Bazenheid: Wie das Dorf mit den vielen Flüchtlingen umgeht

Viele Eritreerinnen und Eritreer ziehen nach Bazenheid: Wie die lokale Politik und engagierte Bürgerinnen damit umgehen Eine Motion des St.Galler Kantonsrats fordert eine Einschränkung der Wohnsitzwahl für Flüchtlinge, die Sozialhilfe beziehen. Hintergrund sind die wachsenden Unterschiede zwischen den Gemeinden. Besonders viele Geflüchtete leben in Bazenheid in der Gemeinde Kirchberg. Eine Reportage.

Wohnblöcke in Bazenheid an der Spelterinistrasse. Dank tiefer Mieten finden hier viele Geflüchtete eine Wohnung. Bild: Pablo Rohner

«Es ist schön in Bazenheid.» Aida, die das sagt, ist vor sechs Jahren mit ihrem Mann und ihren Kindern in das Dorf am unteren Ende des Toggenburgs gezogen, als die Wohnung einer Bekannten frei wurde. An ihrem vorherigen Wohnort sei es zwar auch «nicht schlecht» gewesen. Nur der Kindergarten war etwas zu weit weg von zu Hause.

In Bazenheid hingegen könne sie ihre Kinder alleine auf den Weg schicken, worüber sie froh sei. Auch auf den Spielplätzen herrsche eine gute Stimmung: «Die Kinder spielen miteinander. Die Kontakte mit anderen Eltern sind positiv.»

Auch Mariam, die wie Aida darum bittet, nicht mit ihrem richtigen Namen in der Zeitung zu erscheinen, ist nach Bazenheid gezogen, aus einem anderen Dorf im Toggenburg. Hier habe sie mehr soziale Kontakte und könne endlich einen Deutschkurs besuchen. Die Wohnung sei günstiger und grösser. Auch Mariam sagt, sie fühle sich in Bazenheid einfach wohler als am alten Wohnort.

Die Geschichten der Frauen klingen unspektakulär. Vergleichbares würden sicher auch andere nach Bazenheid Zugezogene sagen. Doch im Kanton St.Gallen und speziell in der Gemeinde Kirchberg, zu der Bazenheid gehört, sind Umzüge wie die von Aida und Mariam ein Politikum. Der Grund: Die Frauen sind aus Eritrea in die Schweiz gekommen, und leben als anerkannte Flüchtlinge in Bazenheid.

Vor dem Hintergrund, dass deutlich mehr Eritreerinnen und Eritreer nach Bazenheid als in andere Dörfer im Kanton ziehen, hat der Kantonsrat im Februar einer umstrittenen Motion der Fraktionen der SVP, der Mitte und der EVP zugestimmt.

Gemäss dem Vorstoss soll es den Gemeinden ermöglicht werden, anerkannten Flüchtlingen, die Sozialhilfe beziehen, eine Wohnung innerhalb des Kantons zuzuweisen. Dazu soll das Sozialhilfegesetz so angepasst werden, dass den Betroffenen ihre Wohnung «grundsätzlich als Sachleistung gewährt» werden kann.

Die St.Galler Kantonsregierung, die nun einen Vorschlag zur Umsetzung der Motion ausarbeiten muss, sowie Rechtsexperten bezeichnen die Einschränkung der freien Wohnsitznahme als völkerrechtswidrig.

Ein Mittwoch Anfang Juni, zwei Wochen nachdem Mariam und Aida ihre Geschichten erzählt haben. In einem Besprechungszimmer zieht Gemeindepräsident Roman Habrik Blätter mit Statistiken aus einem Mäppchen. In der Gemeinde Kirchberg leben zurzeit über 250 Flüchtlinge, die Sozialhilfe beziehen. Über 100 davon sind Kinder und Jugendliche. 190 von den 250 sind gemäss Angaben des Kirchberger Sozialamts Eritreerinnen oder Eritreer.

Die meisten von ihnen leben in Bazenheid, das rund 4300 Einwohnerinnen und Einwohner hat. Die grösste und am schnellsten wachsende Gruppe unter den Geflüchteten sind die Eritreerinnen und Eritreer.

Die Nettokosten der Sozialhilfe für anerkannte und vorläufig aufgenommen Flüchtlinge in Kirchberg haben sich in den letzten sechs Jahren mehr als verdreifacht. 2021 betrugen sie 700'000 Franken. Der Anteil dieser Kosten an den Gesamtkosten der Sozialhilfe ist von knapp 15 im Jahr 2015 auf über 30 Prozent gestiegen.

Zum einen ziehen Geflüchtete aus anderen Gemeinden nach Bazenheid. Ein anderer wichtiger Grund für die Zunahme bei den Kosten ist, dass Kirchberg in den letzten beiden Jahren für immer mehr Geflüchtete die Sozialhilfekosten übernehmen musste, für die vorher der Bund aufkam.

