Rückblick Damals: 1913 durften nur Knaben an den Start Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 07.03.2023, 15.00 Uhr

Mit alter Ausrüstung wagte sich eine Gruppe nostalgisch gekleideter Skifahrerinnen und Skifahrer ans Rennen. Bild: PD

Vor 100 Jahren

7. März: Ebnat-Kappel. Der Bienenzüchterverein Ebnat-Kappel, der auch in der Gemeinde Wattwil seine Freunde gefunden hat, gedenkt diesen Frühling einen Anfängerkurs durchzuführen, um damit weitere Freunde in das Geheimnis des Bienenlebens und der Behandlung der Völker einzuführen. Wie mancher möchte wohl den süssen Nektar gewinnen, aber die Stiche, die er glaubt mitnehmen zu müssen, die halten ihn von der Bienenzucht ab.

Deshalb ist es sehr zu begrüssen, dass der Bienenzüchterverein jungen Leuten die Möglichkeit gibt, sich in die so nützliche und interessante Bienenzucht einzuarbeiten. Da der Kurs jeweils Samstag und Sonntag stattfindet und dazu kostenlos ist, wird angenommen, dass recht viele Leute diese günstige Gelegenheit benützen werden.

Vor 50 Jahren

5. März: Toggenburg. Waffenlauf: erlebt ist erlebt. 08.30 ist Kleiderabgabe; so stand im Programm zu lesen, das einen wirklich grossen Nennerfolg anzeigte: 330 Waffenläufer wollten ihre Form testen, um dann zwei Wochen später auch den traditionellen «St. Galler» mitzumachen.

Der «Toggenburger» ist leider noch nicht traditionell, obschon er es verdiente. Obwohl die Stafetten viel viel älter sind, ist doch der Waffenlauf schon etwa siebenmal ausgetragen worden. Der Terminkalender zählt nach wie vor nur die Wettbewerbe von St. Gallen, Neuchatel, Zürich, Wiedlisbach, Reinach, Kriens, Altdorf, Thun und Frauenfeld zu den «zünftigen» und übergeht den «fakultativen» Toggenburger Wettkampf einfach.

Vor 20 Jahren

3. März: Lichtensteig. Mehr als 600 Läuferinnen und Läufer, etwas weniger als im Vorjahr, absolvierten den letzten Toggenburger Waffenlauf. Wie es mit diesem traditionellen militärischen Sportanlass weitergehen soll, ist noch nicht klar. Tatsache ist, dass der Nachwuchs an Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Alter zwischen 20 und 30 Jahren fehlt und weiter rückläufig ist. Die Armee XXI bringt Veränderungen, die eine Durchführung wie bisher verunmöglicht.

Vor 10 Jahren

8. März: Wildhaus. Wer sagt denn, die Schweiz sei keine Skination mehr. Wenn man das oberste Toggenburg betrachtet, wird man eines besseren belehrt. Am Mittwoch fand auf der Piste des Thurlifts in Wildhaus das 100. Schülerskirennen statt – das älteste Jugendrennen in der Ostschweiz, wenn nicht der gesamten Schweiz.

Nicht nur die Schüler durften starten. Ausnahmsweise konnten dieses Jahr auch Eltern am Rennen teilnehmen. Sie verglichen sich so direkt mit ihren Sprösslingen. Bei der 100. Austragung durfte aber auch die Nostalgie nicht fehlen. Zum Vergnügen der Zuschauer versuchte eine Gruppe von zehn nostalgisch gekleideten Skifahrerinnen und Skifahrern den Weg durch die roten und blauen Tore in der richtigen Reihenfolge zu finden.

Dass das Skifahren mit diesen altertümlichen Geräten nicht so einfach ist, musste der eine oder der andere Nostalgie-Skifahrer spüren. Oft benutzte er oder sie unfreiwillig die Textilbremse. (red)