der Brand in Oberhelfenschwil war nur einer von mehreren im vergangenen Jahr. Die St.Galler Kantonspolizei hat insgesamt zwölf Haus- und Wohnungsbrände im Toggenburg verzeichnet. Im Vergleich zu vorherigen Jahren ist die Anzahl Brandfälle gemäss Florian Schneider, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei, zwar nicht gestiegen. Dennoch lassen sich die erschütternden Bilder nicht so schnell vergessen.

Das Einfamilienhaus in Oberhelfenschwil ist durch das Feuer nicht mehr bewohnbar. Bild: Martin Knöpfel

Zwei Vollbrände innert zwei Monaten im Obertoggenburg

Auch bei Wattwil forderte am 26. November ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ein Leben – das eines Tieres: Während des Brandes fiel ein Hund den Flammen zum Opfer. Einzig eine 56-jährige Frau war zu diesem Zeitpunkt anwesend, die sich rechtzeitig ins Freie retten konnte. Ein weiterer Hund wurde durch die Einsatzkräfte befreit. Alle drei Wohnungen des Hauses waren infolge des Vollbrands unbewohnbar. Für die Betroffenen organisierte die Gemeinde eine Ersatzunterkunft.

Rund 65 Angehörige der örtlichen Feuerwehren standen in Wattwil im Einsatz. Bild: PD

Im März stand im Nesslauer Weiler Gumpist-Vorderlaad ein Haus samt nahegelegenem Schopf in Flammen. Eine Passantin bemerkte den Brand. Das Ehepaar konnte sich selbstständig aus dem Haus retten. Wegen des starken Windes fing auch der unweit entfernte Wald Feuer. Die Bewohnenden verloren ihr gesamtes Hab und Gut. Daraufhin lancierte der Samariterverein aus Nesslau und Stein eine Spendenaktion, die über Kantonsgrenzen hinaus auf grosse Resonanz stiess.

Bild: PD Bild: PD Beide Häuser in der Gemeinde Nesslau standen nach intensiven Löschungsarbeiten in Schutt und Asche. Bild: PD

Zwei Monate nach dem Brand in Gumpist-Vorderlaad loderte es erneut in der Obertoggenburger Gemeinde, diesmal in Neu St.Johann. Am Morgen des 8. Mai erhielt die Kantonale Notrufzentrale gleich mehrere Anrufe, darunter von einem Ballonfahrer. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Holzhaus bereits in Vollbrand. Verletzt wurde niemand, da die Bewohner nicht daheim waren.

Ein weiterer Brand ereignete sich im Juli, als ein Einfamilienhaus in Oberhelfenschwil Feuer fing. Der Bewohner stellte Rauch im Bereich des Dachstocks fest und verständigte den Notruf. Der Brand konnte durch die örtliche Feuerwehr gelöscht werden. Als Ursache wurde ein Blitzeinschlag vermutet, wie die Kantonspolizei am selben Tag mitteilte. Die Ermittlungen laufen jedoch bis heute.

