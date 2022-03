Rubrik Damals: Rasende Buggys statt Pferde Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 08.03.2022, 10.52 Uhr

In der Boxengasse werden die Modell Off Roader wieder auf Vordermann gebracht: Putzen, Räder wechseln, allfällige Schäden beheben. Bild: PD

Vor 100 Jahren

8. März: Wattwil. Der tit. Frauenchor hat am letzten Sonntag ein in allen Teilen sehr befriedigendes, vortrefflich gewähltes Programm abgewickelt. Der Besuch der Abendunterhaltung war gut. Die drei Lieder mit Klavierbegleitung verdienen als Glanzleistungen besondere Erwähnung. Die in ihnen liegende Stimmung wurde durch den flotten Vortrag geradezu charakteristisch zum Ausdruck gebracht. Das «Aehrenfeld» wurde ein zweites Mal gewünscht.