Rickenbach: Wilentrasse bloss provisorisch saniert

Rickenbach Strasse erneuert und doch nicht geflickt Obwohl die Wilenstrasse saniert wurde, sieht sie alles andere als neu aus. Doch wer denkt, es sei etwas schiefgelaufen, irrt. Es ist alles so, wie es die Gemeinde vorgesehen hat. Lara Wüest 04.12.2021, 12.00 Uhr

Ein breiteres Trottoir aber ohne Randstein: die sanierte Wilenstrasse. Bild: Lia Allenspach

Ein halbes Jahr, von April bis November, war die Wilenstrasse in Rickenbach gesperrt, weil sie saniert werden musste. Seit sie wieder befahrbar ist, dürften sich manche Autofahrer gefragt haben, was denn da überhaupt saniert wurde. Die Wilenstrasse scheint jetzt in noch schlechterem Zustand zu sein als früher. Der Belag ist ein Flickwerk. Eine starke Erhöhung bei der Kreuzung mit der Toggenburgerstrasse lässt so manchen Po unangenehm in die Höhe hüpfen, wenn das Auto darüberfährt. Beim Trottoir fehlt der Randstein.