Die Attraktivität steigern – in Wil schon seit 140 Jahren Thema

Rückblick Die Attraktivität der Stadt steigern – in Wil schon seit 140 Jahren ein Thema Die Innenstadt soll belebt werden, dies entschied die Wiler Stimmbevölkerung vergangenen Sonntag. Ähnliche Bestrebungen gab es in Wil gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als Bahnanschlüsse und Hotels entstanden. Laufend entstanden neue Ideen, die bis heute wirken. Adrian Zeller Jetzt kommentieren 16.02.2022, 12.00 Uhr

Bis der Aussichtsturm in Wil stand, war es ein langer Weg. Bild: Adrian Zeller

Am vergangenen Sonntag hat sich die Mehrheit der Wiler Stimmberechtigten für die Einrichtung eines Stadtfonds ausgesprochen. Dieser will gemäss Reglement die Attraktivität der Stadt Wil als Markt-, Einkaufs- und Begegnungsort steigern. Seit 140 Jahren werden bereits Anstrengungen unternommen, um die Aufenthaltsqualität in Wil zu erhöhen.

1884 ist das Geburtsjahr des heutigen Vereins Wil Tourismus. Sieben angesehene Wiler Persönlichkeiten gründeten damals im ehemaligen Restaurant Sonne an der Grabenstrasse einen «Verein zur Verschönerung von Wyl und Umgebung». Laut einem zeitgenössischen Zeitungsbericht war die Gründungsversammlung gut besucht, 80 Männer aus verschiedenen Bevölkerungsschichten liessen sich als Mitglieder eintragen.

Gleisanschluss und Hotels entstehen

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstanden in verschiedenen Städten und Gemeinden ähnliche Organisationen. Grund dafür waren gesellschaftliche Veränderungen. Gemäss dem Historischen Lexikon der Schweiz war der Auslöser die zunehmende Mobilität. Wil verfügte ab 1855 über einen ersten Gleisanschluss in Richtung Winterthur. Ein Jahr später wurde die Verbindung von Wil nach St.Gallen eröffnet. In der Wiler Bahnhofsregion entstanden eine ganze Reihe von neuen Hotels und Gaststätten.

Wie Laurent Tissot im Historischen Lexikon schreibt, machte die Hotellerie und die Gastronomie der Schweiz Druck, um die einzelnen Ortschaften in ihrer Attraktivität zu steigern. Um möglichst viele Besucher anzuziehen, förderten die Verkehrsvereine den Ausbau der Infrastruktur und der Sehenswürdigkeiten. «Als Interessengruppen verfochten die Verkehrsvereine auch eine Politik der Stadtentwicklung, indem sie den Bau von Trottoirs, Quais, Promenaden, Parks und Plätzen forderten», schreibt Tissot.

Ein langer Weg für einen Aussichtsturm

Das vorrangige Ziel des neugegründeten Vereins in Wil war der Bau eines Aussichtsturms auf dem Hofberg, so ist es in der 2009 erschienen Jubiläumsschrift zu 125 Jahre Wil Tourismus nachzulesen. Die Publikation wurde von Werner Warth, Christian Schmid und Benno Ruckstuhl verfasst.

Auslöser für die Vereinsgründung war ein Landschaftsbild von Heinrich Rottensweiler, einem renommierten Kunstmaler und Lehrer in Hinwil. Der Wiler Buchbinder Franz Gallus Sailer hatte dieses in Auftrag gegeben, um es in gedruckter Form zu vertreiben. Aus der Ansicht reifte die Idee, diesen Panoramablick gegen Eintrittsgeld mit einem Aussichtsturm für die Bevölkerung zugänglich zu machen.

Schon Ende des 19. Jahrhunderts wollte man erstmals den Aussichtsturm in Wil realisieren. Bild: Adrian Zeller

Als man erstmals versuchte, den Aussichtsturm zu realisieren, kam es beim Bauprojekt zu Einsprachen. Der Vereinsvorstand konnte sich mit dem Eigentümer über die Zufahrtswege nicht einigen. Im Herbst 1884 wurden die Pläne resigniert ad acta gelegt.

