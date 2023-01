Wattwil: «Tempo 30 zurzeit kein Thema», sagt Ratsschreiber Meier

Rückblick «Tempo 30 zurzeit kein Thema»: Der Wattwiler Ratsschreiber Roger Meier findet, dass bei der Neugestaltung des Zentrums alle Ziele erreicht wurden Die Gemeinde Wattwil blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2022 zurück. Grosse Bauprojekte wurden abgeschlossen und das 1125-Jahr-Jubiläum von Wattwil gefeiert. Ratsschreiber Roger Meier zieht ein Fazit. Urs M. Hemm 24.01.2023, 18.00 Uhr

Das Eröffnungsfest der Umfahrung Wattwil-Ebnat-Kappel zog Tausende Besuchende an. Bild: PD

Das vergangene Jahr sei zwar anspruchsvoll gewesen. «Angesichts der vielen tollen Ereignisse war es aber auch ein sehr erfreuliches und erfolgreiches Jahr 2022», sagt Roger Meier, Ratsschreiber der Gemeinde Wattwil.

Ein wichtiges Standbein im Rahmen der 1125-Jahr-Feierlichkeiten der Gemeinde Wattwil war die Augmented-Realitiy-Dorfführung. In der führt Watto, der virtuelle Gründervater Wattwils, die Spaziergängerinnen und Spaziergänger an neun Stationen, die für die Geschichte von Wattwil von Bedeutung sind. An diesen Stationen können die Besucher einen QR-Code scannen und so Wattos Erzählungen lauschen.

Roger Meier, Ratsschreiber Gemeinde Wattwil. Bild: PD

«Wir planen», sagt Roger Meier, «dieses Angebot in der Form noch bis Anfang März dieses Jahres weiterzuführen und danach anzupassen, um es in anderer Form weiterhin anzubieten.» Danach soll der virtuelle Rundgang auch auf den Plattformen der Gemeinde bereitgestellt werden. «Das braucht jedoch zuerst technische Anpassungen des Systems, damit die Führung dann abrufbar ist.»

Schwimmbad-Betrieb sehr gut angelaufen

Ein erster baulicher Höhepunkt war im Juni die Eröffnung des sanierten Schwimmbads samt Minigolfanlage sowie Bistro-Kiosk. «Aus Sicht der Gemeinde ist der Betrieb – zumindest was Schwimmbad und Minigolf angehen – sehr gut angelaufen», sagt Roger Meier.

Über die Gästezahlen des Bistro-Kiosk könne er keine Aussagen machen. Von dem, was er gehört habe, scheint bei den Gästen der Zugang vom Thurweg her jedoch gut anzukommen. «Ich denke, dass die neu gestaltete Anlage eine grosse Bereicherung für Wattwil ist. Denn sie verbindet ein attraktives, qualitativ sehr gutes Angebot an einem zentralen Standort.»

Ebenfalls im Juni konnte die Neugestaltung der Bahnhof- und der Poststrasse abgeschlossen werden. «Ich denke, dass wir unser Ziel, das Zentrum für Besucher und Publikum attraktiver zu gestalten, erreicht haben», sagt Roger Meier.

Die beiden Strassen hätten durch breitere Trottoirs und Parkierungsmöglichkeiten eine enorme Aufwertung erfahren. «Positiv stimmt mich zudem, dass alle Gewerbetreibenden während der Bauphase, aber auch jetzt nach der Fertigstellung der Arbeiten geblieben sind – das ist für mich ein gutes Zeichen.»

Die Bahnhofstrasse in Wattwil wurde unter anderem durch breitere Trottoirs aufgewertet. Bild: Beat Lanzendorfer

Beim Thema Begrünung müsse ein Mittelweg gefunden werden. «Die einen wollen mehr grün, die anderen mehr Parkplätze. Am Ende ist das eine politische Frage, die nicht einfach zu lösen ist», sagt Roger Meier. Das Bild werde sich ohnehin ändern, wenn die gepflanzten Bäume entlang der beiden Strassen erst einmal gewachsen sind.

Zu Tempo 30 meint Roger Meier: «Die Bahnhof- und Poststrasse ist dergestalt geplant, dass durch die baulichen Massnahmen die Geschwindigkeit der Fahrzeuge reduziert wird. Es gilt nun zu beobachten, wie sich dies entwickelt.» Ob eine Einführung von Tempo 30 ohne Einbezug der angrenzenden Quartiere sinnvoll wäre, bezweifelt Roger Meier. Angesichts der vorerwähnten Aspekte sei Tempo 30 auf der Bahnhof- und der Poststrasse zurzeit kein Thema.

Gewisse Entlastung spürbar

Sicher kein Tempo 30 gilt auf der Umfahrung Wattwil-Ebnat-Kappel, die im August mit einer grossen Feier eingeweiht wurde. «Die Eröffnung der Umfahrung war sicher einer der Höhepunkte, der mir in Erinnerung bleiben wird», sagt Roger Meier.

Was jedoch die Auswirkungen auf den Durchgangsverkehr in Wattwil betrifft, könne er keine fundierte Aussage machen. «Vom Gefühl her hat der Verkehr durchs Dorfzentrum abgenommen und die Umfahrung bringt tatsächlich die erwünschte Entlastung. Genaue Zahlen dazu muss jedoch der Kanton erheben», sagt Meier. Wann diese vorliegen werden, könne er nicht sagen.

Die Sportanlage Rietwis wurde gemeinsam mit Schule und Vereinen geplant. Bild: PD

Als vollen Erfolg wertet Roger Meier die neue Sportanlage Rietwis. «Die Rückmeldung, die wir von Vereinen erhalten haben, sind positiv», sagte er. Das hänge auch sehr stark damit zusammen, dass die Schulen und Vereine von Anfang an in die Planung und Konzeptionierung der Anlage mit einbezogen worden waren. «So konnten Wünsche und Bedürfnisse bereits im Vorfeld berücksichtigt werden», sagt Roger Meier.

Ob dereinst grosse Events, ausser Sportanlässen, in der Halle stattfinden werden, sei offen. «Grundsätzlich ist die Halle eventtauglich. Für ein klassisches Konzert jedoch», so meint er, «ist eine Kirche akustisch doch wohl eher geeignet.»