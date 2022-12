Damals: Musizieren mit fremden Kulturen

Rückblick Damals: Das Wattwiler Jugendorchester trifft auf fremde Kulturen Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 06.12.2022, 15.00 Uhr

Das Wattwiler Jugendorchester il mosaico begegnet in Tatuide den brasilianischen Musikerinnen und Musikern. Bild: PD

Vor 100 Jahren

6. Dezember: Wattwil. Hygieneausstellung. Erfreulicherweise ist es gelungen, eine Spezialabteilung der grossen, zur Zeit in St.Gallen aufgestellten Hygieneschau «Der Mensch» nach Wattwil zu bekommen. Sie stellt nicht eine verkleinerte Kopie der St.Galler Ausstellung dar, sondern bietet eine intensive Einführung in die hauptsächlichsten Volksseuchen der Tuberkulose, der Geschlechtskrankheiten u. a., wie sie in der grossen Ausstellung nur angedeutet sind.

Dem Beschauer werden durch eine reiche Auswahl von Schrift- und Bildtafeln, Wachsmontagen, Apparaten, anatomischen Originalpräparaten u. a. Einblicke in den Wunderbau unseres Körpers gewährt, ihm gezeigt, welche furchtbaren Zerstörungen gerade diese versteckt schleichenden Seuchen anrichten, und ihm die Wege zu deren wirkungsvollen Bekämpfung gewiesen.

Wenn man weiss, wie in den weitesten Kreisen unserer Bevölkerung über den Bau unseres Körpers und gerade auch über das Wesen dieser schlimmsten Volksseuchen eine erstaunliche Unkenntnis herrscht, so ist es Pflicht jedes einsichtigen Menschen, sich an diesem erstklassigen Anschauungsmaterial Aufklärung über diese Dinge zu verschaffen, zumal auf Jahre hinaus eine solche Ausstellung kaum mehr zu sehen sein wird.

Vor 50 Jahren

4. Dezember: Wattwil. Die Universität Bern hat den Maler Willy Fries (Wattwil SG) in Würdigung seiner Darstellung christlichen Glaubensgutes zum Ehrendoktor der theologischen Fakultät ernannt. Wir freuen uns über diese Anerkennung; seinen Werken ist eine gedankliche und seelische Arbeit am evangelischen, am christlichen Glauben vorausgegangen, die ein ganzes Leben umfasst. Bei Willy Fries haben sich Wissen und Bildung, die jetzt mit dem Ehrendoktor honoriert wurden, und künstlerisches Schaffen die Hand gereicht.

Vor 20 Jahren

5. Dezember: Wattwil. Im August des kommenden Jahres findet im Toggenburg ein Jugendorchesterfestival mit Teilnehmern aus Brasilien, Kroatien, Österreich, Polen und der Schweiz statt. Die St.Galler Mitglieder der Remu – Vereinigung der Ostschweizer Musikschulen – entschlossen sich, einen Beitrag zum Kantonsjubiläum 2003 auszuarbeiten.

Die Musikschulen möchten mit insgesamt sieben unterschiedlichen, regionalen Projekten die vielfältigen Möglichkeiten des jugendlichen Musizierens aufzeigen. Das Projekt der Musikschule Toggenburg, ein internationales Jugendorchesterfestival, ist bei der Remu auf sehr positives Echo gestossen.

Vor 10 Jahren

7. Dezember: Ebnat-Kappel/Wattwil. Der junge Luchs, der in Wattwil vor zwei Wochen eingefangen wurde, war krank und ist nun gestorben. Nachdem er zuvor in Ebnat-Kappel von Anwohnern der Thurau beobachtet und fotografiert werden konnte, wurde er in einem Schopf in Wattwil eingefangen. Die Gesundheit des Jungtieres sei bereits zu sehr angeschlagen gewesen, heisst es in einer Mitteilung des St.Galler Amtes für Natur, Jagd und Fischerei. Der Tierkörper geht zu Präparationszwecken an das Naturmuseum St.Gallen. (red)