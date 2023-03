Rückblick Damals: Windrädliweg in Lütisburg mit Freibier eingeweiht Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 22.03.2023, 15.00 Uhr

Der Windrädliweg in Lütisburg wird weiter ausgebaut und zieht Jahr für Jahr mehr Besucherinnen und Besucher an. Bild: Toggenburger Tagblatt (19. März 2003)

Vor 100 Jahren

21. März: Wattwil. In der Nähe des Güterschuppens, bei der Passerelle, haben vor einiger Zeit grössere Erdarbeiten begonnen. Es handelt sich um ein für das Etablissement Heberlein u. Co. A.-G. bestimmtes gewaltiges Reservoir zum Aufbewahren von Heizöl. Seit verschiedenen Jahren ist ein Teil der Dampfkessel in erwähntem Betriebe von der Kohlenfeuerung in Ölfeuerung umgeändert worden und haben sich die im Fabrikrayon befindlichen Behälter dieses modernen Brennmaterials als zu klein erwiesen. Das neue Reservoir, aus armiertem Beton durch die Firma Pozzi u. Co. konstruiert, erhält eine Länge von 30 Meter, eine Breite von 10 und eine Höhe von 2 Meter, wird also etwa 600’000 Liter fassen, und kommt gänzlich unter die Erdoberfläche zu liegen.