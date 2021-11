Damals: Rebroff-Fans waren hingerissen

Rubrik Damals: Wo Flöhe nicht beissen… Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 16.11.2021, 12.00 Uhr

Auch Rosalie Wild, die älteste Flohmarktbesucherin, begutachtete das Angebot. Bild: PD

Vor 100 Jahren

12. November: Wattwil. Der Stenographenklub Wattwil, freie Sektion des kaufmännischen Vereins Toggenburg, ist letzter Tage mit besonderem Schreiben an alle ihm bekannten Stenographen unseres Ortes gelangt, darauf hinweisend, dass die Stenographie heute in jedem Bureau unentbehrlich ist und es jedem Beflissenen daran gelegen sein sollte, seine Anfänge zu vervollkommnen. Dies wird aber nur durch stete Uebung erreicht und dafür bietet der Stenographenklub die denkbar beste Gelegenheit. Die ganz bescheidenen monatlichen Beiträge gestatten Jedermann den Beitritt und es ist nur zu wünschen, dass sich nächsten Montag Abend recht viele Kurzschriftfreunde im Lokal einfinden möchten.

12. November: Degersheim. In Magdenau fand ein Knabe ein älteres, zerfetztes Portemonnaie mit einem Inhalt von 340 Franken, wovon 330 Franken in purem Golde. Dem Eigentümer konnte der goldstrotzende Beutel wieder zugestellt werden.

16. November: Bütschwil. Die beiden Fabriken in Soor und Dietfurt beschäftigen nun ihre Arbeiter nahezu wieder vollzählig. Es ist ein Glück, dass die Arbeitslosigkeit vom Juli und August ein Ende genommen hat. Sie war eine schwere finanzielle Belastung der Gemeinde und birgt für manchen auch sittliche Gefahren.

Vor 50 Jahren

12. November: Wattwil. Wie im Hochsommer an der italienisch-schweizerischen Grenze in Chiasso ging es gestern auf dem Platz der Garage Feurer in Wattwil zu und her. 21 Polizisten im Einsatz! Von so vielen Ordnungshütern auf’s Mal ist Wattwil wohl noch nie heimgesucht worden. Zusammen mit der TCS-Sektion St. Gallen/Appenzell als Vertreterin der Strassenbenützer und dem Automobil-Gewerbeverband als Agent der Wagenlieferanten führten sie eine grossangelegte Lichtkontrolle an Motorfahrzeugen durch. Mit der Aktion, die übrigens schon seit einem Monat auch in andern Ortschaften des Kantons läuft, wollen die Urheber ihren Teil dazu beitragen, Unfälle wirksam zu bekämpfen. Dass es sich gelohnt hat, die verschiedenen Lampen und Lämpchen an den Vehikeln gründlicher zu untersuchen, beweist das Ergebnis. 148 Personen- und Lastwagen mussten während der zwei Kontrollstunden beanstandet werden.

Keineswegs besser schnitten die Besitzer von Motorfahrräder ab. Auf 20 Kontrollen entfielen 13 Beanstandungen. Fünf Mopeds wurden stillgelegt, da sie übermässig frisiert oder sonstwie gesetzeswidrig hochgezüchtet waren. Pech für die Besitzer, Glück für die übrigen Strassenbenützer!

Vor 20 Jahren

12. November: Wattwil. Im Zuge der Kantonalisierung werden zum 1. Januar 2002 die Gewerbliche Berufschule Wattwil und die Kaufmännische Berufsschule Lichtensteig organisatorisch zum «Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg BWZ» zusammengeführt. Der Standort Lichtensteig bleibt für die KV-Lehrlinge erhalten. Als die Lehrer und Schüler der entsprechenden Arbeitsgruppe das neue Logo aus mehreren eingereichten Vorschlägen auswählten, wussten sie noch nicht, dass der Entwurf von einem Graphikerlehrling stammte, nämlich von Orlando Vogel. Er sagte: «Die Schule ist nicht bloss ein Gebäude, es sind doch Menschen darin, die Schüler und Lehrer. Ich wollte der Schule ein Gesicht geben.»

13. November: Brunnadern. Seit 15 Jahren ist Sonja Aepli an Flohmärkten in St. Gallen präsent. Nun will sie die Flohmarkt-Atmosphäre auch ins Neckertal bringen. Einige Kolleginnen und Kollegen aus der Ostschweiz folgten ihrer Einladung nach Brunnadern ins Gasthaus Krone. Das grosse Angebot verblüffte die Besucherinnen und Besucher. Selbst das bald 101-jährige (!) Rosalie konnte man im Altersheim nicht mehr zurückhalten. Mit grossem Interesse begutachtete Rosalie Wild das Angebot. Mancher Flohmarktartikel ist der betagten Brunnödligerin sicher noch aus frühester Kindheit in Erinnerung.

Vor 10 Jahren

15. November: Wattwil. Im Handarbeitszimmer von Silvia Albrecht wird an Schlüsselanhängern gewerkelt für die Aktion «Schlüsselkompetenzen» des Dachverbands Ostschweizer Lehrpersonen für Handarbeit, Hauswirtschaft und Gestalten. So soll auf den Wert gestalterischer Fächer hingewiesen werden.

16. November: Hemberg. In der Gemeinde Hemberg liegen viele Kilometer Waldränder. Ob angrenzend an Flachmoore, Magerwiesen, Weiden oder auch an intensiv genutztes Wiesland – Waldränder sind vielfältige Lebensräume und wichtige Rückzugsgebiete für viele Tier- und Pflanzenarten. Um ihr ökologisches Potenzial voll auszuschöpfen, bedürfen Waldränder gezielter forstlicher Eingriffe. Das Vernetzungsprojekt Hemberg, welches nun im dritten Umsetzungsjahr läuft, hat unter anderem die Förderung von ökologisch wertvollen Waldrändern zum Ziel. Die Gemeinde hat zusammen mit dem Revierförster und dem begleitenden Ökobüro GeOs GmbH erneut Waldrandverträge mit Landwirten abgeschlossen. Die festgelegten Massnahmen werden vom Kanton gemäss dem Gesetz über die Abgeltung ökologischer Leistungen (GAöL) entschädigt.