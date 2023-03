Damals: Als in der Krinauer Turnhalle ein Fasnachtsküken schlüpft

Rückblick Damals: Als in der Krinauer Turnhalle ein Fasnachtsküken schlüpfte Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 01.03.2023, 16.00 Uhr

Wunderliche Gestalten, vom König über den Zauberer bis zu Obelix, tummelten sich in Krinau. Bild: Toggenburger Tagblatt

Vor 100 Jahren

24. Februar: Wattwil. Das hiesige Gaswerk, das im Vertrauen auf die weitere günstige Entwicklung auf dem Kohlenmarkte, mit Anfang Februar einen Gaspreisabschlag von 3 Rp. per Kbm. vorsah, sieht sich heute veranlasst, seinen Abonnenten auf dem Zirkularwege mitzuteilen, dass die Gaspreisreduktion widerrufen und das Gas zum bisherigen Preise von 45 Rp. per Kbm. zu berechnen sei.

Der Grund zu dieser Massnahme bilden die politischen Ereignisse der letzten Wochen und die damit verbundene Stilllegung vieler wichtiger Kohlengruben. Vermehrte Bezüge aus England haben eine bedeutende Mehrausgabe zur Folge.

Vor 50 Jahren

23. Februar: Wattwil. Das Kino Speer Wattwil präsentiert der Toggenburger Jugend einen der schönsten Jugendfilme «5 Freunde in der Tinte». Der Farbspielfilm nach dem bekannten Buch von Enid Blyton, wurde beim Internationalen Kinderfilmwettbewerb ausgezeichnet. Der Film ist voller Aktion, so frisch, so fröhlich, so spannend und aufregend – also auch für Erwachsene ein herrliches Kinovergnügen! Jugendliche jeden Alters haben Zutritt.

Vor 20 Jahren

26. Februar: Krinau. Für die jüngsten Fasnächtler organisierten die Bäuerinnen einen Umzug. Später tummelten sich Hexen, Piraten, Prinzessinnen und Clowns in der Turnhalle, die bereits für den Maskenball am Abend dekoriert war. Als Überraschung hatten die Organisatorinnen zwei Zauberer eingeladen. Mit offenen Mündern staunen die Kinder, können kaum glauben, dass sich die Zehnernötchen ins Unermessliche vermehren.

Mysteriöse Musik untermalt die Show. Den Abend vertrieben sich nur wenige Masken mit allerlei Spuk und Spass in der Mehrzweckhalle in Krinau. Unter anderen setzten entlaufene Sträflinge jeden, den sie fangen konnten, in den Knast. Derweil sorgten sich Huhn und Hahn um ihr Küken im Ei. Endlich, kurz vor der Demaskierung, schlüpfte es doch noch in der Krinauer Turnhalle, gelb und voller feiner Federchen.

Vor 10 Jahren

26. Februar: Wildhaus-Alt St.Johann. Vor zwei Wochen versetzte ein Chinese das Obere Toggenburg in Aufruhr. Er schrieb sich jeweils in mehreren Hotels nacheinander für zwei bis drei Übernachtungen ein und verliess dann die Zimmer klammheimlich, ohne die Rechnung zu begleichen.

Am Freitag, 15. Februar, nahm diese Geschichte ihren Anfang. Ein Chinese traf mit seinem Handgepäck im Hotel Sonne in Wildhaus ein. Als er am Sonntagmorgen nicht zum Frühstück erschien, stellte man bald fest, dass der Gast, ohne zu bezahlen, sich aus dem Staub gemacht hat. So wurden die anderen Gastgeber in der Region informiert mit der Bitte, sofort anzurufen, sollte der flüchtige Gast auftauchen.

Dieser war in der Zwischenzeit im Gasthaus zum Schäfli in Alt St.Johann eingetroffen, um dort ein Zimmer zu buchen. Dort konnte der säumige Zahler dann auch vom Wildhauser Hotelier in Empfang genommen werden, sodass er die Zahlung seiner offenen Rechnung begleichen musste. Das war dann aber eine Fälschung und plötzlich rannte der Chinese aus dem Hotel und im Tiefschnee die Wiese hinunter in Richtung Munzenriet. Da es der Chinese nicht gewohnt war im Tiefschnee zu laufen, musste er sich ausser Atem geschlagen geben. (red)