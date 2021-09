Damals: Das letzte Seifenkistenrennen in Mosnang

Rubrik Damals: Seifenkistenderby Mosnang – das Finale Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 22.09.2021, 05.00 Uhr

Wer keine eigene Seifenkiste hat, kann aus diesem Wagenpark auswählen. Bild: PD

Vor 100 Jahren

17. September: Wattwil. Freiwilliger Armenverein. Nächsten Montag hält der Freiwillige Armenverein seine ordentliche Hauptversammlung ab, an der nach den üblichen statutarischen Geschäften Herr Gemeindammann Früh sprechen wird über: «Geschichtliches aus dem Armenwesen der Gemeinde Wattwil». Nachdem nun wieder ein stolzer Bau den Kirchenbüchel krönt, dürfte es manchen interessieren, ein Mehreres über die sonst stille Tätigkeit der Gemeinde-Armenpflege zu erfahren. Näheres über Zeit und Ort der Versammlung ist aus dem heutigen Inserat ersichtlich. Es wird wiederholt darauf hingewiesen, dass zu den Verhandlungen sowohl, als auch zum Vortrag auch unsere Frauen und Töchter Zutritt haben.

17. September: Wattwil. Für Frauen und Töchter beginnt ein praktischer Kurs im feinen Decken sämtlicher Familien- und Festtafeln, Servieren, Serviettenbrechen, guten Umgangsformen, am Freitag in der «Toggenburg». Für Damen, die nicht am Nachmittag erscheinen können, beginnt der Abendkurs um 7 Uhr.

17. September: Kirchberg. In einer der letzten Nächte wurde dem Landwirt in Wolfikon die schönste Kuh aus dem Stalle gestohlen.

21. September: Kirchberg. In der Nacht vom 12. bis 13. September wurde in Wolfikon-Kirchberg, wie schon gemeldet, dem Landwirt eine Kuh im Werte von 1500 Fr. aus dem Stalle gestohlen. Der Dieb wurde noch gleichen Tages von Landjäger Engeler in Bettwiesen festgenommen. Die gestohlene Kuh wollte der Dieb in Bettwiesen verkaufen und ist dieselbe bereits wieder im Besitze des Eigentümers. Der Täter ist ein mehrfach Vorbestrafter, welcher am Mittwoch dem Bezirksamt Alt-Toggenburg in Kirchberg eingeliefert wurde.

Vor 50 Jahren

17. September: Unterwasser. Chäserruggbahn. Die Vorarbeiten für den Bau der Bergbahn von Iltios auf den Chäserrugg sind voll im Gange. Die Transportbahn, zu der die Mastenteile usw. mit Helikoptern an deren Bestimmungsort geflogen wurden, steht vor der Vollendung. Wenn uns noch schöne Herbsttage beschieden sind, so kann für den Bahnbau noch manches geleistet werden vor Einbruch des Winters.

17. September: Wattwil von Autowracks gesäubert. Umweltschutz wird heute gross geschrieben, und an allen Orten ist man bemüht, Versäumtes oder Vernachlässigtes wieder gut zu machen. Ebenfalls im Zeichen des Umweltschutzes stand eine Aktion der Gemeinde Wattwil, die letzte Woche durchgeführt wurde. In einer Erhebung der Gewässerschutzstelle hatte man festgestellt, dass auf dem Gemeindegebiet Wattwil rund 60 ausgediente Autos abgestellt waren. Daraufhin beschloss der Gemeinderat, diese Blechhaufen abtransportieren zu lassen. In einem Schreiben wurden die Grundeigentümer, auf deren Grundstück ein solches Auto stand, aufgefordert, diese innerhalb von dreissig Tagen zu räumen. In Zukunft kann man in der Umgebung Wattwils wieder spazieren, ohne sich über hässliche Rosthaufen von Autos am Wege ärgern zu müssen.

Vor 20 Jahren

20. September: Lichtensteig. Stickerei Leemann kaufte neue Stickmaschine und macht wieder grossen technischen Fortschritt. Fachleute aus dem In- und Ausland hatten diese Woche die Gelegenheit, sich bei der traditionsreichen und innovativen Firma Leemann Stickerei AG in Lichtensteig ein Bild über die neuesten technologischen Entwicklungen im Stickereibereich zu machen. Blüte und Zusammenbruch der Stickerei in der Schweiz in den Dreissigerjahren, als die Stickmaschinen schliesslich nur noch Schrottwert besassen und mit staatlicher Unterstützung eingestampft wurden, sind Geschichte. Damals kaufte auch der Grossvater des heutigen Firmenmitinhabers und Leiters des Produktionsbetriebes, Thomas Leemann, Stickmaschinen und lagerte sie ein, so dass das 1902 gegründete Unternehmen bei zunehmender Nachfrage nach dem Zweiten Weltkrieg bald wieder produzieren konnte. Heute zählt die Gebr. Leemann Holding AG zu den drei grossen Stickereibetrieben der Schweiz. Dank innovativer technischer Investitionen in modernste Stickmaschinen und erfolgreichem Design ist es einem Textilbetrieb möglich, in der Schweiz konkurrenzfähig zu produzieren, mit einem Exportanteil von 57 Prozent. In der Schweiz zählt die Holding 120 Mitarbeiter, davon arbeiten 45 im Produktionsbetrieb in Lichtensteig.

Vor 10 Jahren

22. September: Mosnang. Zum fünftenmal startet das grosse Seifenkistenderby Mosnang. Dieses Rennen ist zugleich der Finallauf der Schweizer Meisterschaften des Schweizer Seifenkistenvereins SSK. Doch nicht nur Profis aus der ganzen Schweiz wagen sich auf den anspruchsvollen Kurs, auch rund 50 Mosliger werden auf der Rennpiste zu einem spannenden Wettbewerb erwartet. Für den Finallauf der Schweizer Meisterschaften werden rund 30 Fahrer in fünf Kategorien erwartet. Gestartet wird in den Klassen Kids Hobby und Sport, Junioren Sport sowie in den Kategorien Erwachsene Damen und Herren. Die Mosliger starten in den drei Kategorien Kids, Junioren und Erwachsene.