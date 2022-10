Reportage «Ich jage aus Respekt zur Natur und nicht aus Schiesswut»: Einen Tag auf der Lauer mit Toggenburger Jägern Es ist Wildsaison und es wird gejagt. Ein Jäger erzählt über die Aufgaben von Jägern und was hinter seiner Leidenschaft steckt. Alec Nedic Jetzt kommentieren 26.10.2022, 19.00 Uhr

Stephan Schädler auf dem Hochsitz im Jagdrevier Stockberg. Bild: Arthur Gamsa

Es dämmert gerade, als sich knapp zwei Dutzend Personen auf dem Parkplatz des Bahnhofs Nesslau versammeln. Viele von ihnen tragen orangene Jacken oder Mützen, einige stehen in ihrer grün-braun gemusterten Tarnbekleidung bereit. Es sind die Mitglieder und Freunde der Jagdgesellschaft Stockberg, die sich an diesem wolkenverhangenen Herbstmorgen zur alljährlichen Drückjagd treffen.

Ein Jäger geht umher, schüttelt Neuankömmlingen die Hände. Sein Name ist Stephan Schädler. Er ist der Obmann der Jagdgesellschaft Stockberg und mit den acht weiteren Pächtern für die Bejagung des 1050 Hektaren grossen Jagdreviers zuständig.

Schädler heisst die Anwesenden willkommen und informiert über die anstehende Jagd. Bei einer Drückjagd wird das Wild von den Treibern aufgeschreckt und langsam in die Richtung der positionierten Jäger getrieben.

Die Jagdgesellschaft Stockberg versammelt sich frühmorgens zur gemeinsamen Drückjagd. Bild: Arthur Gamsa

Teamwork zwischen Mensch und Tier

Nach der kurzen Fahrt im Geländewagen von Nesslau ins Jagdgebiet parkiert Schädler das Auto, steigt aus und öffnet den Kofferraum. Daraus hüpft ein Hund mit kurzem dunklem Fell und winselt aufgeregt. «Er heisst Crusoe, wie der berühmte Entdecker», bemerkt Schädler, während er sich sein Jagdgewehr auf den Rücken schnallt und seinem Hund das Fell krault.

Die anspruchsvolle Ausbildung zum Jagdhund, erfolgt schon im Welpenalter und nur die Hunde dürfen für die Schweissarbeit eingesetzt werden, welche die entsprechenden Prüfungen abgelegt haben. Er selbst bilde auch Jagdhunde aus, sagt Schädler, ihm gefalle das gegenseitige Vertrauen zwischen Tier und Mensch.

Gejagt wird bei dieser Drückjagd am Vormittag während zwei Trieben. Das sind die Zeitfenster, in denen geschossen werden darf. Jede Jägerin und jeder Jäger wird einem Stand zugeteilt, wo sie sich auf die Lauer legen. Eine alte Bauernscheune mit kleinen Fenstern, die als Schiessscharten dienen, ist Schädlers Stand. Er öffnet die Holztüre und klettert über eine Leiter in den Heustock.

Stephan Schädler und sein Schweisshund Crusoe legen sich in ihrem Stand auf die Lauer. Bild: Arthur Gamsa

Crusoes unruhiges Jaulen verstummt und er macht es sich im Stroh bequem. Dass es jetzt ernst gilt, weiss auch er. Der erste Trieb beginnt: Stephan Schädler bringt sein Gewehr in Anschlag und das Feld vor sich ins Visier. Er erklärt: «Vor uns befindet sich ein Wildwechsel, also eine Hauptverkehrsachse für die Waldbewohner.» Schädlers Schussposition befindet sich oberhalb des Wildwechsels. Dies ermögliche ihm einen grossen Kugelfang, was unabdingbar sei. Er führt aus:

«Die Kugel geht durch ein Tier hindurch und schlägt dann idealerweise in den Boden oder einen Hügel ein. Ein Schuss kann noch bis auf eine Distanz von fünf Kilometern tödlich sein.»

Auf der Lauer

Nun heisst es warten. Stephan Schädler steht angespannt auf der Leiter und beobachtet durch die kleine Öffnung konzentriert den Wildwechsel. Zu hören ist nur das Zwitschern der Vögel und das leise Bimmeln weit entfernter Kuhherden. Die Minuten vergehen, lange geschieht nichts. Doch dann, nach fast einer Stunde, bewegt sich plötzlich etwas am Waldrand. Schädler späht aufmerksam durch sein Zielfernrohr.

Stephan Schädler auf der Jagd. Bild: Arthur Gamsa

In kurzer Distanz zur Hütte bricht ein Fuchs aus dem Unterholz und überquert gemächlich das Feld vor der Hütte. Der Jäger entspannt sich, sein Finger löst sich vom Abzug, er lässt das Tier passieren. «Einen Fuchs muss ich nicht schiessen, schon gar nicht aus Spass. Der laute Knall und Crusoes Gebell würde jegliches anderes Wild in der Nähe verscheuchen», erklärt Stephan Schädler.

Noch mehr Zeit vergeht, der Waldrand bleibt ruhig. Der erste Trieb neigt sich schon dem Ende, als plötzlich doch ein Schuss durch den Wald schallt. Er stammt jedoch nicht aus Schädlers Waffe, sondern kam aus nordwestlicher Richtung.

Keine schiesswütigen Jäger

Nach über einer Stunde ist der erste Trieb des Tages beendet. Stephan Schädler steigt von der Leiter und streckt sich. Geduld brauche es schon, das habe er in seiner zehnjährigen Jagdkarriere gelernt, sagt der Jäger und fährt fort: «Die Jagd ist eine Lebensschule, man gewinnt einen wertvollen Bezug zur Natur, lernt sie zu schätzen und nach ihrem Tempo zu leben.»

