Libingen: Lastwagen mit Mehlladung landet im Bach

Grand-Prix-Migros: Kräftig abstossen und schnell ins Ziel gelangen. Bild: PD

Vor 100 Jahren

15. März: Libingen. Letzten Freitag nachmittag fuhr das Mehlauto der Mühle Eberli Rickenbach nach der Thaamühle. Von der Hauptstrasse Bütschwil-Libingen abzweigend nach der Thaamühle führt eine Nebenstrasse dem Bach entlang, welche vom Auto benutzt wurde. An einer Stelle, wo die Strassenböschung nicht durch Mauerwerk geschützt ist, vermochte die Strasse das zirka 80 Zentner schwere Auto mit einer ungefähr gleich grossen Last Ware nicht mehr Stand zu halten. Das rechte hintere Rad schnitt ein und drückte ein Stück Strassenende in den Bach, wodurch das Auto in etwas langsamem Tempo sich neigte, dann überschlug und direkt quer in das Bachbett fiel, das zirka zwei Meter tiefer liegt. Welch schwierige Arbeit die Rettung der Ladung war, lässt sich begreifen, da ziemlich viel Wasser und der schwere Wagen darauf. Mittelst Winden konnte der Wagen etwas gehoben und die Ware dem nassen Bette enthoben werden. Verschiedene Käsereien, die telephonisch benachrichtigt worden sind, bezogen dann einen Teil des Mehles zur Fütterung, während ein Teil noch als brauchbar wieder in richtige Verwendung kommen kann.

Vor 50 Jahren

15. März: Mosnang. Um die Vogelwelt in unserer Gegend zu bereichern, haben Jäger den Versuch unternommen oberhalb des Dorfes Mosnang, im sog. Klägersberg, Fasane auszusetzen. Dieselben sind zwar keine einheimische Vogelart, sondern kommen aus Steppengebieten aber auch von Tiefebenen am Rhein und der Donau. Sie sind für die Landwirte äusserst nützlich, denn sie fressen vor allem Insekten wie Maikäfer, Kartoffelkäfer, Ackerschnecken und Engerlinge. Im Interesse an der Entwicklung dieser farbenprächtigen Steppenvögel bitten wir die Landwirte und Spaziergänger, die Neusiedler mit Wohlwollen und Vertrauen zu betrachten und ihnen eine Chance zu geben.

Vor 20 Jahren

14. März: Kirchberg/Bazenheid. Sowohl die Dorfkorporation Bazenheid als auch die Dorfkorporation Kirchberg sprachen sich für eine schnellere Verbindung ins Internet aus. An der Korporationsversammlung wurde das letzte Traktandum «Allgemeine Umfrage» von Präsident Heinz Schrepfer zur Ankündigung einer Neuigkeit benutzt, für die sich viele der anwesenden Bazenheider brennend interessierten: Die Dorfkorperation Bazenheid will auf Anfang Juni über das Kabelnetz den Anschluss ans Internet gewährleisten. Möglich machen dies Verbindungen per Lichtsignal-Technologie in den Stelz, von wo aus der Anschluss an das Kabelnetz der Technischen Betriebe Wil gewährleistet wird.

Vor 10 Jahren

13. März: Wildhaus. Über 750 Kinder zeigten am grössten Kinderskirennen Europas, dem Grand-Prix-Migros, ihr Können. Eröffnet wurde der Grand-Prix-Migros durch Sonja Nef als Vorfahrerin. Die Nervosität war förmlich zu spüren nicht nur die der startenden Kinder, sondern auch jene der Eltern und Betreuer. Immerhin galt es, für einige ein grosses Ziel zu erreichen. Die Freude am Skisport stand jedoch bei allen Teilnehmern an oberster Stelle. (red)