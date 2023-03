Reportage Es genügt nicht, einfach nur den Namen aufzuschreiben: Ein Besuch im Wahlbüro Lichtensteig zeigt, was bei der Stimmabgabe schiefgehen kann Gleich drei Ersatzwahlen standen letzten Sonntag im Toggenburger Städtchen auf dem Programm. Diese Zeitung war beim Auszählen der Stimmzettel im Wahlbüro dabei. Sascha Erni Jetzt kommentieren 13.03.2023, 17.00 Uhr

Mitarbeitende des Wahlbüros in Lichtensteig zählen die Stimmen in drei Ersatzwahlen. Bild: Sascha Erni

«Da wird im Juni sicher ein zweiter Wahlgang fällig», meint Lichtensteigs Stadtpräsident Mathias Müller. Es ist Sonntag, neun Uhr. Als Leiter des Wahlbüros ist er bereits früh im Stadthaus. Mit dem zweiten Wahlgang spricht er nicht auf die Ersatzwahl in den Ständerat an. Nein, an diesem Sonntag sind in Lichtensteig noch zwei weitere Ersatzwahlen fällig: für den Gemeinderat und für die Geschäftsprüfungskommission. Und niemand rechnet damit, dass diese im ersten Wahlgang entschieden werden.

Neben Müller sind auch Rahel Näf, Ratsschreiberin von Lichtensteig, ein Auszubildender der Gemeinde sowie Nadja Brändle früher vor Ort. Brändle wird ab April Näfs Aufgaben übernehmen und begleitet sie entsprechend an diesem Wahlsonntag – vom Öffnen der Wahlumschläge übers Auszählen bis zum Erfassen der Resultate.

Ratsschreiberin Rahel Näf (rechts) und ihre Nachfolgerin Nadja Brändle öffnen die Wahlumschläge. Bild: Sascha Erni

Vom Gemeinderat gewählt

Halb zehn, die Stimmzählerin und der Stimmzähler sind hinzugekommen und unterhalten sich bei Kaffee und Gipfeli. Zurzeit führt die Gemeinde Lichtensteig elf Personen in diesem Amt. Pro Jahr gäbe es einen oder zwei Rücktritte, schätzt Rahel Näf. «Unter anderem aufgrund von Wegzügen.» Denn Voraussetzung, um das Amt auszuüben, ist neben der Volljährigkeit und dem Schweizer Pass auch der Wohnsitz. Die meisten Personen sind parteilos. Alle sind sie vom Gemeinderat gewählt.

Die Stimmbeteiligung scheint hoch zu sein. Die Anwesenden denken, dass es so um die 450 bis 500 Wahlumschläge sein dürften, die vorzeitig eingereicht wurden. Schlussendlich werden es dann deren 622 sein, was bei 1356 Stimmberechtigten einer Stimmbeteiligung von 45 Prozent entspricht. An gewöhnlichen Abstimmungen liegt die Beteiligung deutlich tiefer.

Die Wahlurne wird nur noch selten von der Bevölkerung benutzt, am 12. März nur sieben Mal. Bild: Sascha Erni Die Wahlurne bleibt bis um 11 Uhr plombiert. Bild: Sascha Erni Die allermeisten Stimmen werden heute per Briefwahl abgegeben. Bild: Sascha Erni Ratsschreiberin Rahel Näf (rechts) und ihre Nachfolgerin Nadja Brändle öffnen die Wahlumschläge. Bild: Sascha Erni Die Wahlumschläge sowie die Stimmzettelkuverts werden maschinell geöffnet. Bild: Sascha Erni Die Verpflegung für die Wahlbüromitglieder steht bereit. Bild: Sascha Erni In einem ersten Schritt werden Stimmzettelkuverts und Stimmrechtsausweise aus den Umschlägen geholt und kontrolliert. Bild: Sascha Erni Dann werden die Stimmzettel vorsortiert. Bild: Sascha Erni Die Sache mit den Löchern: So sehen die Stimmenzähler auf einen Blick, ob in einem der gestapelten Umschläge doch noch ein Stimmzettel steckt. Bild: Sascha Erni Nicht immer reicht der Platz aus, um alle Stimmzettel in einem Raum zu bearbeiten. Bild: Sascha Erni Bei der Ersatzwahl für den Ständerat zeichnet sich schnell eine Favoritin ab. Bild: Sascha Erni Warten auf den Kanton: Schreiberin Rahel Näf erfasst die bestätigten Ergebnisse im gesicherten kantonalen System. Bild: Sascha Erni Wahlbüro- und Stadtpräsident Mathias Müller gibt dem Gewinner der Gemeinderat-Ersatzwahl, Reto Bühler, das Ergebnis telefonisch bekannt. Bild: Sascha Erni Feierabend: Die Stimmenzählerin und der Stimmenzähler bestätigen die Protokolle zu den Wahlen mit ihren Unterschriften. Bild: Sascha Erni

