Die Loipen auf dem Ricken sind bereit - noch fehlt der Schnee

Ricken «Langlaufen war früher eher für die ältere Generation»: Heute hilft Manuel Rüegg, Materialchef der Rickenloipe, vermehrt Jüngeren beim Umgang mit den schmalen Ski Manuel Rüegg ist erst 28, gehört aber seit einem Jahrzehnt zum Team, das für den Verein Rickenloipe für das Material zuständig ist. Nun hofft er, dass auf einer Höhe von gut 800 Metern bald genügend Schnee vom Himmel fällt. Beat Lanzendorfer 05.12.2022, 12.00 Uhr

Noch fehlt auf dem Ricken der Schnee für den Betrieb auf den Langlaufloipen. Die Aufnahme stammt vom Januar 2022. Bild: Beat Lanzendorfer

Noch fehlt der Schnee im Ricken auf einer Höhe von knapp 800 Metern. Manuel Rüegg aber ist zuversichtlich, dass auch im 52. Jahr seit Bestehen der Rickenloipe in den kommenden Monaten hier oben Langlauf betrieben werden kann.

Der 28-Jährige ist seit acht Jahren Material- und Klubhauschef des Vereins Rickenloipe. Davor gehörte er schon zwei Jahre zum Team und durfte Walter Stillhart über die Schultern schauen, der als Gründungsmitglied des Vereins das Amt während 42 Jahren bekleidete.

Die Vorarbeiten sind abgeschlossen

Auch wenn das begehrte Weiss noch etwas auf sich warten lässt, Manuel Rüegg wird es nicht langweilig. Dazu sagt er: «Meine Aufgabe ist etwas speziell. Der Verein funktioniert ähnlich wie ein Sportgeschäft, das sich auf das Langlaufen spezialisiert hat.» Deshalb sei er in den vergangenen Monaten damit beschäftigt gewesen, genügend Material in Form von Langlaufski, -stöcken, -schuhen oder Wachs zu beschaffen. «Halt alles, was zum Langlaufen gehört.» Ein Blick ins Klubhaus bestätigt den Eindruck, dass ihm dies gelungen ist.

«Das war aber gar nicht so einfach. Erstmals seit der Coronapandemie habe ich das Material erhalten, das wir auch bestellt haben.» Weil die Produktionsstätten in den vergangenen zwei Jahren teilweise schliessen mussten und die Lieferketten dadurch unterbrochen waren, hätten sie das zu spüren bekommen. «Nun sind wir bereit und freuen uns auf die Wintersaison.» Mit wir meint er die 30 bis 35 Personen, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Sie werden im Klubhaus- und Wachsteam, in der Skischule, als Loipenfahrer und im Parkdienst eingesetzt.

Manuel Rüegg, Materialchef Rickenloipe. Bild: Beat Lanzendorfer

Wer einen Rat von Manuel Rüegg möchte, bekommt eine kompetente Antwort, denn er weiss, wovon er spricht. In jungen Jahren ein sportliches Talent in der nordischen Kombination, weilte er im Alter zwischen 14 und 19 während fünf Jahren im Sportinternat in Einsiedeln. Er sagt lachend:

«Ich war ein guter Skispringer und nach der ersten Disziplin oftmals in den Top 3, musste im anschliessenden Langlauf aber jeweils hart kämpfen, nicht aus den ersten 30 zu fallen.»

Sein weitester Sprung ging auf 152 Meter

Auf der Schanze ist der Anlageberater der Raiffeisenbank Obertoggenburg schon lange nicht mehr gestanden. Obwohl, reizen würde es ihn schon wieder einmal. Immerhin ging sein längster Sprung einst in Bischofshofen 152 Meter weit. Irgendwie fehle halt die Zeit. Die nimmt er sich umso mehr für die Rickenloipe, wo er während des Betriebs am Wochenende oft vor Ort ist und unter der Woche auch mal abends zum Rechten schaut.

Zwischen Oktober und März gibt es einiges zu organisieren und bereitzustellen. Da bereits sein Vater Mitinitiant der Rickenloipe war, habe auch er Freude am Langlaufsport und werde dabei von seiner Familie unterstützt. «Meine Familie wohnt hier im Dorf, ich finde die Loipen eine gute Idee und möchte mithelfen, dass auf dem Ricken etwas läuft.» Und weiter: «Das Langlaufen hat die Region bekannt gemacht, das soll auch so bleiben.»

Erst eine Saison war komplett ohne Schnee

Wie sieht es denn mit dem Schnee aus? Ist er wirklich weniger geworden? Der Ricken sei sicher ein Grenzgebiet, was die Schneelage betreffe. Es habe aber schon früher schneearme Winter gegeben. «In den vergangenen 52 Jahren gab es lediglich einen Winter, in dem der Schnee gänzlich ausgefallen ist, es war in der Saison 2019/2020. Ansonsten waren unsere Loipen aber immer mindestens während 30 Tagen offen.»

Materialchef Manuel Rüegg ist bereit für die kommende Langlaufsaison auf dem Ricken. Bild: Beat Lanzendorfer

Was sicher nicht nachgelassen habe, sei der Langlaufboom. Allein in der Skischule hätten sie im Vergleich zu vor fünf Jahren eine Steigerung von rund 400 Prozent. «Das dürfte auch mit Corona zusammenhängen. Die Menschen wollen wieder nach draussen an die frische Luft. Langlaufen geht immer.»

Mit dem Dario Cologna Fun Parcours eine Erfolgsgeschichte gestartet

Es würden sich auch immer mehr Jüngere für den Sport auf den schmalen Latten begeistern. «Vor acht Jahren war ich unter den aktiven Langläufern noch einer der Jüngsten. Langlaufen war damals eher für die ältere Generation. Mittlerweile hat sich dies komplett verändert.» Die Älteren seien geblieben und nun würden auch ganze Familien kommen. «Und wer die Leidenschaft zum Langlaufen einmal entdeckt hat, der bleibt dabei.»

Auf eine Errungenschaft ist Manuel Rüegg besonders stolz: «Mein Vorgänger Walter Stillhart hat den Dario Cologna Fun Parcours auf den Ricken gebracht. Ich bin seit der ersten Austragung dabei. Bei diesem gratis Langlaufevent für Schulklassen kommen auch in diesem Februar rund 1600 Schülerinnen und Schüler zu uns, um das Langlaufen zu erlernen. Es wären noch mehr möglich, unsere Kapazitäten sind aber beschränkt, wir müssen sogar eine Warteliste führen.»

Das zeige ihm, wie beliebt die Sportart bei der jüngeren Generation sei und so nehme er sich gerne Jahr für Jahr zwei Wochen Ferien dafür. Und Manuel Rüegg abschliessend: «Zu Beginn musste ich vieles selber organisieren. Wenn ich jetzt sehe, wie die Arbeit auf viele Schultern verteilt ist und wie viele mithelfen, ist das Motivation genug, mich weiterhin für die Rickenloipe zu engagieren.»