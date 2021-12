Damals: Das Toggenburg entdeckt einen traditionellen Holzbau neu

Rubrik Damals: Schöne und gute Handwerkskunst aus dem Toggenburg Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? Beat Lanzendorfer 14.12.2021, 15.11 Uhr

Traditioneller Holzbau wiederentdeckt. «Timberframe-Haus» mit reinen Holzverbindungen. Bild: PD

Vor 100 Jahren

14. Dezember: Ober- und Neutoggenburg. Schutzpockenimpfung. Die Pockenepidemie im Kanton Glarus greift weiter um sich, und es besteht ernstliche Gefahr, dass sie auch auf den Kanton St.Gallen übergreift. Den einzigen sicheren Schutz gegen Ansteckung mit Pocken bietet die bekannte Schutzpockenimpfung. Gegenden, in denen viele Ungeimpfte oder seit langer Zeit nicht mehr Geimpfte leben, bieten für die Verbreitung der Seuche einen günstigen Boden. Leute, die noch nie oder seit ihrer Jugend nicht mehr geimpft worden sind, sollten sich ungesäumt impfen lassen. Weil aber die Schutzkraft einer Impfung nach 10 Jahren erlöschen kann, ist das Gleiche auch allen denen zu raten, bei welchen seit der letzten erfolgreichen Impfung mehr als 10 Jahre verflossen sind. Wer sich jetzt impfen lässt, schützt nicht nur sich selbst gegen Ansteckung an Pocken, sondern er hilft auch mit, der drohenden Epidemie den günstigen Boden für die Ausbreitung zu entziehen. Die Gründe der Gegner der Impfung beruhen nicht auf wahren Tatsachen und sind auch noch nie bewiesen worden. Die richtig ausgeführte Impfung ist ungefährlich, wenn sie auch mit vorübergehendem Unwohlsein verbunden ist. Dieses darf aber wohl in den Kauf genommen werden, wenn man sich dadurch gegen eine so schlimme Krankheit, wie die Pocken es sind, schützen kann. Der Bezirksarzt von Ober- und Neutoggenburg.

Vor 50 Jahren

10. Dezember: Wattwil/Lichtensteig. Im Bereich der Kreisdirektion III der SBB werden dem Bahnfunddienst im Jahr gegen 100’000 Fundgegenstände abgegeben. Erfreulicherweise melden die meisten Verlierer ihren Verlust bei einem Bahnhof und kommen so wieder zu ihrem Eigentum. Nur etwa 15-20 Prozent aller Gegenstände können dem Eigentümer nicht zurückgegeben werden. Da dieser Posten immerhin Tausende von Gegenständen – und nicht etwa nur die schlechtesten – ausmacht, bietet die SBB diese ihren Kunden zum Kaufe an. Wir alle haben Gelegenheit, solche Sachen in der «Krone» in Lichtensteig zu kaufen. Nicht in Form eines Bazars, sondern in öffentlicher Versteigerung. Wir alle können zu dem uns richtig scheinenden Preise Schirme, Mappen, Feuerzeuge, Tabakpfeifen, Hüte, Mäntel, Grammoplatten und tausenderlei andere Sachen kaufen. Sei es ein Mofa, ein Goldarmband, eine automatische Armbanduhr, Ski oder Schlitten, Bücher verschiedenster Art oder warme Pelzmützen – Herz, was begehrst du noch mehr?

Vor 20 Jahren

15. Dezember: Dietfurt/Wigetshof. In Wigetshof entsteht ein Holzhaus mit altem Wissen und neuer Bautechnik. «Timberframe» nennt sich dieses kanadische Bausystem, das schönste Zimmermannsarbeit und moderne Bauansprüche vereint. Der Architekt Rainy Stillhart wurde auf einer Kanadareise auf diese dort boomende Baumethode aufmerksam und war begeistert. Das erste Haus dieser Art in der Schweiz wurde diese Woche in Wigetshof, zwischen Dietfurt und Oberhelfenschwil vom Holzbaubetrieb Gisler aus Wattwil aufgerichtet. Für den Dietfurter Rainy Stillhart war es so etwas wie Liebe auf den ersten Blick, als er vor gut zwei Jahren mit seiner Familie durch Kanada reiste und sich verschiedene Holzbausysteme erklären liess.

Vor 10 Jahren

14. Dezember: Wattwil. Im Zuge der Dachsanierung bei der Yburg haben nicht nur Dachdecker das Gerüst um Wattwils Wahrzeichen genutzt. Ein Archäologe hat sich das Mauerwerk genauer angesehen. Betrachtet man die Steine im unteren Teil der Turmmauer der Yburg, fällt auf: Sie sind rot. Eisenhaltige Nagelfluh? «Nein», sagt Archäologe Peter Albertin und begründet: «Sobald man die oberste Schicht wegkratzt, ist der Stein nicht mehr rot. Die oberflächliche Verfärbung ist durch die starke Hitze bei einem Brand entstanden.» Der Archäologe vermutet, dass es bei der Zerstörung der Yburg durch die Appenzeller Freiheitskämpfer 1405 dazu gekommen ist. Gemäss Urkunden sei klar, dass die Yburg spätestens 1228 erbaut wurde, denn aus dieser Zeit ist eine Amtsperson namens von Yburg nachgewiesen. Als frühestes Errichtungsdatum konnte Peter Albertin nun das Jahr 1223 ermitteln. (red)