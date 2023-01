Neues Buch über die Geschichte des Toggenburgs

Rückblick Geografisch «ab vom Schuss»: 75-Jähriger blickt auf 900 Jahre Geschichte und die Entwicklung des Toggenburgs zurück Mit seinem Buch Toggenburger Geschichte (n) möchte der Ganterschwiler Beat Bühler ein breites Publikum ansprechen. Dennoch ist es auch ein Nachschlagewerk für Historiker, die sich für die Entstehung des Toggenburgs vom Mittelalter bis in die Neuzeit interessieren. Urs M. Hemm 15.01.2023, 05.00 Uhr

Beat Bühler in seinem Arbeitszimmer. Bild: PD

Könige, Päpste, Fürstäbte, Grafen und Generäle, aber auch Pfarrer, Landräte und vor allem das einfache Volk; sie alle prägten die Geschichte des Toggenburgs und machten es zu dem, was es heute ist. Nun blickt der Ganterschwiler Beat Bühler in seinem Buch «Toggenburger Geschichte(n)» auf rund 900 Jahre Vergangenheit des Toggenburgs zurück.

Er beschreibt die Auswirkungen, welche die Ereignisse vom Mittelalter bis in die Zeit nach dem 1. Weltkrieg auf die Entwicklung des Gebiets von Thur- und Neckertal hatten.

Akribisch recherchiert und detailreich geschrieben gibt er in verschiedenen Aufsätzen Einblick in die Zeiten, in denen Recht mit dem Schwert gesprochen wurde und Gefälligkeiten unter den Oberen eingefordert und gewährt wurden, welche über die Zukunft von ganzen Ländern entschieden.

«Auf Vollständigkeit erhebe ich natürlich keinen Anspruch. Die wichtigsten historisch belegten Ereignisse jedoch, welche die Geschicke des Toggenburgs massgeblich beeinflussten, sind aufgrund schriftlicher Quellen beschrieben», sagt der 75-Jährige.

Gefangene in der Lütisburg

Sein Interesse an Geschichte habe bereits in der Schule begonnen. «Wir haben in der Heimatkunde, wie damals der Geschichtsunterricht noch hiess, zwar viel über die Entwicklung der Schweiz gelernt. Was aber in der Vergangenheit direkt vor unserer Haustüre passierte, erfuhren wir kaum», sagt Theologe Beat Bühler.

Nur einmal waren sie mit ihrem Lehrer nach Lütisburg gefahren und hatten die alte Burg besichtigt. «Er führte uns in den Keller, wo eine alte Stützsäule stand. Der Boden rund um diese Säule zeigte deutliche Spuren von den Gefangenen, die in diesem Keller ausharren mussten und wohl immer rund um diese Säule herum gelaufen sind.»

Das und die sporadischen Erzählungen seines Vaters, der in Bütschwil in der Weberei Soor arbeitete, hätten seine Leidenschaft, mehr über die Toggenburger Geschichte zu erfahren, entfacht.

So habe er in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder mal Aufsätze zu spezifischen Themen oder Zeitabschnitten über das Toggenburg geschrieben. «Einige davon wurden beispielsweise im Toggenburger Jahrbuch oder anderen Publikationen veröffentlicht. Andere jedoch blieben in der Schublade liegen», sagt Beat Bühler. Jetzt habe er entschieden alles in einem Buch zusammenzufassen, weil die Arbeiten ansonsten verloren gingen.

Mit der Zeitmaschine ins 18. Jh.

Was war seiner Einschätzung nach der bedeutendste Abschnitt in der Toggenburger Geschichte? «Wenn ich es aus heutiger Zeit betrachte, ist es das 19. Jahrhundert, weil dort die modernen Strukturen des Toggenburgs entstanden sind», sagt Bühler. Als konkrete Beispiele nennt er insbesondere den Ausbau des Strassennetzes und den Bau der Bahnlinie Wil–Nesslau, weil diese für die Entwicklung des Tourismus eine entscheidende Rolle gespielt hätten.