Roman Habrik, Gemeindepräsident von Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Während fünf bis sieben Jahre nach dem Einreichedatum des Asylgesuchs können sich die Gemeinden die Sozialhilfekosten für Flüchtlinge rückerstatten lassen. Im vergangenen Jahr übernahm der Bund 1,4 Millionen Franken der Sozialhilfekosten für Flüchtlinge, Kirchberg blieben 700'000 Franken. 2019 musste Kirchberg für gut 400'000 Franken Nettokosten aufkommen. In den Jahren davor waren die Beträge noch tiefer.

Immerhin: Im Vergleich zu 2020 waren 2021 die Nettokosten für Flüchtlinge und ihr Anteil an den Gesamtkosten der Sozialhilfe leicht rückläufig. «Ob das eine Trendwende ist, bleibt abzuwarten», sagt Roman Habrik, wohl wissend, dass in den kommenden Jahren für weitere Geflüchtete in der Gemeinde die Bundesbeiträge auslaufen.

Eine andere Statistik verdeutlicht, dass die Gemeinde Kirchberg im Kanton St.Gallen mit deutlichem Abstand den höchsten Anteil von Geflüchteten an der Bevölkerung hat – er ist bis zu zehnmal höher als der in anderen Gemeinden.

Ende 2021 machten die vorläufig aufgenommenen und die anerkannten Flüchtlinge 2,3 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung aus. Im gesamten Kanton St.Gallen lag der Anteil bei 1,07 Prozent. Mit Blick auf diese Zahlen betont Roman Habrik seit Jahren, dass sich aus Kirchberger Sicht etwas ändern müsse.

Er setzt sich dafür ein, dass die Kosten der Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge und die Integrationsaufgaben fairer auf die Gemeinden verteilt werden. Dabei sei ihm klar geworden:

«Ein Finanzausgleich zwischen den Gemeinden für Sozialhilfekosten für Flüchtlinge ist zurzeit politisch chancenlos.»

Als im Herbst 2020 im Kantonsrat über den Finanzausgleich zwischen den Gemeinden debattiert wurde, sprachen sich die Votanten der bürgerlichen Parteien, mit Ausnahme des Kirchbergers Linus Thalmann (SVP), dagegen aus.

So bleibe nur die «solidarische Verteilung» der Geflüchteten auf die Gemeinden, sagt Habrik. Deshalb begrüsse er auch die Motion zur Zuweisung von Wohnraum für Sozialhilfe beziehende Flüchtlinge.

Ein verregneter Morgen im Mai. Im reformierten Kirchgemeindehaus in Bazenheid findet der «Solidarity-Treff» statt. Jemand hat Geburtstag, es gibt Kaffee und Kuchen. Es wird gehäkelt, ein Kind bekommt ein Bilderbuch vorgelesen.

Seit 2017 treffen sich im Solidarity-Treff «Frauen und Kinder aus aller Welt», wie es in der Selbstbeschreibung heisst – inzwischen einmal pro Woche. Freiwillige Seniorinnen helfen den zumeist jungen Migrantinnen zum Beispiel dabei, amtliche Dokumente zu verstehen oder Briefe und Gesuche zu schreiben. Oft steht aber auch einfach der Austausch im Vordergrund.

Im Solidarity-Treff in Bazenheid treffen sich einmal pro Woche geflüchtete Frauen und Kinder aus verschiedenen Ländern. Freiwillige helfen etwa beim Verstehen und Abfassen von Dokumenten und Briefen. Bild: PD

Initiiert hat den Solidarity-Treff Ruth Kuster. Auch an diesem Morgen leitet sie den Treff. Sie beantwortet den Frauen Fragen und stellt selber welche, zum Beispiel, wie es mit den Deutschkursen läuft. Im Dorf vermittle sie auch immer wieder zwischen der «einheimischen» Bevölkerung und den Migrantinnen und Migranten, sagt sie. Etwa, indem sie den einen manche Lebensgewohnheiten der anderen näherbringt.

Für den Solidarity-Treff wünscht sich Ruth Kuster eine noch bessere Durchmischung. Ihr Ziel ist es, dass mehr junge Schweizerinnen mit ihren Kindern kommen. Sie sagt:

«Hier kümmern sich Seniorinnen um die Geflüchteten. Dabei sollten diese auch Kontakt mit Jüngeren haben.»

Ruth Kuster setzt viel Hoffnung in das neue Familienzentrum, das im Holzpavillon Neugasse unterkommt und im Jahr 2023 eröffnet werden soll. Darin sollen bestehende Angebote für Familien wie die Mütter-Väter-Beratung, die Spielgruppe und das Integrationsangebot Domino, in dem Kinder zusammen mit einem Elternteil Deutsch lernen können, gebündelt werden.

