«Der Stellplatz in Gähwil ist die Entdeckung des Jahres» – der frühere Radprofi Rolf Järmann schwärmt vom neuen Angebot in der Gemeinde Kirchberg Die Betreiber von Camping- und Wohnmobilstellplätzen zeigen sich mit der bisherigen Saison sehr zufrieden – auch diejenigen, die neu einen in der Gemeinde Kirchberg am Fusse der Iddaburg führen. Beat Lanzendorfer 10.08.2020, 05.00 Uhr

Dieses Bild war an den vergangenen Wochenenden auf dem Gähwiler Wohnmobilstellplatz häufig zu sehen. Bild: PD

Die Schweiz ist in den letzten Wochen näher zusammengerückt. Statt ins Ausland zu fliegen, bleiben Herr und Frau Schweizer im Coronasommer 2020 im eigenen Land.

Davon profitieren Campingplätze, aber auch einfache Wohnmobilstellplätze wie jener in Gähwil. Der Versuchsbetrieb auf dem Skiliftparkplatz, der im letzten Jahr von der Gemeinde Kirchberg bewilligt wurde, hat eingeschlagen.

Werner Messmer und Josef Keller, die beiden Initianten, ziehen eine positive Zwischenbilanz, obwohl sie coronabedingt erst später starten konnten.

Die Auslastung übertrifft die Erwartungen

Das Angebot an Wohnmobilstellplätzen in der Schweiz ist im Gegensatz zum grenznahen Ausland überschaubar. Dies dürfte einer der Gründe sein, weshalb das neue Angebot in Gähwil auf viel Resonanz stösst. Werner Messmer sagt:

«Wir konnten wegen des Coronavirus und dem verhängten Lockdown erst am 6. Juni mit dem Versuchsbetrieb starten.»

Josef Keller ergänzt: «Seither ist bei uns speziell am Wochenende immer einiges los.» Häufig seien alle zehn Standplätze belegt, während unter der Woche die Auslastung deutlich sinke.

Die fünf Wochen Sommerferien hätten auch gezeigt, dass der Platz speziell bei Ehepaaren beliebt sei. Familien mit Kindern würden während der Schulferien einen Campingplatz bevorzugen, auf dem die Spielmöglichkeiten für den Nachwuchs grösser seien.

Gesprochen wird französisch, italienisch und deutsch

Josef Keller Bild: Beat Lanzendorfer

Die beiden Initianten können auch bestätigen, dass in diesem Sommer viele Westschweizer den östlichen Teil des Landes kennenlernen möchten. Dazu sagt Josef Keller lachend:

«Bei uns wird nebst Deutsch und Französisch auch Italienisch gesprochen, denn wir hatten auch schon Gäste aus dem Tessin.»

Und Werner Messmer weiter: «Wohnmobile mit deutschen Nummernschildern waren ebenfalls schon vor Ort.» Vom Boom hat auch das Gewerbe etwas. Vor allem die Käserei, der Dorfladen und die umliegenden Restaurants hätten profitiert. Bedauert wird hingegen, dass im Dorf selber keine Gaststätte zu finden sei.

Werner Messmer Bild: Beat Lanzendorfer

Wie geht es mit dem Versuchsbetrieb weiter? «Die einjährige Versuchsphase läuft bis am 31. Oktober. Weil uns in diesem Jahr aber Ostern, Auffahrt und Pfingsten weggefallen sind und der Start erst im Juni erfolgte, würden wir diese gerne um weitere zwölf Monate verlängern, damit wir die Zahlen eines kompletten Jahres auswerten können», sagt Werner Messmer.

Ausbau der Infrastruktur ist Zukunftsmusik

Dabei denken die beiden Betreiber bereits weiter: «Wir würden den Wohnmobilstellplatz gerne etappenweise ausbauen. Dabei könnten wir uns den Bau einer Toilettenanlage mit zugehörigen Duschen vorstellen», sagt Josef Keller.

Das sei aber noch Zukunftsmusik, vorerst hätten sie Freude, wenn viele Wohnmobilfahrer den Weg nach Gähwil finden. Auf wie viel Resonanz die Anlage stösst, zeigt ein Blick in den sozialen Medien. So findet man unter www.womoblog.ch den Eintrag: «Es ist klar, wir werden noch weitere Male hierher zurückkehren, für uns ist der Stellplatz die Entdeckung dieses Jahres.»

Der Blog und der Eintrag stammen vom ehemaligen Radprofi Rolf Järmann, der mit Ehefrau Anita vor kurzem in Gähwil einen Zwischenhalt einschaltete: «Wir sind vor einigen Tagen auf dem neuen Stellplatz Iddaburg gelandet. Leider konnten wir die Gegend nicht mehr ganz erkunden, weil es schon bald dunkel wurde. Aber das, was wir gesehen haben, war einfach toll. Natur pur, wo sich Hase und Fuchs gute Nacht sagen.»

Die weiteren Betreiber der Region

In Hemberg bleiben die Campierenden länger

Der Campingplatz Bächli ist generell gut besetzt. Dieses Jahr aber fällt auf, dass der Campingplatz seit Juni dauerhaft belegt ist. Denn: Die Leute bleiben länger. Normalerweise verbringen die Besucher durchschnittlich zwei bis drei Nächte. Aktuell kann es aber vorkommen, dass sie je nach Wetter bis zu 15 Tage hier verweilen. (lsc)

Camping Bächli: Zurzeit dauerhaft belegt. Bild: Corinne Bischof

Alt St.Johann hat mehr Gäste aus der Innerschweiz

In der Zeit der Sommerferien fällt kaum auf, dass dieses Jahr alles anders ist. Die gute Auslastung und Dauer des Aufenthalts im Camping Thur ist beinahe identisch zu den vorherigen Jahren. Ausserhalb der Ferienzeit lässt sich jedoch eine höhere Belegschaft feststellen. Dabei stammen auffallend mehr Gäste aus der Innerschweiz. (lsc)

Camping Thur: Die Gäste bleiben zwei bis drei Tage. Bild: Corinne Bischof

Wildhaus hat eine grosse Zahl an Dauercampern

Normalerweise ist der Campingplatz in Wildhaus recht gut ausgelastet. Im Schafbergblick hat es dieses Jahr aber noch mehr Camper als sonst. Einen grossen Teil des Platzes belegen die Dauercampierenden, doch auch die Zahl an temporären Besuchern, aktuell meist aus der Westschweiz, ist gestiegen. Die Dauer des Verbleibs hängt nach wie vor vom Wetter ab. (lsc)

Schafbergblick: Noch mehr Camper als sonst. Bild: Thomas Schwizer

Dussnang ist dauerhaft ausgebucht

Die Campingresidenz Waldruh im Tannzapfenland bietet den Campierenden ausschliesslich Ganzjahresplätze an. Im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren ist die Zahl der Anfragen deutlich gestiegen. Davon konnten viele nicht erfüllt werden. Denn: Wo sonst noch ein bis Plätze verfügbar geblieben waren, sind dieses Jahr alle Parzellen besetzt. (lsc)