Für ihn persönlich jedoch seien die Ereignisse im 18. Jahrhundert am interessantesten, als versucht wurde, das Toggenburg im Rahmen der Eidgenossenschaft als eigenen Staat aufrechtzuerhalten. Gescheitert sei dieser Versuch letztlich an den alten Strukturen, die noch immer vom Mittelalter her Bestand gehabt hätten.

Das 18. Jahrhundert wäre auch sein Ziel, wenn er mit einer Zeitmaschine zurückreisen könnte. «Die Leute haben zwar damals sehr einfach gelebt, die meisten davon aber waren zufrieden mit ihrer Arbeit, mit ihrem Auskommen und mit ihrem Leben», sagt Beat Bühler.

Für breites Publikum gedacht

Bei den Nachforschungen für seine Arbeit sei ihm vor allem sein Studium der katholischen Theologie mit dem Schwerpunkt Kirchengeschichte sehr hilfreich gewesen. «Dort haben wir Techniken gelernt, Bibliotheken zu nutzen und sich in Stifts- oder Staatsarchiven zurechtzufinden. Nützlich Quellen waren aber sicherlich auch Bücher, die von Historikern bereits zur Toggenburger Geschichte geschrieben wurden. Heute sind natürlich aber auch viele Informationen im Internet zu finden», sagt Beat Bühler.

Das Buch sei dennoch keine wissenschaftliche Abhandlung. «Ich wende mich an ein breites Publikum, das sich für die Geschichte seiner Heimat interessiert und dafür, was davon vielleicht bis heute noch zu sehen ist», sagt er.

So gebe es im Anhang beispielsweise eine Auflistung aller Wirtshäuser, die zum Zeitpunkt der Gründung des Kantons St.Gallen im Jahr 1804 ein Patent erhalten hatten. «Viele davon gibt es freilich nicht mehr. Einige sind aber bis heute beliebte Treffpunkte, wo am Stammtisch noch politisiert wird.»

Toggenburg muss weiter kämpfen

Eine Wertung, wie sich das Toggenburg entwickelt hat, möchte sich Beat Bühler nicht anmassen. «Dennoch finde ich es bemerkenswert, wie die Toggenburger – entgegen der topografischen Struktur – mit Bahnlinien und Strassen die Natur haben bezwingen können und so die abgelegene Region zumindest ein wenig an den Rest des Kantons haben anbinden können», sagt Beat Bühler.

Dennoch: Geografisch sei das Toggenburg noch immer «ab vom Schuss» und müsse um seine Position kämpfen. «Der Kanton St.Gallen versteht sich oft nicht so sehr als Einheit, sondern als Bund verschiedener Regionen, in dem jede Region mehrheitlich für sich schaut», sagt Beat Bühler.

Wirtschaftlich, was die Ansiedlung von Unternehmen angehe, habe das Toggenburg seiner Meinung nach seine Grenzen erreicht. «Grosses Potenzial hingegen sehe ich im Tourismus. Denn die Natur im Toggenburg ist einzigartig schön und ein Grund für viele, hierherzukommen und ihre Freizeit zu verbringen.»

Zur Person Bild: PD Beat Bühler, Kirchenhistoriker Beat Bühler wurde 1947 in Niederuzwil geboren und wuchs in Ganterschwil auf. Er ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Heute lebt er in der Nähe von Freising (Bayern). Das Studium der kath. Theologie absolvierte er an der Universität Würzburg und erhielt 1976 sein Diplom. Zunächst arbeitete er als Pastoralassistent und -referent in der Diözese St.Gallen, danach in der Erzdiözese München und Freising. 15 Jahre war er Religionslehrer am Gymnasium in Straubing und erhielt 1986 seine Promotion in Kirchengeschichte an der Universität Regensburg. Er ist Verfasser von zahlreichen regionalgeschichtlichen Abhandlungen in der Schweiz und in Bayern. (uh/pd)