Bereits im Herbst soll der Solidarity-Treff in das Familienzentrum ziehen. Zudem soll ein Café entstehen, das, so wünscht es sich Ruth Kuster, dereinst von einer der Frauen, die regelmässig in den Treff kommen, geführt werden könnte.

Für das Familienzentrum engagiert sich auch David Mächler. Er ist Präsident der schulrätlichen Kommission Frühe Förderung und Integration und im Vorstand der SP Alttoggenburg. Mächler hofft, dass sich im Familienzentrum die Bevölkerungsgruppen Bazenheids durchmischen und der Austausch zwischen ihnen gefördert wird.

Wenn er über die Schule spricht, betont Mächler auch die Herausforderung, die es darstelle, in Klassen zu unterrichten, in denen viele Kinder nicht gut Deutsch sprechen. Mächler spricht aber auch über die Stärken, die Bazenheid im Lauf seiner Geschichte entwickelt hat, um die Herausforderung zu meistern:

«Die Lehrpersonen in Bazenheid sind Profis im Individualisieren.»

«Unterricht ab Stange» gehe eben nicht in Bazenheid. Verschiedene Angebote würden die Integration aber vorschulisch fördern. «Das lohnt sich», sagt Mächler. Neben den Deutschkursen für Mutter und Kind nennt er die Spielgruppen und die Kita, in der Sprachkenntnisse der Kinder vor dem Kindergarten gefördert würden.

Ein soziales Problem erlebe er in Bazenheid nicht. Es sei nun einmal so, dass das Dorf Bazenheid geschichtlich bedingt eine soziale Struktur hat, in der «eher städtische Themen» wie kulturelle Vielfalt und Migration auf der Tagesordnung sind.

In den 1960er-Jahren wurde in Bazenheid der erste grosse Schlachthof gebaut. Hunderte von Arbeitskräften aus Osteuropa kamen in das Dorf, wo sie in eigens für sie gebauten Blöcken wohnen konnten. In den 1990er-Jahren stieg der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer mit den Kriegsflüchtlingen aus dem Balkan weiter.

Mächler – selber ein Zugezogener – sagt, er schätze die urbane Atmosphäre im Dorf auf dem Land. «Am Abend sind die Leute draussen. Der Traktor steht neben dem getunten Auto. Das kann man auch positiv sehen.» Ausserdem gebe es in Bazenheid weder ein Kriminalitäts- noch ein Gewaltproblem.

Mächler ist überzeugt, dass es auch politische Gründe dafür gibt, weshalb viele Geflüchtete irgendwann nach Bazenheid ziehen. Er sagt:

«Der Sozialhilfewettbewerb ist die Kehrseite des Steuerwettbewerbs.»

Wenn die Gemeinden die Steuern senken, lasse dies die Mieten steigen. Die Geflüchteten aber würden dorthin ziehen, wo die Mieten tief sind. In diesen Gemeinden steigen dann die Sozialhilfekosten stärker als in denjenigen, wo die Steuerfüsse seit Jahren tief sind. «Am Ende müssen die Menschen aber irgendwo wohnen. Dieser Wettbewerb kennt keine Gewinner», sagt Mächler.

Auch, weil der Steuerfuss in Kirchberg im kantonalen Vergleich lange relativ hoch war, habe es in der Gemeinde Kirchberg und besonders in Bazenheid lange günstigen Wohnraum gegeben. Etwa in den einst für die Belegschaft der Micarna gebauten Wohnblöcken an der Spelterinistrasse, wo heute viele Migrantinnen und Migranten leben.

Die von Gemeindepräsident Roman Habrik noch vor zwei Jahren prognostizierte Steuererhöhung infolge der hohen Sozialhilfekosten ist ausgeblieben. Das Gegenteil ist eingetreten: Auf das Jahr 2022 hat Kirchberg den Steuerfuss um 13 Prozent gesenkt, von 133 auf 120 Prozent.

Möglich gemacht hätten dies die Einnahmen der Gemeinde, die höher ausfielen als budgetiert, namentlich bei verschiedenen Steuern, unter anderem bei den Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern, sagt Habrik. «Auf der Ausgabenseite, namentlich bei der Sozialhilfe, ist das Wachstum so eingetreten, wie wir das vorausgesehen haben.»

Trotzdem hält David Mächler wenig davon, die ungleiche Verteilung von Sozialhilfekosten durch eine Beschneidung der Rechte der Flüchtlinge anzugehen. «Es hindert die Gemeinden ja niemand daran, solidarisch miteinander zu sein», sagt er – und plädiert für einen Lastenausgleich zwischen den Gemeinden für die Sozialhilfekosten. Also für die Massnahme, von der Roman Habrik sagt, sie sei politisch chancenlos.

