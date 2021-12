Vor 100 Jahren: Bücherspende für Landschule

RUBRIK Damals: Thur wird untersucht Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? Aktualisiert 28.12.2021, 12.00 Uhr

Vor 100 Jahren

Die Thur wurde mit einem Bundesvertreter inspiziert. Bild: PD

28. Dezember: Wattwil. Eine ganz unerwartete Weihnachtsfreude ist der Schule Schmidberg beschieden worden. Einer, der nicht will, dass die linke Hand wissen soll, was die rechte tut, hat unserer Jugendbibliothek 30 schöne, ganz neue Bände Josephine Siebes und Johanna Spyris geschenkt. Damit hat er uns Knaben und Mädchen eine unbeschreibliche Freude bereitet. Wie gerne möchten wir dem gütigen Spender und Kinderfreund die Hand drücken und ihm danken. Er würde es dann von unsern Augen ablesen können, wie glücklich er uns Bergler mit seinen gespendeten lieben Büchern gemacht hat. Da er den «Toggenburger Anzeiger» jedenfalls auch liest, so soll er wenigstens auf diese Weise erfahren, dass er dankbaren Kindern eine grosse Freude bereitet hat. Wir wünschen dem unbekannten Freudenspender viel Glück und Segen im neuen Jahre! Die Kinder der Schule Schmidberg.

28. Dezember: Wattwil. Das Tanzinstitut St.Gallen unter der trefflichen Leitung von Herrn Flaks hat sich entschlossen, im Saale z. «Toggenburg» in Wattwil einen Kurs für alte und neue Tänze zu veranstalten. Es wird auf diese günstige Gelegenheit auch für auswärts wohnende Damen und Herren aufmerksam gemacht. Am ersten Kursabend werden sämtliche Tänze vorgeführt. Dem überall beliebten Institut wäre ein grosser Teilnehmerkreis zu gönnen.

Vor 50 Jahren

23. Dezember: Wattwil. Heberlein in den USA. Dem amerikanischen Markt hat die Heberlein stets grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Diese kommt auch darin zum Ausdruck, dass die Heberlein Holding AG, Wattwil, in den USA zwei Tochtergesellschaften besitzt: 1. die bereits im Jahre 1921 gegründete Heberlein Patent Corporation mit Sitz in New York, die sich mit dem Handel von Maschinen, Instrumenten sowie mit Schutzmarken-, Patent- und Know-how-Verwertung insbesondere in der Textilindustrie befasst, und 2. die im Jahre 1957 gegründete Heberlein Incorporated mit Sitz in High Point, North Carolina. Lange Zeit beschränkte sich die Tätigkeit der Gesellschaft in High Point auf reine Dienstleistungen für «HELANCA»-Lizenznehmer und für Käufer von Textilmaschinen. Dieser Zielsetzung hatte auch eine kleine «HELANCA»-Musterproduktion zu dienen. Erst im Jahre 1968 wurde mit der Aufstellung einiger zusätzlicher Texturiermaschinen die Absicht der Heberlein deutlich, auf dem amerikanischen Markt für texturierte Garne in verstärktem Masse Fuss zu fassen.

Vor 20 Jahren

24. Dezember: Wattwil. Auf Initiative der Gemeinde wurde im März dieses Jahres mit einem Bundesvertreter die Thur inspiziert. Dabei wurde festgestellt, dass sich die Thursohle vom Dorfgebiet Wattwil bis in das Gebiet Scheftenau zum Teil bis auf den Seebodenlehm eingetieft hat. Folge der fortschreitenden Eintiefung ist der Zerfall der vorhandenen Ufersicherung. Eine Eintiefung der Flusssohle ist auf einen ungenügenden Geschiebetrieb oder auf eine zu geringe Sohlenbreite zurückzuführen. Diese beiden Ursachen haben einen direkten Zusammenhang und sind daher gemeinsam zu untersuchen und zu dokumentieren. Die Ergebnisse der Arbeit sind als Grundlage für den Erhalt der Verbauung und weitergehenden Massnahmen in Zusammenhang mit der Sohlenstabilisierung der Thur notwendig. Ziel ist es, die heutige Sohlenlage in der Thur soll gehalten werden. Wo die Hochwasserabflusskapazität ausreichend ist, soll die Sohle um einige Dezimeter angehoben werden.

Vor 10 Jahren

23. Dezember: Wildhaus/Gams. «Der nasse Schnee erzeugt eine derart hohe Spannung auf die Bäume, dass einige bereits umgestürzt sind und andere drohen, umzustürzen», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Verletzte habe es keine gegeben. Daher musste gemäss Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen gestern die Strecke Wildhaus-Gams wegen umstürzender Bäume für den Verkehr gesperrt werden. Die Räumungsequipen des Forstdienstes würden versuchen, die Strasse so bald wie möglich wieder frei zu machen, doch sei das Risiko weiterer umstürzender Bäume schwer abzuschätzen, so Hanspeter Krüsi. (red)