Toggenburg: Damals: Als Chapf-Köbi in die Grossstadt kam

Rubrik Damals: Als Chapf-Köbi in die Grossstadt kam Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 25.10.2022, 15.55 Uhr

Das «Z’frede see»-Team in Zürich mit Chapf-Köbi in der Mitte, aufgenommen am 25. Oktober 2002. Bild: PD

Vor 100 Jahren

21. Oktober: Wattwil. Trotz der bühnentechnisch und räumlich engen Grenze wurde die Operette «Der fidele Bauer» letzten Dienstagabend im «Toggenburg»-Saal äusserst hübsch wiedergegeben. Ein Jeder, der zugegen war, war höchlichst befriedigt und hat die einzelnen Szenen dankbar applaudieren können. Alle Rollenträger gaben die Gestalten, wie sie dem Dichter vorgeschwebt haben mögen. Der Besuch, der immerhin ein befriedigender zu nennen ist, hätte etwas zahlreicher sein dürfen.

21. Oktober: Wattwil. In der heutigen, sehr bewegten Zeit sind nebst andern grossen Tagesfragen nicht minder auch die der Krankenkassen im Vordergrund und zwar nicht mit Unrecht, denn eine günstige Krankenversicherung ist für jedermann etwas ganz Unentbehrliches geworden. Wer bis jetzt solchem Verein noch fern gestanden, empfindet es am ehesten im Krankheitsfall, auch bei nur einfacher Versicherung für Krankenpflege, welche dann für Bestreitung der weitern nötigen Bedürfnisse kein entsprechendes Taggeld beziehen können. Der anno 1877 gegründete, nun allgemeine Krankenverein für das Toggenburg hat auch heute noch das gleiche Verfahren beibehalten, im Krankheitsfall bei gänzlicher Arbeitsunfähigkeit seinen Mitgliedern das zutreffende Taggeld an bar auszubezahlen und hat so schon gar vielen beste Dienste geleistet innert diesen 45 Jahren.

Vor 50 Jahren

20. Oktober: Säntis. Auf zweieinhalbtausend Metern Höhe, nämlich auf dem Säntis, konnte Aufrichte gefeiert werden. Nach dreijähriger Bauzeit ist die Mehrzweckanlage auf dem Säntisgipfel im Rohbau beendet. Das Gemeinschaftswerk dient bekanntlich den PTT-Betrieben (Fernsehsender und -richtstrahlstation UKW-Rundspruch, Richtstrahltelephonie, Autoruf und nationales Telephonnetz), der Säntis-Schwebebahn und der Meteorologischen Zentralanstalt (Automatisierung des Wetterdienstes).

Vor 20 Jahren

25. Oktober: Hemberg/Zürich. «Letztmals war ich vor 18 Jahren in Zürich und es hat mir gar nicht gefallen.» Chapf-Köbi alias Jakob Frei hat erneut den weiten Weg vom Chapf auf dem Hemberg in die Grossstadt unternommen. Und das nicht ganz freiwillig. Denn Chapf-Köbi ist mit seinem neu erschienenen Buch «Z’frede see» auf Werbetour. Das Interesse am neuen Buch ist gross. Viele haben den Weg ins Museum Mühlerama in Zürich Tiefenbrunnen auf sich genommen, um an der Buchvernissage dabei zu sein. Nicht wenige scheinen den originellen Bergbauern bereits von früheren Begegnungen zu kennen.

Vor 10 Jahren

25. Oktober: Mogelsberg. Das Imker-Ehepaar Berti und Willi Roth aus Mogelsberg hat bei der sechsten Honigprämierung an der Olma hervorragend abgeschnitten. Sein Honig wurde mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Ein grosser Erfolg und eine Bestätigung dafür, dass die beiden ihr Hobby sorgfältig ausüben. (red)