Ebnat-Kappler Frauen wenden den Abstieg ab.

Fussball Rettung auf der Ziellinie - die Frauen aus Ebnat-Kappel schaffen das Wunder und wenden den sicher geglaubten Abstieg ab Die Obertoggenburgerinnen gewinnen in der 2. Liga gegen Rapperswil-Jona 2 mit 3:0. Weil Wittenbach in Widnau verliert, schaffen sie den Ligaerhalt. Alle drei Tore schiesst Selin Roth. Beat Lanzendorfer 27.06.2021, 19.06 Uhr

Selin Roth, links, hat mit ihren drei Toren Ebnat-Kappel fast im Alleingang gerettet. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Ebnater Frauen sichern sich am Sonntag praktisch in letzter Sekunde den Ligaerhalt. Dank des 3:0 gegen die zweite Mannschaft aus Rapperswil-Jona und der gleichzeitigen Niederlage von Wittenbach in Widnau, geben die Obertoggenburgerinnen in der Schlussrunde die rote Laterne ab.