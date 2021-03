Rickenloipe Weshalb Langlaufen bei den Jugendlichen immer beliebter wird und der Name Cologna auch im Toggenburg die Massen mobilisiert Im Februar führte der Verein Rickenloipe während zwölf Tage zum achten Mal den Dario-Cologna-Fun-Parcours für Schulklassen durch. Rund 1000 Kinder aus 55 Schulklassen nutzten das Angebot. 10.03.2021, 12.50 Uhr

Auch wenn Dario Cologna (hinten) nur als lebensgrosse Kartonfigur dabei war, den Kindern hat der Parcours trotzdem grossen Spass bereitet. Bild: PD

(red) Wegen des genügend vorhandenen Schnees brauchte es in der Vorbereitung für den Dario-Cologna-Fun-Parcours auf dem Ricken für einmal keine Schneeschaufeln. Um sämtliche Bestimmungen des Bundes einzuhalten, fand der Anlass aber nicht auf dem Loipennetz der Rickenloipe statt, sondern auf der schon in der Vergangenheit zur Verfügung gestellten Wiese von Cornelia und Michael Hofstetter.

Trotz verschiedener Einschränkungen verzeichnete die Rickenloipe auch in diesem Jahr den schweizweit grössten Anlass. «Es hat uns gefreut, dass wir den Schulklassen, welche aktuell viele geplante Anlässe absagen müssen, trotzdem die Möglichkeit bieten konnten, etwas ausserhalb des Schulzimmers zu erleben», sagte Manuel Rüegg, Hauptverantwortlicher des Anlasses.

Eine eigene Loipe steht zur Verfügung

Auch bei dieser Austragung übte das Team um Cornelia Rüegg, Judith Fritschi, Leo Eberhard und Manuel Rüegg mit den Kindern in verschiedenen Spielformen Balance und Fortbewegung auf den schmalen Ski. Aufgrund der guten Schneeverhältnisse konnte für die Schulklassen eine eigene Loipe von fast einem Kilometer Länge gespurt werden. Auf dieser Loipe verteilt konnten sich die Kinder an verschiedenen Elementen wie Schanze, Wippe, Stangenwald, Slalom oder Sprint versuchen. Den Abschluss des Kurses bildete jeweils ein Klassensprint über 40 Meter.

Alle Beteiligten wurden mit passendem Material versorgt. Bild: PD

Die schweizweit besten Klassen können dabei unter anderem einen Tag mit Langlaufstar Dario Cologna gewinnen. Die aktuelle Rangliste wird in der Kategorie der 1. bis 3. Klassen von der 3. Klasse aus Goldingen von Lehrerin Jessica Bischof angeführt. Die Veranstaltungen sind in den höheren Regionen allerdings noch nicht vorbei.

Die verschiedenen Elemente auf der Loipe erhöhten den Spassfaktor. Bild: PD

Trotzdem hofft man auf dem Ricken, dass der Spitzenplatz bestehen bleibt. Für Manuel Rüegg war am Ende klar, «dass ohne ein eingespieltes Leiterteam sowie den Parcours-Sponsoren ein Anlass in dieser Grössenordnung nicht möglich ist».

Der Langlaufsport war in dieser Saison so begehrt wie noch selten. Nebst Klassen, welche in diesem Jahr aufgrund der Bestimmungen nicht dabei sein konnten, haben sich bereits neue Lehrpersonen nach der Austragung 2022 erkundigt.