Viele Jagdgegner verstünden nicht, dass die Jäger einen grossen Respekt vor den Tieren hätten und man diese nicht aus Schiesswut jage, bekräftigt Stephan Schädler. Ihm sei jederzeit bewusst, dass er über Leben und Tod entscheide. Er sagt:

Stephan Schädler, Obmann Jagdgesellschaft Stockberg. Bild: Arthur Gamsa

«Wenn ich auf ein Tier ziele, muss ich ruhig werden. Nach dem Schuss zittere ich am ganzen Körper. Sollte dieser innere Konflikt irgendwann zum Erliegen kommen, hänge ich das Gewehr an den Nagel.»

Zwischen dem ersten und zweiten Trieb treffen sich die insgesamt 22 Teilnehmenden der Treibjagd zum Kaffee. Während der kurzen Fahrt zum Sammelpunkt erzählt Stephan Schädler von seinen Aufgaben als Jäger. «Unser Ziel ist es, nachhaltig zu jagen», sagt Schädler. Darunter verstehe er das Abschöpfen des Tierbestandes, der sich jedes Jahr reproduziere.

Ohne die Jäger würde sich das Wild unkontrolliert vermehren, es käme zur Überpopulation im Wald, Krankheiten, Inzucht und langfristig zum Artensterben. Der Jäger betreibe Artenschutz, damit kommende Generationen den Wald so erleben können, wie er jetzt sei.

Daneben leiste der Jäger einen Dienst an die Gesellschaft mit der Rehkitzrettung im Frühjahr oder der Jagd auf Dachse, die sich oft unter die Scheunen von Bauernhöfen graben und damit Schäden anrichten. Jägerinnen und Jäger finden und helfen verletzten oder kranken Tieren oder rücken aus, wenn ein Reh von einem Auto angefahren wird. Alles Tätigkeiten, welche die Mitglieder der Jagdgesellschaften ehrenamtlich erledigen.

Artenvielfalt in Flora und Fauna

Bei der gemeinsamen Znüni-Pause ist das wichtigste Gesprächsthema unter allen Anwesenden, welches Ziel der abgefeuerte Schuss hatte. Nach kurzer Abklärung ist klar, es wurde auf ein Reh geschossen, wobei das Tier vermutlich verfehlt wurde. Dennoch begebe er sich später auf «Nachsuche», verkündet Stephan Schädler, um ausschliessen zu können, dass das Tier beim «Beschuss» von einem Stockberger Jäger verletzt wurde.

Einer der vier Treiber der diesjährigen Drückjagd heisst Ruedi Bösch. Für gewöhnlich ist er als Förster im Wald unterwegs. Als Treiber sei es für ihn interessant, durch den Wald zu streifen. Dadurch erschliesst er Gebiete, die ihm zuvor unbekannt waren, in denen jedoch waldbauliche Massnahmen ergriffen werden können. Darum schätzt er die Gelegenheit, in den Austausch mit den Jägerinnen und Jägern treten zu können. Ruedi Bösch sagt:

Ruedi Bösch, Revierförster im Stockberg. Bild: Arthur Gamsa

«Zwischen der Forstwirtschaft und der Jagd gibt es andauernd Berührungspunkte. Wir verfolgen das gleiche Ziel: ein strukturreicher Lebensraum, ein gesunder Wildbestand und eine grosse Artenvielfalt.»

Dem Wild auf der Spur

Statt sich für den zweiten Trieb auf die Lauer zu legen, zieht sich Stephan Schädler eine orange leuchtende Jacke über. Zusammen mit Crusoe möchte er sich auf die Nachsuche des beschossenen Rehs begeben. Bei diesem Kontrollgang geht es darum, die Beobachtungen des Schützen zu überprüfen oder zu widerlegen. Dies geschieht im Teamwork mit dem Schweisshund, der auch die Witterung eines Tieres aufnehmen kann, ohne dass es angeschossen wurde.

Jäger Stephan Schädler mit seinem Schweisshund auf «Nachsuche». Bild: Arthur Gamsa

Nach einem kurzen Marsch über ein Feld ist der Stand des Jägers erreicht, der den Schuss auf das Reh abgegeben hat. Das bemerkt Crusoe, ohne dass man es ihm sagen muss. Mit hocherhobener Nase und erregtem Winseln wittert er das besagte Reh. Schädler erklärt:

«Der Hund wittert das Adrenalin des aufgescheuchten Tiers und kann dabei auch noch Duftspuren von mehreren Tieren unterscheiden. Hunde riechen bis zu hundert Mal besser als Menschen.»

Mit tiefer Nase folgt er der Fährte und zieht plötzlich ins Tal hinunter, Stephan Schädler löst den Hund rasch von der Leine und greift nach seinem Jagdgewehr. «Wenn das Reh verletzt im Tal liegt, wird Crusoe gleich zu mir zurückkehren, um mich zu holen», sagt der Jäger. Das Gegenteil ist der Fall, nur einige Augenblicke später schnellt Crusoe unter lautem Gejaule wieder bergauf.

Ein Team: Stephan Schädler und sein Hund Crusoe. Bild: Arthur Gamsa

«Das Tier lebt noch und ist unverletzt», liest Stephan Schädler aus dem Verhalten seines Hundes. Die Nachsuche beende er jetzt mit der Gewissheit, dass das Reh lebendig und munter sei. Nicht immer gehe dies so schnell, sagt Schädler. Manchmal käme auch der Hund an seine Grenzen bei der Witterung, dann werde die Suche ebenfalls abgebrochen und ein anderer Hund angefordert. Da geht es nicht um Jägerstolz, sondern ums Tierwohl.