Heute ist viel Handarbeit angesagt. Die Umschläge lassen sich zwar maschinell aufschneiden, aber die Zählmaschine kann mit dem Format der Zettel nichts anfangen. Routiniert wird der Inhalt der Wahlumschläge kontrolliert: Ist der Stimmrechtsausweis unterschrieben? Ist das Stimmzettelkuvert verschlossen? Mit diesem Schritt wird das Wahlgeheimnis sichergestellt – im Anschluss ist es nicht mehr möglich, Wahl und Wählende zu verknüpfen.

Während die Stimmrechtsausweise gezählt werden, öffnet Rahel Näf die Stimmzettelkuverts. «Ich freue mich aufs E-Voting», sagt sie, und lacht. «Es steckt doch sehr viel Papier in einer Wahl.» Sowohl in ihrem Büro, als auch im Sitzungszimmer, in dem die Stimmenzählenden arbeiten, stehen mehrere grosse Abfalleimer. Darin landen die geleerten Umschläge und etwaige Wahlanleitungen, nie aber ein Stimmzettel: Selbst die leeren werden gesammelt und archiviert.

Urne ist ein Bedürfnis von wenigen

Im Vorraum steht die Wahlurne im Blickfeld mindestens eines Wahlbüromitglieds. Oft wird die Urne allerdings nicht benutzt – heute machen sieben Personen davon gebrauch, es waren auch schon nur eine oder zwei. «Wir fahren gleich in die Ferien, da lag es auf dem Weg», sagt ein älteres Ehepaar. «Ich habe den Termin total verschwitzt», eine junge Frau. Die Urne hat aufs Ergebnis wenig Einfluss; um 11 Uhr ist bereits ein Grossteil der Wahlzettel ausgezählt.

Bei der Ersatzwahl für den Ständerat zeichnet sich schnell eine Favoritin ab. Bild: Sascha Erni

Die Stimmzählerin und der Stimmzähler haben die Zettel in Bündeln vorsortiert. Dann geht die Zählerei los, die Wahlzettel werden in 50er-Beigen gestapelt und dann von einer zweiten Person nochmals durchgezählt. Der Stapel von Esther Friedli schiesst in die Höhe. «Hätte ich hier im Städtchen nicht gedacht», sagt einer der Zählenden. Sie erreicht 46 Prozent, womit Lichtensteig die einzige Gemeinde im Toggenburg ist, in der die SVP-Politikerin nicht das absolute Mehr knackt.

Das Auszählen ist mit ständigen Kontrollen und Stichproben verbunden. Ist von jedem Stimmzettel tatsächlich nur ein Exemplar im Kuvert? Hat sich ein Zettel in den falschen Stapel verirrt? Ist die Wahlabsicht eindeutig? Und besonders: Ist die gewünschte Person angekreuzt? Sonst gilt der Stimmzettel als leer eingelegt. Tatsächlich haben es einige versäumt, bei der Geschäftsprüfungskommission nicht bloss einen Namen zu notieren, sondern diesen auch anzukreuzen. Der «Leer»-Stapel wächst auf 116 Zettel an.

Fehler durch Kontrollen vermeiden

Ein weiterer Stapel wächst erstaunlich schnell, der des Gemeinderatskandidaten Reto Bühler. «Da stimmt etwas nicht», murmelt die Stimmzählerin. Zwar geht Bühler als Favorit in die Wahl, aber so deutlich? Und tatsächlich zeigt sich kurz nach 11 Uhr, dass die vorsortierten Stimmzettel-Stapel durcheinandergeraten sind. Also: nochmals von vorne. Am Endresultat wird das nichts ändern, Reto Bühler ist gewählt, anders als erwartet mit nur einem Wahlgang. Aber eben – jede Stimme zählt.

Wahlbüro- und Stadtpräsident Mathias Müller gibt dem Gewinner der Gemeinderats-Ersatzwahl, Reto Bühler, das Ergebnis telefonisch bekannt. Bild: Sascha Erni

