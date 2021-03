Rubrik Damals: Auf Ostern einen Hut? Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 16.03.2021, 15.09 Uhr

Das Oster-Geschenk aus der Modellhut-Ausstellung. Bild: PD (Inserat aus dem Jahr 1921)

Vor 100 Jahren

12. März: Untertoggenburg. Was im Seebezirk jüngst passierte, ist nun auch im Bezirk Untertoggenburg geschehen. Vor den Schranken des Bezirksgerichtes standen am 4. März sieben Angeklagte, welche ein Initiativbegehren betreffend Herabsetzung der Mitgliederzahl des Grossen Rates oder das Referendumsbegehren gegen das Ruhetagsgesetz unterzeichnet, auf dem Bogen neben ihrem eigenen aber noch den Namen eines Familienangehörigen geschrieben hatten. Art. 33 des Gesetzes betreffend das Verfahren bei Ausübung des kantonalen Referendums und der Initiative bedroht jeden, der auf eine solche Eingabe eine andere Unterschrift als die seinige setzt, mit einer Geldstrafe bis auf Fr. 500, womit Einstellung im Aktivbürgerrecht bis auf drei Jahre verbunden werden kann.

Da alle Beklagten glaubwürdig machen konnten, dass sie nicht in unredlicher Absicht, sondern aus blosser Unkenntnis gehandelt hatten, wurden sie vom Gerichte mit nur Fr. 5.- bestraft, wozu für jeden noch zirka Fr. 10.- Kosten kommen.

16. März: Wil. Fliegerbesuch. Donnerstag waren über Wil fünf Flieger zu beobachten, die durch ihre Evolutionen ein grösseres Publikum anlockten. Durch einen Motordefekt war einer der Flieger gezwungen, im Gleitfluge auf den Bergholzwiesen zu landen; das Flugzeug musste per Bahn an seinen Ausgangsort geschafft werden. Glücklicherweise hat der Pilot den Defekt rechtzeitig bemerkt und ist so Schlimmerem entronnen.

Vor 50 Jahren

12. März: Ebnat-Kappel. Verantwortungslos! Am letzten Sonntagnachmittag führte ein leichtsinniges Kurvenfahren eines Automobilisten im Bendel zu einer Streifkollision mit einem talwärtsfahrenden Personenwagen. Letzterer wurde bei mässigem Tempo auf der verschneiten und stark abfallenden Strasse korrekt rechts aus Richtung Hemberg gelenkt.

Vor der Rechtskurve beim Gasthaus «Sternen» machte er sich durch wiederholte Warnsignale bemerkbar. Trotz dieser Ankündigung hielt sich der Pw.-Lenker aus der Gegenrichtung nicht an seine Fahrbahn, sodass sein vorschriftswidriges Kurvenfahren trotz Ausweichmanöver die seitliche Kollision zur Folge hatte. Es entstand mittelmässiger Sachschaden.

12. März: Hemberg. Kuchiwiesabfahrt. Die gut 100 Skirennfahrer fanden ausgezeichnete Schnee- und Pistenverhältnisse beim traditionellen Kuchiwiesabfahrtsrennen in Hemberg vor. Schon am Samstag wurde eifrig trainiert und am Sonntag erschienen trotz der beissenden Kälte alle gemeldeten Fahrer pünktlich am Start auf Kuchiwies.

Der gut organisierte Samariterdienst brauchte glücklicherweise nicht in Aktion zu treten, da kein einziger Unfall zu verzeichnen war. Da erstmals die Gegensteigung im untersten Streckenabschnitt umfahren wurde, gab es neue Rekordzeiten. Beim Absenden in der «Alpenrose», Mistelegg, dankte der Rennleiter Jakob Lieberherr den Fahrern wie den Helfern für den grossen Einsatz.

Vor 20 Jahren

12. März: Wattwil. Mit einer Protestkundgebung hat sich die Gewerkschaft Bau und Industrie (GBI) für die von der Heberlein Textil AG Entlassenen stark gemacht. Rund 600 Personen unterstützten die Demonstration – die erste, die je in Wattwil stattgefunden hat. Gefordert werden eine bessere Abfindung für die Entlassenen sowie Wirtschaftshilfe fürs Toggenburg. «Aktionäre machen Kasse, Büezer werden entlassen», «Kein Kahlschlag im Toggenburg», «Aktionärsgewinne müssen jetzt in die Arbeitnehmertaschen», «Was tut der Kanton St. Gallen fürs Toggenburg?» und «Textildruck: Jetzt machen wir Druck» stand auf den Transparenten, die am Demonstrationszug mitgeführt wurden.

Neben ehemaligen und heutigen Angestellten der Firma, waren auch einige Wattwiler oder Toggenburger auszumachen. Eine grössere Anzahl Demonstranten war aber auch von weiter her gekommen.

15. März: Oberhelfenschwil. Die Regionalgruppe Ostschweiz für Cystische Fibrose lädt zusammen mit 14 Ausstellern aus Oberhelfenschwil und Umgebung zu einem Osterbazar in den beiden Kirchgemeindehäusern ein. Bunt verzierte Eier, verrückt-fröhliche Hasen, Schafe und Hühner, blumige Gestecke und vieles mehr warten darauf, gekauft zu werden. Kunsthandwerker und Hobbybastlerinnen und -bastler sind schon seit Wochen damit beschäftigt, die entsprechenden Artikel für die Ausstellung anzufertigen. Ein Teil des Erlöses der Osterausstellung soll Kindern mit Cystischer Fibrose zugute kommen.

Vor 10 Jahren

12. März: Ebnat-Kappel. Die Schweizerische Südostbahn AG hat entschieden. Die Verkaufsstelle am Bahnhof Ebnat-Kappel wird am Freitag, 13. Mai, definitiv geschlossen. «Solange etwas nicht zur Realität geworden ist, ist es weit weg und jetzt hat sie uns eingeholt», sagt Christian Spoerlé, Gemeindepräsident von Ebnat-Kappel. Das Gespenst der Bahnhofsschliessung sei schon längere Zeit herumgegeistert und doch habe ihn das rasche Fällen dieses Entscheids erstaunt, gibt Spoerlé zu.

Dennoch habe er Verständnis für den Entschluss der Schweizerischen Südostbahn AG (SOB). Gemäss Medienmitteilung der SOB habe der Druck von Seiten des Bundes und der Kantone, möglichst kostendeckend zu arbeiten, stetig zugenommen. Daher sei der steigende Kostendruck bei gleichzeitig stagnierendem Umsatz mit ein Grund für den Schliessungsentscheid.

14. März: Ebnat-Kappel. Funkensinger. Es ist Tradition in Ebnat-Kappel: Am Samstag vor Funkensonntag bringen die Aktiven des Turnvereins frisch Verheirateten und Verlobten ein Ständchen. 26 mit Frack und Zylinder ausgestattete Turner waren auch diesen Samstag unterwegs und machten bei fünf Paaren halt. So auch bei Ruth Küchler und Reini Züger im Oberen Gieselbach, die es sich nach dem Bewirten der Sänger nicht nehmen liessen, auch selbst mitzusingen.

16. März: Wattwil. Lindenbäume werden Opfer der Thursanierung. Der Kanton beginnt am 4. April mit der Sanierung der Thurböschung in Ulisbach. Für die Zufahrt der Bagger und Lastwagen müssen einige Linden am Thurweg gefällt werden. Die Anwohner sind überrumpelt und wehren sich mit einer Protestaktion.