Dorfladen Rettung für gebeutelten Dorfladen in Libingen? «Solange nichts unterzeichnet ist, will ich noch nicht von einem Wunder sprechen» Lange sah es so aus, als müsste der Dorfladen in Libingen per Ende November nach 102 Jahren geschlossen werden. Dann, in sprichwörtlich letzter Sekunde, meldete sich ein Interessent. Noch diese Woche soll der Vertrag für ein Jahr unterzeichnet werden. Alain Rutishauser 15.08.2022, 18.00 Uhr

Der Dorfladen in Libingen besteht seit 102 Jahren. Nun fährt er allerdings hohe Verluste ein. Bild: Beat Lanzendorfer

«Es macht den Anschein, als wollten die Libingerinnen und Libinger keinen Dorfladen mehr.» Diese Aussage machte Urs Grob, Präsident der Konsumgenossenschaft Libingen, Ende Juni gegenüber dieser Zeitung. Damals noch schien sicher, dass der Dorfladen, der seit 102 Jahren besteht, am 30. November dichtmachen müsse.

Die Genossenschaft könne die Weiterführung des Ladens nicht mehr stemmen. Alleine im vergangenen Jahr belief sich der Verlust auf 20’000 Franken. Auf der Suche nach Geldgebern schaltete Grob zwei Inserate, doch trotz aller Aufwände liess sich niemand finden, der das Lädeli übernehmen will.

Am 12. August, an der ausserordentlichen Genossenschaftsversammlung, wollte Grob zusammen mit den übrigen Verwaltungsratsmitgliedern die Schliessung per 30. November beantragen. «Wenn kein Wunder passiert, muss der Dorfladen schliessen», schloss Grob damals Ende Juni.

Interessent meldet sich im allerletzten Moment

Urs Grob, Präsident der Konsumgenossenschaft Libingen. Bild: Beat Lanzendorfer

Wenig später bekam er ein Telefonat von Christian Näf, der nach reiflicher Überlegung entschieden habe, den Dorfladen zu übernehmen. Näf ist Mitbesitzer der Dorfladen Neckertal GmbH mit zwei Dorfläden in St.Peterzell und Necker. Grob sagt:

«Ich habe ihm angeboten, dass er einmal durch den Laden läuft und sich dann mit einer definitiven Entscheidung nochmals meldet.»

Aber Näf meldete sich nicht wieder. Der Juli verstrich und plötzlich kam der 12. August, an dem über das Schicksal des Dorfladens entschieden worden wäre. Der Verwaltungsrat wollte bereits die Reissleine ziehen und das Ende des Dorfladens beschliessen.

Doch am Mittag meldete sich Näf erneut. Er wolle den Laden nun definitiv übernehmen. Der Antrag für die Schliessung des Dorfladens war wieder vom Tisch. Und die Zukunft des Ladens – zumindest für das kommende Jahr, so die vorläufige Vertragsdauer – ist gesichert.

Grob bleibt vorerst zurückhaltend:

«Klar überwiegt die Freude, aber solange nichts entschieden und unterzeichnet ist, will ich noch nicht von einem Wunder sprechen.»

Auch bei den Verwaltungsratsmitgliedern herrsche verhaltene Freude ob der erfreulichen Wende. Der Tenor sei: Lieber so, als dass der Laden schliessen müsse.

Parteien sitzen am Mittwoch zusammen

Nun werden Urs Grob und Christian Näf am Mittwoch zusammensitzen und das weitere Vorgehen besprechen. Stand jetzt sei noch kaum Konkretes zu sagen, weshalb Näf vorläufig auf ein Statement gegenüber dieser Zeitung verzichtet.

«Es sind noch einige Dinge, die geklärt werden müssen», sagt Grob. Konkret die weitere Zusammenarbeit mit der Lieferantin Volg, ob Näf das bestehende Inventar übernehme oder den Dorfladen neu befülle, und wie sich das Personal künftig aufstelle. Näf habe zwar versichert, das Personal auch ab dem 1. Dezember zu übernehmen, einige hätten allerdings von sich aus angekündigt, nicht mehr weiterzumachen.

All diese Fragen würden sich in den kommenden Wochen klären. Grob hofft auf eine Vertragsunterzeichnung am Mittwoch, und fügt an:

«Hoffen wir, das Wunder passiert und der Laden bleibt geöffnet!»