In der umstrittenen Kantonsratsmotion heisst es unter anderem, eine «grössere Gemeinschaft von anerkannten Flüchtlingen aus dem gleichen Herkunftsland» in einem Dorf erschwere deren Integration. Die Psychiaterin Fana Asefaw, die Geflüchteten aus Eritrea psychosoziale Unterstützung anbietet, sagt dazu: «Das ist ein Fehlschluss.»

Gerade für Menschen, die sich wegen sprachlicher und kultureller Barrieren in einer schwachen Position befinden, sei es für die Integration zentral, dass sie sich an einem Ort wohlfühlen. Nur so könnten sie «ihre Ressourcen mobilisieren». Und das gelinge eher, wenn Freunde und Menschen in der Nähe seien, mit denen man den kulturellen Hintergrund teilt. «Oder wenn man an einem Ort lebt, wo man sich willkommen fühlt.» Gerade in ländlichen Gemeinden sei dies aber oft nicht der Fall.

Fana Asefaw, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Bild: Daniel Kellenberger

Viele Geflüchtete hätten in ihrem Leben «Irritationen» erfahren, «physische, psychische, emotionale». Den Wohnort nur noch zugewiesen zu bekommen, wie es die Motion des Kantonsrats will, würde «eine weitere Irritation» darstellen. Solche Erfahrungen könnten psychische Probleme verursachen und bestehende verstärken.

Je selbstbestimmter eine Person leben könne, desto eher gelinge es ihr, in einer Gesellschaft Fuss zu fassen, sagt Fana Asefaw. Schliesslich handle es sich bei den Geflüchteten zumeist um junge Menschen, die arbeiten möchten. Eine Arbeit zu finden, sei nach der Niederlassung der nächste wichtige Schritt, denn:

«Wer Steuern zahlt, wird Teil der Gesellschaft.»

Das lasse sich auch historisch zeigen, etwa am Beispiel der Migrantinnen und Migranten aus Italien oder dem Kosovo, die im 20. Jahrhundert in die Schweiz kamen.

Davon ist auch Christian Fritschi überzeugt. Er ist bei der Gemeinde Kirchberg seit Dezember 2019 als Job-Coach angestellt. Seit vergangenem Frühling – die Bürgerversammlung gab ihren Segen – unbefristet. Er hilft Sozialhilfebeziehenden bei der Jobsuche, darunter auch vielen Eritreerinnen und Eritreern – die grösste Gruppe unter den Flüchtlingen.

Fritschi schreibt Lebensläufe und Bewerbungsschreiben, begleitet seine Klientinnen und Klienten zum Vorstellungsgespräch. Im Gespräch im Juni berichtet er von rund 30 Sozialhilfebeziehenden, für die er in den vergangenen zwei Jahren eine Stelle gefunden hat – als Handwerker, Coiffeur, im technischen Dienst eines Betriebs, als Mechaniker.

Christian Fritschi, Job-Coach auf dem Sozialamt in Kirchberg. Bild: Pablo Rohner

Besonders freue ihn, wenn er eine Ausbildung einfädeln könne, sagt Fritschi. Manchmal brauche das Überzeugungsarbeit:

«Viele Migranten wollen möglichst schnell eine Festanstellung. Sie wollen etwas leisten und weg von der Sozialhilfe.»

Zudem hätten viele Angst vor der Schule, die eine Ausbildung oft beinhalte. Weil sie sich diese auf Deutsch nicht zutrauen. Trotzdem versuche er seinen Klientinnen und Klienten klarzumachen, dass eine Ausbildung den nachhaltigeren Erfolg auf dem Arbeitsmarkt bringt. Die Gemeinde Kirchberg schuf Fritschis Stelle auch, um den steigenden Kosten für die Sozialhilfe entgegenzuwirken.

Fritschi, der selber in Bazenheid aufgewachsen ist, kennt viele Unternehmen in der Gegend. Die Arbeitgeber erlebe er als offen, prinzipielle Absagen gebe es so gut wie nie. Die Motivation der Firmen für eine Anstellung seien unterschiedlich. «Es gibt die, die sagen: ‹Jetzt mache ich mal was, anstatt mich zu beklagen›», sagt Fritschi.

Andere würden aus Gründen der Teamzusammensetzung gezielt Personen mit Migrationsgeschichte suchen. Und dann gebe es auch Branchen und Berufe, die um Nachwuchs kämpfen, wie etwa die Fleischindustrie, die in Bazenheid mit zwei Grossbetrieben vertreten ist.

Genau wie für die Klienten sei er Ansprechperson für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Da gebe es viele Fragen, die beantwortet, Vorurteile, die ausgeräumt werden müssen. Zum Beispiel, dass vorläufig aufgenommene Flüchtlinge aus Eritrea das Land nach einer möglichen Anstellung bald wieder verlassen müssten. «Doch 90 Prozent der Eritreerinnen und Eritreer bleiben in der Schweiz.»

