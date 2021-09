Rubrik Damals: Hollywood des Toggenburgs Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 07.09.2021, 16.00 Uhr

Zwei junge Filmregisseure arbeiten in Hemberg an einem Spielfilm mit dem Titel «Stella da Falla». Bild: PD

Vor 100 Jahren

3. September: Wattwil. Der Mittwoch brachte uns den angemeldeten militärischen Besuch. Gegen Abend langte der Haupttross der Kavallerie-Schiessschule – die Guidenschwadronen 6, 7 und 8, und Kavallerie-Mitr. 5, im ganzen zirka 300 Mann – von Wallenstadt her über den Ricken hier an und brachten in unser Dorf gar bald bewegtes Leben. Eine Schwadron wurde in Lichtensteig einquartiert. Die Musikgesellschaft «Harmonie» Wattwil-Ulisbach bot den Gästen einen dankbar aufgenommenen Willkomm. Gegen 7 Uhr morgens verliessen uns die Milizen wieder, um die vom schönsten Wetter begünstigten Manöver über die Laad-Ricken einzuleiten. Der Abmarsch der langen Reiterkolonnen gewährte einen imposanten Eindruck. Die Mannschaften werden am Samstag auf ihren Sammelplätzen Wil, Rapperswil und Luzern entlassen.

Vor 50 Jahren

8. September: Hemberg – Hollywood des Toggenburgs. Obwohl Hemberg vor hässlichen grossen Filmwerkstätten, wie sie in Hollywood stehen, verschont geblieben ist, hat sich in diesem Dorf doch seit einiger Zeit eine Filmequipe einquartiert. Reto-Andrea Savoldelli und Jacques Sandoz, zwei junge Filmregisseure, arbeiten hier an einem abendfüllenden Spielfilm, der zu Beginn des nächsten Jahres im Fernsehen wie auch in Kinos unter dem Titel «Stella da Falla» zu sehen sein wird. Sie leben und arbeiten in einem Bauernhaus, das wenige hundert Meter nördlich des Dorfkerns von Hemberg liegt. Auf die Frage, warum sie ausgerechnet nach Hemberg gekommen seien, meinten sie: «Wir suchten einen ruhigen Ort, an dem wir ungestört arbeiten können. Da hatten wir die Gelegenheit, dieses Haus zu mieten, und hier sind wir wirklich ungestört, es ist geradezu ideal.» Im übrigen fühlen sich die jungen Cinéasten in Hemberg recht wohl. Mit der einheimischen Bevölkerung haben sie keinerlei Schwierigkeiten, im Gegenteil, sie bezeichnen die Beziehungen als gut.

Vor 20 Jahren

4. September: Mogelsberg. Mein Traum – Feuerwehrler! Die Mogelsberger Feuerwehr hat bereits mehrmals einen «Tag für die Kinder» durchgeführt und dabei gute Erfahrungen gemacht. Erstmals wurde mit der Feuerwehr Oberhelfenschwil zusammengearbeitet – genau hundert Primarschüler aus beiden Gemeinden liessen sich den Tag bei der Feuerwehr nicht entgehen. «Zwei Gründe stehen für die Kinderplauschtage – wir wollen die Kinder für die Feuerwehr sensibilisieren, wollen aber in erster Linie Kinder auf die alltäglichen Feuergefahren und auf ein richtiges Verhalten bei einem Brand aufmerksam machen», sagte der Mogelsberger Feuerwehrkommandant Leo Gemperli. Und tatsächlich – beim Posten «Feuersimulation» wurden die «angehenden Feuerwehrler» mit täglich möglichen Situationen konfrontiert.

5. September: Oberhelfenschwil. Auch das Auerhuhn liebt Heidelbeeren. Am letzten Sonntag trafen sich auf Einladung des Natur- und Vogelschutzvereins Oberhelfenschwil etwa 30 Interessierte, um mehr über das schwere Leben der Rauhfusshühner im Toggenburg zu erfahren. Mit dabei waren die schweizweit als Auerhuhn-Spezialisten anerkannten Roland Graf aus Zürich und Franz Rudmann aus Wattwil. Umweltnaturwissenschafter Roland Graf gab in der Einführung auf der Schwägalper Passhöhe der Hoffnung Ausdruck, dass auf der Exkursion kein Auerwild gesichtet und aufgescheucht wird. Einige Teilnehmer mochten darüber überrascht sein. Im Laufe des Tages wurde sicher allen klar, warum das gut ist. Präparate eines Auerhahns und eines Auerhuhns überraschten dann doch einige Teilnehmer. Wer weiss schon, dass der seltene Auerhahn ein so schöner und imposanter Vogel ist. Im Gebiet Schwägalp-Säntis leben vier verschiedene Rauhfusshühnerarten.

Vor 10 Jahren

3. September: Wattwil. Seit dieser Woche ist ein Baugerüst rund um den Yburg-Turm aufgebaut. Dieses wird während vier bis sechs Wochen aufgestellt sein. So lange dauert es, bis das marode Dach saniert ist. Im Zuge dieser Arbeiten wird auch die Bausubstanz der Mauern archäologisch geprüft. Der Zahn der Zeit nagt an Wattwils Wahrzeichen, der Yburg. Einige Balken im historischen Dachstuhl sind morsch, zudem sind auch einige Ziegel beschädigt. Dies hat die Eigentümerin, die Gemeinde Wattwil, veranlasst, in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege die Sanierung des Turmdachs in Angriff zu nehmen.

3. September: Krummenau. Jetzt ist der DJ verantwortlich. Heute Samstag ist Saisonstart im «Kraftwerk» Krummenau. Für das Programm verantwortlich zeigt sich neu Rio Schawalder, der das Booking von Präsident Edgar Sterzing übernimmt. Als DJ Max Power bekannt, kennt der Booker die Club-Szene aus eigener, mehr als zehnjähriger Erfahrung. Im Grunde könnte er sich selbst buchen, so oft er will. «Öfter wird’s sicher nicht – ich war ja schon bis anhin regelmässig im Club», sagt Rio Schawalder. Wenn der neue Booking-Verantwortliche des «Kraftwerk» über die Verbundenheit mit dem Club spricht, merkt man, dass er ihn noch jedem anderen Club vorzieht.