Wakkerpreis: Lichtensteigs Stadtpräsident zeigt seine Wohnung

«Beim Umbau fanden wir eine mumifizierte Katze»: Lichtensteigs Stadtpräsident zeigt sein Zuhause in einer alten Bäckerei

Was einst eine Textilfabrik war, bietet heute Platz für Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt. Mit solchen innovativen Projekten zur Belebung der Stadt holt sich Lichtensteig im Toggenburg 2023 den Wakkerpreis. Dieser wird vom Schweizer Heimatschutz verliehen. Trifft sich gut, dass auch der Stadtpräsident Mathias Müller in einem umgenutzten Gebäude wohnt. Im Video gibt der Familienvater einen exklusiven Einblick in die alte Bäckerei und seinen Lieblingsort.