1912 wurde die Idee reaktiviert: Der Besuch des deutschen Kaisers stand an. Ein Begehren an den Bund wurde abschlägig beantwortet: kein Bedarf. Ein zusätzliches Nein kam auch vom damaligen Landeigentümer Friedrich Pestalozzi. Beim dritten Anlauf, 1932, wurden nach den Berechnungen die Kosten als zu hoch erachtet.

Anlässlich der Jubiläumsfeier zur urkundlichen Ersterwähnung von Wil im Jahr 2004 gewann die Turmidee neuen Auftrieb. Innert zwölf Wochen wurde der Turm errichtet und am 8. Juli 2006 offiziell eröffnet.

Auch für die Badi brauchte es mehrere Anläufe

Ab 1886 verfolgte der Verein auch die Idee zum Bau einer Badeanstalt in Wil. Ähnlich wie das Projekt des Aussichtsturms scheitert die Realisierung immer wieder an verschiedenen Hürden: Der Landeigentümer starb, später wurden die Kosten als zu hoch erachtet und auch die erforderliche Wassermenge war umstritten, ebenso der Standort. Nach fünfzig Jahren des Bemühens konnte 1931 mit dem Bau der Badeanstalt Obere Weierwise begonnen werden.

Die Eröffnung der Badi auf der Weierwise im Jahr 1931. Bild: wilnet

Der Wiler Verkehrsverein bemühte sich auch dauerhaft um eine gute Anbindung von Wil an das Bahn- und Busnetz. Der Vorstand konnte regelmässig zu den Fahrplanentwürfen Stellung nehmen. Der von der Vereinsleitung verlangte Halt des Nachtschnellzuges von Zürich nach St.Gallen in Wil wurde trotz jahrelanger Bemühungen abgelehnt.

Vom Ortsmuseum über Schwäne im Weiher bis zu Gedenkplätzen

Anfang des 20. Jahrhunderts setzte sich der Verkehrsverein für die Realisierung eines Ortsmuseums im Hof ein. 1909 wurde ein entsprechender Mietvertrag mit dem damaligen Eigentümer abgeschlossen. Es kam immer wieder zu finanziellen Problemen, weil die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern die Ausgaben nicht deckten. Es folgten zähe Verhandlungen mit der Gemeinde sowie mit der Ortsgemeinde über eine Kostenbeteiligung.

1908 wurde erstmals ein Wettbewerb für Blumenschmuck an den Häusern ausgeschrieben. Auch um die Verschönerung der Wiler Brunnen kümmerte sich der Verein. Seit 2003 wird regelmässig der «Prix Casa Wil» verliehen. 1918 wurde auf Anregung des Verkehrsvereins im Stadtweier ein Abteil für Schwäne eingerichtet und ein entsprechendes Paar angesiedelt.

In den Jahrzehnten um 1900 boomte auch in Wil die Stickereiindustrie. Als der Kanton St.Gallen eine entsprechende Fachschule einrichten wollte, engagiert sich der Vorstand des Verkehrsvereins, um diese in Wil anzusiedeln. Der Ausbildungsbetrieb wurde 1908 eröffnet.

Die Fachschule für Stickerei in Wil wurde 1908 eröffnet. Bild: wilnet

Als Erinnerung des Besuchs des deutschen Kaisers im Jahr 1912 in Wil, richtet der Verein auf dem Hofberg den Gedenkplatz der Kaiserlinde ein. Als während der Spanischen Grippe 1918/19 auch Wehrmänner starben, wollte der Verein mit einer steinernen Säule in der Allee an sie erinnern. 1983 beteiligte sich der Verkehrsverein an der Einrichtung des Wasserrades beim Stadtweier. Grund war das 75-Jahr-Jubiläum des Schweizerischen Technischen Verbandes.

