Rubrik Damals: Tante JU ist sicher in Amerika gelandet Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 12.07.2022, 12.00 Uhr

Flugplatz von Reykjavik: Johann Hollenstein spielt auf dem Alphorn. Bild: PD

Vor 100 Jahren

8. Juli: Wattwil. Zirkus Knie. Die Vorstellungen des grossen schweizerischen National-Zirkus, welcher zurzeit in Wattwil auf dem Gemeindeplatz gastiert, erfreuen sich eines zahlreichen Besuches. Sie verdienen es aber auch in vollem Masse. Wohl selten haben wir in hiesiger Gegend eine solche Gelegenheit gehabt, wirklich erstklassige Darbietungen in solch reichhaltiger und gediegener Ausführung geniessen zu können. Allein schon der Aufenthalt in dem geräumigen und gut ventilierten Riesenzelt ist interessant und erwartet man mit Ungeduld den Beginn der Vorstellung. Ertönt das Glockenzeichen, den Anfang ankündend, ist die Spannung auf’s höchste gesteigert und kommt man nicht aus der Begeisterung. In unaufhörlicher Folge erscheinen die vielen Nummern des wirklich einzig dastehenden Programmes.

Vor 50 Jahren

12. Juli: Oberhelfenschwil. Bankraub. Am Montag nachmittag hat ein noch unbekannter Mann mittleren Alters die Darlehenskasse in Oberhelfenschwil überfallen. Der Täter konnte, zunächst auf einem Fahrrad und später in einem Auto, mit 10’000 Franken entkommen.

12. Juli: Ebnat-Kappel. Schülerchor mit Herz. Es gibt praktisch kein Kind, das nicht singen kann. Wer daran zweifelt, wird spätestens nach einem Besuch in der Primarklasse von Lehrer Ernst Gerig in Ebnat-Kappel eines Besseren belehrt.

Wir haben uns am letzten Tag vor den Sommerferien in’s Lindenschulhaus eingeschlichen, um ein bisschen hinter den Vorhang jenes Kinderchores zu sehen, über den die Leute seit einiger Zeit da und dort im Lande und über die Grenzen hinaus munkeln und der mit seinen Volksliedern nicht nur die Touristen aus Uebersee für sich gewinnt.

Wir hatten Glück, denn wir plumpsten mitten in den gewünschten Unterricht. Welch’ frohes Musizieren war das!

Vor 20 Jahren

13. Juli: Mogelsberg. Holz Mogelsberg errichtet einen Holzkohlenmeiler aus 90 Ster Brennholz. Seit einigen Wochen fällt beim Rastplatz «Steinwäldli» an der Verbindungsstrasse von Mogelsberg nach Ebersol ein riesiger Holzstapel auf. Im September wird dort ein Kohlenmeiler aufgebaut und angezündet. Das Ziel ist es, fünf Tonnen hochwertige Grillkohle zum Jubiläum «850 Jahre Mogelsberg» auf den Markt zu bringen.

Vor 10 Jahren

10. Juli: Mühlrüti. Die am 18. Juni in Dübendorf gestartete Tante JU-52 hat den Überflug über den Atlantik geschafft und befindet sich derzeit in Los Angeles. Erstmals seit 1937 überquerte wieder eine passagierberechtigte JU-52 den Atlantik. Von den insgesamt 5000 JU-52, die zwischen 1932 und 1952 gebaut wurden, existieren heute weltweit nur noch acht flugfähige Exemplare, deren vier davon in der Schweiz.

Rund hundert ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter auch der Mühlrütner Johann Hollenstein, der diesen einzigartigen Flug begleitete und auf dem Flugplatz von Reykjavik eine Kostprobe mit seinem Alphorn gab, halten diese auf dem Flugplatz Dübendorf in Schuss. (red)