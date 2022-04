Vor 20 Jahren wurde in Wattwil der Abwasser-Stapelturm abgerissen

Rubrik Damals: In Wattwil wurde der Abwasser-Stapelturm abgerissen Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 26.04.2022, 16.58 Uhr

2002 wurde bei Heberlein in Wattwil der «Stapelturm» abgerissen. Bild: PD

Vor 100 Jahren

22. April: Wattwil. Donnerstag morgen kurz vor Arbeitsbeginn ereignete sich im Fabrikgebäude der Firma Heberlein u. Co. A.-G. durch Explosion eines kleinen Dampfgefässes ein Unfall, der glücklicherweise ohne böse Folgen ablief. Personen wurden nicht verletzt und beschränkt sich der Sachschaden auf die zerstörte Maschine.

26. April: Bazenhaid. Der Verkehrsverein Bazenhaid hielt am vergangenen Samstagabend im Gasthaus zur «Post» einen Diskussionsabend zur Besprechung einiger Dorffragen. Die durchgehende teilweise Dorfbeleuchtung während der Nacht fand nicht den gewünschten Anklang und wurde ergänzt durch den Gegenvorschlag, das Elektrizitätswerk mit der Telephonzentrale durch eine Telephon-Anlage zu verbinden, um in Notfällen, wie Brandausbrüche, rasch die ganze Ortschaft unter Licht zu stellen.

Vor 50 Jahren

24. April: Bazenheid. Bereits an der Bürgerversammlung der Dorfkorporation Bazenheid erteilte Verwaltungsratspräsident Franz Kalberer erschöpfend Auskunft über die Vorstudien, die zur Realisierung einer Gemeinschaftsantenne für die Bazenheider Fernsehabonnenten getrieben wurden. Nun wurde in der Lokalzeitung in einem Inserat jedermann aufgerufen, sich zur Teilnahme an diesem Vorhaben anzumelden.

Die einmalige Anschlussgebühr pro Haus soll etwa 600 bis 700 Fr. betragen, pro Wohnung etwa 300 Fr. und die monatliche Gebühr je nach Anzahl Teilnehmer 6 bis 8 Fr. Empfangen werden sollen die drei deutschen Programme, die zwei österreichischen sowie das deutschschweizerische. Die Antenne dient aber auch den Radio-Hörern für einwandfreien Stereo-Empfang.

Vor 20 Jahren

25. April: Wattwil. Der Lärm war nicht zu überhören. Gestern wurde der Abwasser-Stapelturm beim Rietsteinparkplatz von Mitarbeitern der Firma Pozzi abgebrochen. Mit einem grossen Bagger wurde Stück für Stück Beton herausgebrochen, bis der oberste Ring des etwa 15 Meter hohen Faulturms ins Innere fiel. Mit lautem Klopfen kämpfte sich der Bagger durch den Beton, in kleinen Stücken fielen die herausgetrennten Stücke herunter und schlugen auf dem Boden dumpf auf. Anschliessend konnten die Wände abgetragen werden. Bis heute Abend soll vom Turm nichts mehr zu sehen sein.

Vor 10 Jahren

26. April: Mühlrüti. Mit 19,767 Punkten hat der Käser Michael Künzle aus Mühlrüti beinahe das Maximum von 20 Punkten erreicht. Sein Tilsiter ist der beste. Zu einem grossen Teil möglich gemacht haben das die 22 Bauern aus Mühlrüti und Libingen, die Tag für Tag ihre Milch in hervorragender Qualität anliefern. Michael Künzle stellt jeden Tag aus 4600 Liter bester Kuhmilch 100 Laibe Rohmilch Tilsiter her. Im eigenen Keller schmiert und pflegt er die Laibe, bis sie im Alter von ein bis zwei Monaten von der Käsehandelsfirma Hardegger abgeholt und in deren Käsekeller in Jonschwil eingelagert und weiter geschmiert werden. (red)