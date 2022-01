Damals: Wattwiler Christbaum spürt den Frühling

Rubrik Damals: Ein Wattwiler Christbaum spürt den Frühling Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 27.01.2022, 15.30 Uhr

Ein Christbaum, der vier Wochen nach Weihnachten Schösslinge treibt. Bild: PD

Vor 100 Jahren

25. Januar: Wattwil. Subventionierung privater Bauten. Der Bund hat 20 Millionen für sämtliche Kantone bewilligt zur Beschaffung von Arbeitsgelegenheit. Der Kanton St.Gallen partizipiert hieran mit einer Million. Hierdurch sollte es möglich werden, der zunehmenden Arbeitslosigkeit zu steuern, ferner sollte durch diese Massnahme jeder Häuserbesitzer veranlasst werden, seine event. schon lange hinausgeschobenen, nötigen Reparaturen und Umbauten vorzunehmen, da hieran von Gemeinde, Staat und Bund, je nach Umständen bis zu 20 Prozent der Kostensumme bewilligt werden und zwar à fonds perdu. Es werden nämlich Umbau- und Reparaturarbeiten schon von Franken 1000.- Rechnungsbetrag an subventioniert usw. und sollte diese Massnahme doch dazu angetan sein, dem Handwerk und Gewerbe wieder mehr Belebung im Allgemeinen zuzuführen, indem es ausgeschlossen erscheint, dass man vor Ablauf vor fünf Jahren wieder billiger bauen kann.

25. Januar: Wattwil. Die letzten Sonntag in der «Toggenburg» stattgefundene zweite Aufführung des kathol. Jünglingsvereins war gut besucht, war doch der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt. Mit dem Stück «Feurige Kohlen» hat der Verein gezeigt, wie aufrichtige Liebe und Treue oft mit Undank und Verachtung belohnt wird und man oft in blindem Hass und Zorn sich hinreissen lässt, andere ins Verderben zu stürzen. Erst durch das spätere eigene Elend zieht oft Reue und Einsicht ins Herz ein und auch hier ist es wieder Liebe, die nicht Böses mit Bösem vergilt, sondern in Grossmut das einst begangene Unrecht verzeiht. Der Beweis für die gute Auswahl wie Aufführung des Stückes war der jeweilige Beifall und gebührt den Spielenden wie der vortrefflichen Leitung in der Person des Hochw. Herrn Kaplan Heim volles Lob und Anerkennung.

Vor 50 Jahren

21. Januar: Wattwil. Dass das milde Wetter der letzten Wochen da und dort unsere Winterschläfer im Naturreich zu neuem Leben erweckt, verwundert nicht. Wenn aber ein Christbaum vier Wochen nach Weihnachten Schösslinge treibt, ist das schon ein kleines Wunder. In der Stube der Familie Rieder-Donau in Wattwil, kann das gegenwärtig beobachtet werden. Das offenbar lebenslustige Tännchen, welches wie jeder andere Christbaum in einem gewöhnlichen Wasserständer steht, verliert praktisch keine Nadeln. Ja, am 12. Januar entdeckte man sogar, dass an der Krone Knospen ausschlagen. Und jetzt drängt schon an jedem Zweig ein Sprössling ans Licht. Um allerdings den beliebten Tannenknospensirup oder die Tannenknospen-Konfitüre herzustellen, reicht es natürlich noch nicht …

Vor 20 Jahren

22. Januar: Lütisburg. Das hat auch den Lütisburger Jäger Martin Oesch ins Staunen gebracht. In seinem Revier in der sanften Landschaft des auslaufenden Neckertales wurde im letzten Dezember ein Steinadler angefahren. Als ausgebildeter Jäger wusste er sofort was zu tun war. Das rettete dem imposanten Steinadlerweibchen das Leben. Der geschützte Steinadler ist ein Wahrzeichen der Schweizer Alpenwelt.

Diese Geschichte beweist aber, dass er seinen früheren Lebensraum, das Mittelland, langsam zurückerobert. Und damit beginnen für den Steinadler, der sich ansonsten wieder erholt, die Probleme. Dem Steinadlerweibchen muss mit seinen Argusaugen auf einer wenig befahrenen Strasse der Gemeinde Lütisburg eine überfahrene Katze aufgefallen sein. Damit begann das Unheil. Solche Leckerbissen lässt sich ein hungriger Adler nicht entgehen. Pech, dass genau zum gleichen Zeitpunkt ein Landwirt die Strasse für sich beanspruchte. Der Adler schleuderte von der Strasse. Das wäre wohl das Ende gewesen, hätte der Landwirt nicht instinktiv richtig reagiert und sofort dem Lütisburger Jäger Martin Oesch telefoniert.

Vor 10 Jahren

25. Januar: Ganterschwil. An der Toggenburgerstrasse 20 in Ganterschwil sind derzeit Bagger am Werk. Sie brechen fünf Gebäude ab, um Platz zu schaffen. Danach soll auf dem Gelände ein Neubau entstehen. Das Ganterschwiler Unternehmen Berlinger & Co. AG baut hier ihr neues Fabrikationsgebäude. Dies teilt der Gemeinderat Ganterschwil mit. Das Unternehmen Berlinger & Co. AG stellt Technologie- und Handelsprodukte sowie international standardisierte Doping-Kontrollsysteme her. (red)