Damals: Eröffnung der Bike-Piste im Kinder-Dörfli Lütisburg

Rubrik Damals: Eröffnungsrennen der Bike-Piste im Kinder-Dörfli Lütisburg Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 31.10.2022, 14.34 Uhr

Hohe Sprünge werden auch zukünftig auf der Bike-Piste im Kinder-Dörfli zu sehen sein. Bild: Toggenburger Tagblatt

Vor 100 Jahren

28. Oktober: Wattwil. Verschiedene Inserate: Obacht! Zu verkaufen: 1 fast neues Damenrad und ein renov. Knabenrad. Spottbillig.

Stelle-Gesuch: Treue, katholische Tochter, gesetzten Alters sucht gute Stelle als Haushälterin, tüchtig und erfahren in Haus- und Feldarbeiten.

Finkenkurs: Der Gemeinnützige Frauenverein gedenkt im November einen Finkenkurs abzuhalten.

Obacht! Der neue Heizkochofen «HEIKO» ist billig, gut und warm. Im Betrieb zu sehen in der alten Post, Wattwil.

Das Beste gegen Haarausfall, Schuppen u. trockene Kopfhaut ist Schoch-Doggwiler’s Haarwuchsmittel und Haarwasser. Zu haben überall in den Herren- und Damen-Frisiergeschäften.

Gelegenheitskauf! Ein grösserer Posten Divans in verschiedenen Dessins, sehr gut gearbeitet, mit Rückengestell und 32 Federn werden mit Garantie ausnahmsweise billig verkauft.

Vor 50 Jahren

27. Oktober: Lichtensteig. Am 9. Oktober 1972 fand im Restaurant Café Huber, Lichtensteig, die Gründungsversammlung des Tischtennis-Club Toggenburg statt. In Anwesenheit von 32 Personen wurden die Vorschläge der Initianten verlesen und anschliessend diskutiert. Unser zukünftiges Club-Lokal befindet sich in den Luftschutzräumen der katholischen Kirche Lichtensteig. Es werden dort die normgerechten Tische aufgestellt und eine Garderobe errichtet. Tischtennis trainieren kann man zu jeder Zeit (Ausnahme: bei Gottesdiensten und Beichtgelegenheiten).

Vor 20 Jahren

30. Oktober: Lütisburg. Am Samstag wurde die öffentlich zugängliche Bike-/BMX-Piste im Kinder-Dörfli mit einem Wettkampf eingeweiht. Viel Spass daran hatten natürlich die Fahrer, aber auch die Zuschauerinnen und Zuschauer. Marco Rathgeb verstand auf der Bike-/BMX-Piste die Sportwelt nicht mehr. Da war er doch ziemlich schnell über die heimtückischen Wellen und die ausgebauten Kurven unterwegs, doch kurz vor dem Ziel wurde er von seinem eigenen Stahlesel abgeworfen.

Das wars dann mit der erhofften vorderen Klassierung und so vermochte die verbale Prognose nicht mit der effektiv erbrachten Leistung Schritt zu halten. Trotzdem hatte auch der Siebtklässler den Plausch am Eröffnungsrennen. Dass Marco der einzige Artist war, den es von Samariterin Helen Högger mit einem Pflästerli zu verarzten galt, freute die Organisatoren fast noch mehr als die Tatsache, dass die weitgehend in Fronarbeit erstellte Bahn der Belastung standhielt.

Vor 10 Jahren

1. November: Ebnat-Kappel. Im ehemaligen Schalterbereich des Bahnhofs Ebnat-Kappel mietet sich die Post ein und zieht Mitte Februar von der Sonneggstrasse dorthin um. Die Dienstleistungen bleiben weitgehend dieselben – der Postomat verschwindet. Der Grund für den Umzug liegt vor allem im verringerten Bedarf an Fläche, seitdem die Postzustellung im Juni in Wattwil zentralisiert wurde. Zudem hätte sich auch das Kundenverhalten geändert, insbesondere durch den Online-Zahlungsverkehr. (red)