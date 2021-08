Das Archiv der Gemeinde Wattwil wurde erneuert

Rubrik Damals: Uralte Dokumente im Gemeindearchiv Wattwil wurden nutzbar gemacht Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 10.08.2021, 14.00 Uhr

Im Wattwiler Gemeindearchiv finden sich ausserordentlich viele sehr alte Dokumente. Bild: PD

Vor 100 Jahren

6. August: Wattwil. Donnerstag abend fuhren hier zwei Postautomobile neuester Konstruktion, für den Personenverkehr auf Alpenstrassen gebaut, vorbei. Die bequem eingerichteten Wagen stammen aus den Automobilwerkstätten Saurer A.-G. in Arbon und sind für die Strecke Andermatt-Gletsch (Furka) bestimmt.

10. August: Obertoggenburg. Die Fremdensaison hat, wenn auch etwas spät, mit Hochbetrieb eingesetzt. Namentlich im obern Teil, in Unterwasser, Wildhaus und Rietbad sind die Hotels und Pensionen mit Kurgästen angefüllt. – Die in verschiedenen Blättern verbreitete Meldung betreffend vorzeitiger Alpentladung aus den Churfirstenalpen infolge der grossen Trockenheit bestätigt sich nicht. Ist auch der Wassermangel da und dort ein empfindlicher, so hofft man doch noch etwa 14 Tage auszuhalten, was einer normalen Sömmerungszeit gleichkommt. Es bestehen in der Mittelalp-Sellamatt einige gut angelegte Quellenanlagen, die heute noch, wenn auch etwas spärlich, das köstliche Nass liefern.

10. August: Hemberg. Die Fremdensaison hat hier ihren Höhepunkt erreicht. Die Pensionen sind bis auf das letzte Plätzchen besetzt.

Vor 50 Jahren

11. August: Lichtensteig. Bereits sind mehrere Wochen vergangen, seit dem das ehemalige Feuerwehrmagazin und das daneben liegende kleine Wohnhaus abgebrochen wurden. Der Bau, der an der ordentlichen Bürgerversammlung vom 18. März 1971 gutgeheissen wurde, soll der Post sowie dem Bauamt zu neuen, grosszügigen Räumlichkeiten verhelfen. Nachdem an der Postgasse während mehreren Wochen gesprengt worden war und viele Kubikmeter Erde weggeführt werden mussten, erstellt man nun das neue Fundament. Das dreistöckige Gebäude wird im 2. Untergeschoss neben Lagerräumen für die Gemeinde auch einen gemeinsamen Luftschutzraum für das Postpersonal und einen Oeltank-Raum mit 100000 Liter Fassungsvermögen enthalten. Im 1. Untergeschoss sind neben dem Bauamtsmagazin mit Werkplätzen ebenfalls Lagerräumlichkeiten, ein Arbeitsplatz für administrative Arbeiten, Trockenraum, Dusche und WC-Anlagen für die Bauamtsangestellten vorgesehen. Das Erdgeschoss hingegen bleibt ausschliesslich den Bedürfnissen der Post vorbehalten. So werden dort neben einem Boten- und Paketraum auch die Postfächer sowie zwei Aussentelefonkabinen eingebaut. Im weiteren werden auf der nordöstlichen Seite drei freistehende Postgaragen und ein Wendeplatz für Postfahrzeuge auf dem Dach des 1. Untergeschosses errichtet. Mit diesem Neubau dürften die Raumprobleme von Post und Bauamt wieder auf längere Sicht gelöst sein.

Vor 20 Jahren

9. August: Wattwil. Im Frühjahr 1999 beauftragte der Wattwiler Gemeinderat die Eberle AG, Büro für Geschichte, Archiv und Verwaltung, Kirchberg SG, mit der Reorganisation des Gemeindearchives, welches sich im Kellergeschoss des Gemeindehauses befindet. Jetzt sind die Arbeiten beinahe abgeschlossen. «Es ist wirklich erstaunlich, was hier alles erhalten geblieben ist. Nicht viele Gemeinden haben ein so gut erhaltenes und ausführliches Gemeindearchiv», sagt Armin Eberle. Er hat zusammen mit seinem Team von der Firma Eberle AG das Wattwiler Archiv überarbeitet. Einige der Trouvaillen, die er bei den Arbeiten der letzten drei Jahre gefunden hat, zeigt er. «Dies hier ist beispielsweise ein Buch aus dem Jahre 1609 über die wichtige Thurbrücke. Es sind viele Details über die Kosten, die Zölle usw. notiert.» Gleich daneben liegt ein Dokument, in dem festgehalten ist, wer wie viele Suppen während der Hungersnot im Jahre 1817 bekommen hat. Mit der neuen Archivorganisation bleiben wertvolle Archivalien der Nachwelt erhalten. «Das enorme Wissen, welches im Archiv schlummert, wird jetzt auch gut nutzbar», erklärt Cornel Schmid, Gemeinderatsschreiber. «Ein einwandfreies Archiv ist Pflichtaufgabe der Gemeinde.»

Vor 10 Jahren

10. August: Ebnat-Kappel. Die Morga AG in Ebnat-Kappel baut eine neue Energiezentrale. Mit dem 1,2 Millionen Franken teuren Neubau soll sich der jährliche CO2-Ausstoss um bis zu 200 Tonnen reduzieren. Am Montag wurde zum Spatenstich geladen. Die Sanierung der Energieversorgungsanlagen werde schon seit gut zehn Jahren diskutiert, sagte Ruedi Lieberherr, Geschäftsführer der Morga AG, Ebnat-Kappel. Doch hätte der kapazitätsbedingte Ausbau Vorrang gehabt. Nun sei die Zeit aber gekommen, die teils 50 Jahre alten Anlagen zu ersetzen, verkündete er anlässlich des Spatenstichs für die neue Energiezentrale, zu welchem die Morga AG einlud.

10. August: Oberes Toggenburg. Für die Sendung «Sonntagstour» des Südwestrundfunks (SWR) drehten zwei Fernsehteams im Toggenburg und Heidiland. Moderator Hansy Vogt wagt sich ans «Gradhebe». Dies in einem Jodelkurs von Annelies Huser, wie ihn die Klangwelt Toggenburg anbietet. Und er hat Spass daran wie auch die Statistinnen und Statisten, welche für die Filmaufnahmen des Südwestrundfunk, am Samstag an den Schwendisee ob Unterwasser gekommen sind. Hansy Vogt trifft sich für die Sendung «Sonntagstour» unter anderem auch mit Baldur Stocker in der Hackbrettwerkstatt oder mit den Wegwissern auf dem Klangweg.