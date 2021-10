Damals: Standuhr zu verschenken

Rubrik Damals: Kunstwerk zu verschenken Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 19.10.2021, 12.00 Uhr

Werner Anderegg verschenkt diese astronomische Standuhr an jemanden, der sie ablesen kann. Bild: PD

Vor 100 Jahren

19. Oktober: Wattwil. Einen frechen Diebstahl führten am Samstag abend ca. 9 Uhr im Dorf zwei jüngere, hier in Arbeit stehende Burschen aus. Sie passten einen günstigen Augenblick ab und entwendeten aus einer Bäckereiladenkasse die Tageseinnahmen im Betrage von ca. 80 Fr. Die Besitzerin kam eben in dem Momente dazu, als der einte mit der Beute aus dem Hausgang verschwand. Da der Helfershelfer kurz vorher noch in der Wirtschaft gesessen, war die Eruierung der Täter bald möglich. Sie wurden in den Gemeindearrest versorgt und sehen ihrer Verurteilung entgegen. Beide sind geständig. Das versteckte Geld konnte bis heute nur zum Teil beigebracht werden.

19. Oktober: Wattwil. Bürgerheim. An Stelle der durch jene schreckliche Brand-Katastrophe vom Februar 1919 eingeäscherten Armenanstalt in Wattwil, steht nun das neue Bürgerheim auf dem sonnigen Kirchenbühl vollendet vor uns und schaut als einfache, praktisch eingerichtete, den modernen Anforderungen und Verhältnissen entsprechende Baute als Luginsland über die Gemeinde. Am 25. Oktober 1921 wird dasselbe den Bedürftigen mannigfacher Art seine Tore öffnen und für dieselben ein trautes Heim, eine Arbeitsstätte oder eine Erziehungsanstalt bilden. Das Gebäude ist erstellt worden von den Architekten Müller und Brunner in Wattwil; bildet die Frucht emsigen Studiums, des Fleisses und der Kunst und es darf wohl auch gesagt werden, der Liebe und daher für die Erbauer ein erhabenes Denkmal, das als Musteranstalt seinen Zweck der christlichen Fürsorge jederzeit zu erfüllen imstande sein wird.

Vor 50 Jahren

15. Oktober: Wattwil. Informationswoche über Rauschgift in Wattwil. Muss das sein? Müssen auch wir uns dem allgemeinen Trend beugen und den Teufel an die Wand malen? Ja, es muss sein! Keine Sensationen sind nötig, aber sachliche Aufklärung und Information. Die Ausstellung bietet hierzu lediglich den äusseren Rahmen. Sie wird von der Zürcher Kriminalpolizei zur Verfügung gestellt und kann in der Aula der Kantonsschule Wattwil von jedermann frei besichtigt werden. Für die Schüler der höheren Klassen und die Lehrlinge finden Führungen statt.

20. Oktober: Hemberg. Ein Fitnessparcours in Hemberg. Seit Montag ist die Sch Füs Kp IV/79 in Hemberg einquartiert. Das Schwergewicht der Ausbildung liegt in der Umschulung auf ein neues Minenwerferschiessverfahren. Der Kommandant Oblt Hohl legt jedoch auf die körperliche Fitness seiner Kompagnie sehr grossen Wert. Schon am ersten Tag wurde deshalb im Raume Chellenmoor ein Fitnessparcours eingerichtet. Auf 15 Posten längs einer rund 1,5 km langen Piste können sämtliche Körperteile und Muskeln durchtrainiert werden. Die Bevölkerung und die Vereine von Hemberg und Umgebung sind herzlich zur Benützung dieses Fitnessparcours eingeladen. Beginn der Piste bei der Abzweigung nach Rigelschwendi im Raume des Chellenmoors (an der Strasse von Hemberg nach Bendel). Die Sch Füs Kp IV/79 freut sich auf einen regen Besuch und dankt für die freundliche Aufnahme in Hemberg.

Vor 20 Jahren

20. Oktober: Nesslau. Kunstwerk zu verschenken. In seiner langjährigen Tätigkeit als Uhrmacher hat Werner Anderegg aus Nesslau einige astronomische Uhren gebaut. Eine dieser verschenkt er nun an eine Institution, beispielsweise eine Schule. Voraussetzungen dazu, man muss zu der Standuhr schauen und man soll weitergeben können, wie sie funktioniert. In den Jahren 1964 und 1965 fertigte Werner Anderegg eine astronomische Uhr mit einer Siriussternkarte für ein Ehepaar aus dem Kanton Zürich. Als die Arbeiten für diese Standuhr mit einem Kasten aus massivem Nussbaumholz beendet waren, dachte der Uhrmachermeister nicht daran, dass er sein Werk jemals wieder zu sehen bekommt. «Vor etwa zwei Monaten», erinnert sich Werner Anderegg, «rief mich die Frau des damaligen Arbeitgebers an». Ihr Mann sei gestorben und sie selber sei auch alt, deshalb gebe sie die Uhr zurück ins Toggenburg. Werner Anderegg solle das Kunstwerk jemandem weitergeben, so lautete der Wunsch der Frau, aber sie solle an einen Ort kommen, wo die Uhr auch gebraucht und gelesen werde. Am liebsten sähe Werner Anderegg die Uhr an einer höheren Schule. «Ich stelle mir vor, dass die Schülerinnen und Schüler anhand der Uhr Kenntnisse in Astronomie vermittelt bekommen», so der Uhrmacher. Geht der Wunsch von der ehemaligen Besitzerin und von Werner Anderegg in Erfüllung, hätten die Lehrpersonen der beschenkten Schule ein ansehnliches Studienobjekt zur Verfügung.

Vor 10 Jahren

15. Oktober: Region/Unterwasser. Olma-Alpkäse Prämierung. Für die auf der Alp hergestellten «Mutschli» (produziert aus wärmebehandelter Rohmilch, Wassergehalt 38 bis 35 Prozent und Alter ein bis fünf Monate sowie einem maximalen Gewicht von zwei Kilo) durfte Jakob Knaus aus Unterwasser gestern an der Olma den ersten Preis entgegennehmen. Insgesamt wurden 154 Produkte eingereicht, 28 davon waren «Mutschli». Die eingereichten Käse wurden im Vorfeld von einer Fachjury beurteilt und bewertet. Gemäss Reglement müssen die Käse aus Milch hergestellt werden, die im Sömmerungsgebiet gemolken und auch dort verarbeitet wurde.