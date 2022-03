Rubrik Damals: Katzen-Adel gibt sich die Ehre Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 29.03.2022, 12.00 Uhr

Der wildfarbene Somali von Züchterin Theres Müller aus Jona lässt sich weder von Richtern noch von Fotografen aus der Ruhe bringen. Bild: PD

Vor 100 Jahren

25. März: Wattwil. Die Damenriege des Turnvereins Wattwil hielt ihre zweite ordentliche Hauptversammlung im «Schäfle» ab. Der geschäftliche Teil fand unter der Leitung von Vizepräsidentin Frl. Jud eine rasche Erledigung. Schade, dass dem Damenturnverein nicht mehr Sympathie gezollt wird und die jungen Töchter eines jeden Standes sich des Nutzens des Turnens nicht überzeugen wollen.

Wir hoffen, dass es der neuen Kommission gelingen werde, die Damenriege in Bezug auf Mitglieder auf eine anständige Höhe zu bringen. Auf, Ihr jungen Töchter, tretet der Damenriege bei, es kann niemand schaden.

Vor 50 Jahren

30. März: Wattwil. Die Kantonsschule Wattwil hat der Öffentlichkeit schon verschiedentlich klargemacht, dass sie sich bemüht, ihre Schüler auch künstlerisch zu bilden und ihnen freie Hand zu schöpferischer Gestaltung zu lassen. So hat dieser Tage die Bevölkerung wieder einmal Gelegenheit, die Früchte solchen Schaffens zu bewundern.

Angeleitet von ihrer Zeichenlehrerin F. Brönnimann und ihrem Klassenkameraden Thomas Rüegg verwirklichte die dritte Seminarklasse in der Aula und in den Gängen der Kanti eine Schülerausstellung, die durch ihre schillernde Vielfalt beeindruckt. Schon am Eingang darf der Besucher zum ersten Mal staunen.

Denn zur Einführung in die elf Themen umfassende Schau erhält er einen detaillierten Katalog, der allein schon dem Ganzen einen Hauch von echter Ausstellungsstimmung verleiht.

Vor 20 Jahren

30. März: St. Peterzell. Die im Jahr 1905 erbaute Schäflibrücke über den Necker ist in einem schlechten Zustand. Mit einem Gutachten betreffend einen Neubau der Schäflibrücke gelangte der Gemeinderat an die Bürgerschaft. Vor beinahe 100 Jahren als Erstlingswerk in der Eisenbetontechnik wurde diese Brücke erbaut.

Der Gemeinderat hat durch die Ingenieurgemeinschaft Schällibaum AG, Wattwil und SJB Partner AG, Herisau, ein Vorprojekt mit einer Holzbauvariante und einer Stahlbetonvariante ausarbeiten lassen und sich nach Abklärungen bei den zuständigen kantonalen Ämtern für den Bau einer Holzbrücke entschieden. Von der Bürgerschaft wurde dafür ein Kredit von 588'000 Franken bewilligt.

Vor 10 Jahren

26. März: Wattwil. Fast 300 Rassekatzen waren übers Wochenende in Wattwil zu sehen. An der Internationalen Katzenausstellung, organisiert vom Verein Ebocat, wurden die Schönsten der Schönen gesucht. Ein strenger Geruch erfüllt die Luft in der Markthalle – und für einmal ist es nicht derjenige von Kühen, nein: Es riecht nach Katzen. Was jedoch fehlt: Der «Katzenjammer», kein Fauchen, kein Miauen ist zu hören.

Es ist ruhig. Die Katzenbesitzerinnen und -besitzer hingegen sind alles andere als ruhig. «Exote, Kastraten, potente Kater, bicolor, schildpatt, Bengal, Champion …» – bei dieser Fachsimpelei versteht der Hauskatzenbesitzer kaum ein Wort. Aber hier geht es auch nicht um gewöhnliche Schnurrlis oder Tigis. Zu sehen sind ausschliesslich Rassekatzen. (red)