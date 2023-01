Geschichte: Was geschah im Toggenburg vor 100 Jahren

rückblick Damals: Das Seil aus der Hand gelegt Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 17.01.2023, 12.00 Uhr

Seilzieh-Weltmeister Hanspeter Koch, hier auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2013, wird bei seinen Ziegen zum «Geissen Hanspeter». Bild: PD

Vor 100 Jahren

17. Januar: Lichtensteig. Unsere allen Winden zugängliche paritätische Kirche erhält diesen Winter drei Neuerungen: 1. Eine elektrische Fussschemelheizung, 2. eine elektrische Läutmaschine, 3. elektrischen Orgelantrieb. Die Heizung war spezieller Wunsch der Protestanten, das elektrische Läuten spezieller Wunsch der Katholiken. Die gleichzeitige Ausführung wurde ermöglicht, weil an die nicht unbedeutenden Kosten aus Legaten des in Basel verstorbenen Herrn Karl Bürgi namhafte Zuschüsse gegeben werden konnten. Mit Herrn Karl Bürgi ist leider das alte Geschlecht der Lichtensteiger Bürgi, dem Jost Bürgi, der berühmte Erfinder der Logarithmen angehört hatte, erloschen. Sein letzter Vertreter blieb guter Lichtensteiger Tradition getreu, nicht nur seiner Konfession, er war Katholik, sondern auch interkonfessioneller Bedürfnisse zu gedenken. Auch unsere Konfession soll seinen Namen in Ehren halten.

Vor 50 Jahren

12. Januar: Toggenburg. Der Vorstand des Toggenburgischen Verkehrsverbandes hat mit grosser Befriedigung vom Resultat der am 29./30. Mai durchgeführten Toggenburger Pressefahrt Kenntnis genommen. Die erzielten Resultate können heute klar überblickt werden. Als Ergebnis dieser Pressefahrt wurde das Toggenburg in 26 Artikeln in 23 Zeitungen vorgestellt, von diesen Beiträgen umfassten 11 eine ganze Seite. Totalauflage aller Erwähnungen 635’000 Exemplare. Einige besonders markante Stellungnahmen seien herausgegriffen: St. Galler Tagblatt: «Gastliches Toggenburg. Beschreibung des Naherholungsgebietes.» Aargauer Tagblatt/Brugger Tagblatt: «Noch unentdeckte Kleinode für Touristen. Erholungsraum mit differenziert vielfältigem Angebot.» Landbote Winterthur: «Naturschönheiten in der nächsten Nachbarschaft.» Solothurner Nachrichten: «Vorbildliche Talschaft in gesegneter Landschaft.» Südkurier Konstanz: «Wanderparadies Toggenburg, besondere Würdigung der Dorfgemeinschaft Ebnat-Kappel.»

Vor 20 Jahren

13. Januar: Wattwil. Eindrückliche Polizeihunde-Vorführungen fanden in der Grüenau statt. Diensthunde sind ein unerlässliches Einsatzmittel der Polizei. Die Vorführung bewies, was Polizeihunde können müssen. Ein Einbrecher wird vom Hund im Haus gestellt. Und das ohne dass ein Polizeibeamter sich in Gefahr für Leib und Leben begeben muss. Das Tier geht auf Befehl allein in die Wohnung, sucht den Täter, verbellt ihn und greift im Notfall an. Hunde fassen flüchtige Delinquenten, suchen Vermisste und schützen die Beamten auf Streife. Diese und weitere alltägliche Situationen wurden von den Kantonspolizisten und ihren Diensthunden eindrücklich nachgestellt.

Vor 10 Jahren

16. Januar: Mosnang. Seilzieher Hanspeter Koch aus der Hochburg Mosnang hat sich nach 32 Jahren am Tau als Nationaltrainer der Elite aus der Szene verabschiedet. Langweilig wird es dem Weltmeister aber trotzdem nicht. Logisch, dass bei einem mehrfachen Weltmeister der Sport zum Thema wird. Fehlanzeige. Zuerst geht es um die Ziegen. Bei ihnen bekommt der Allrounder den Kopf frei, kann der Vereinspräsident der «Ziegenfreunde» und OK-Chef der «Geissenshow» Ideen entwickeln. (red)