Reportage Die Rakete schlug ein und flohen: Ein weihnachtlicher Besuch bei einer ukrainischen Flüchtlingsfamilie in Gähwil Wie die Familie Bychkov aus Odessa nach Gähwil kam und weshalb sie Weihnachten trotz orthodoxem Glauben am 25. Dezember feiert. So erlebt die ukrainische Flüchtlingsfamilie die Zeit der Liebe und Hoffnung. Alec Nedic Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Die Familie Bychkov vor ihrem Haus in Gähwil. Bild: Arthur Gamsa

«Einen Kilometer von unserem Haus entfernt zertrümmerte eine russische Rakete einen Supermarkt. Da beschlossen wir zu fliehen.» Ihor Bychkov sitzt zusammen mit seiner Frau Kateryna am Esstisch in ihrer kleinen Wohnung in Gähwil und erzählt mit ernster Miene vom schicksalhaften Moment, der das Leben seiner Familie für immer verändert hat.

Vor weniger als einem Jahr war noch alles ganz normal. Ihor Bychkov arbeitete als Selbstständiger. Seine Einzelfirma hat sich auf den Bau von Regalen spezialisiert. Der dreifache Vater war ausserdem der Vorsitzende einer lokalen NGO, die sich in der Region Odessa engagiert, die Heimat der Familie. Seine Ehefrau Kateryna Bychkov sorgte sich um den Haushalt und die Kinder. Drei Söhne sind es: der zwölfjährige Petro und die neunjährigen Zwillingsbrüder Pavel und Oleksliy.

Die Familie Bychkov stellt ukrainische Weihnachtsbräuche vor und singt ein traditionelles Weihnachtslied. Video: Arthur Gamsa

Die Familie kehrte gerade aus den Ferien aus der Westukraine zurück, als am 24. Februar der Krieg begann. «Ich war von Anfang an beunruhigt, doch als die ersten Raketen einschlugen, fürchtete ich um meine Kinder», erzählt Kateryna Bychkov. Der Entschluss war schnell gefasst. Kaum zu Hause angekommen, reiste die Familie erneut in die Westukraine nach Lwiw und von dort aus weiter nach Warschau, wo sie bei einer Verwandten unterkamen.

Als Ihor Bychkov Frau und Kinder in Polen in Sicherheit wusste, fuhr er alleine zurück nach Odessa. Er konnte nicht untätig zuschauen, wollte den Menschen in Not helfen, sagt der Familienvater heute. Er leistete Freiwilligenarbeit und humanitäre Hilfe. Seine Frau machte sich während dieser Zeit grosse Sorgen. Sie wirft ein:

Kateryna Bychkov ist dankbar, in der Schweiz in Sicherheit zu sein. Bild: Arthur Gamsa

«Irgendwann hielt ich es nicht mehr aus. Ich rief an, bat ihn zu uns zurückzukehren. Dann reisten wir gemeinsam in die Schweiz.»

Mit Händen und Füssen

Während die Eltern über die Flucht erzählen, schleichen sich die Zwillinge Pavel und Oleksliy aus dem Wohnzimmer. Der ältere Bruder Petro sitzt wortlos auf dem Sofa. Es scheint so, als ob sie nur ungern an diese Zeit zurückdenken. Seit dem Mai leben sie nun in der Schweiz. Die Familie hatte Glück. Ohne Umwege über ein Flüchtlingsheim konnte sie bei einer Gastfamilie oberhalb von Gähwil einziehen. «Dafür sind wir sehr dankbar und glücklich», bekräftigt Kateryna Bychkov.

Die Ankunft in der Schweiz und das neue Zuhause im Toggenburg war für die Familie herausfordernd. Die Sprachbarriere macht auch heute noch zu schaffen. Zu Beginn habe man mit der Gastfamilie per Gestik und mit einer Textübersetzungs-App auf dem Smartphone kommuniziert, erzählt Ihor Bychkov. Heute ist man ein eingespieltes Team im alten Gähwiler Bauernhaus. Regelmässig kocht Kateryna Bychkov gemeinsam mit ihrer Schweizer Gastgeberin.

In der Schweiz gebe es eigentlich nichts, was ihnen nicht gefällt, sagt die ukrainische Mutter, auch wenn vieles ungewohnt ist. Die Sauberkeit in den Städten oder die Pünktlichkeit der öffentlichen Verkehrsmittel sei beeindruckend. Der älteste Sohn Petro bemerkt: «Hier kann man sogar das Wasser aus dem Hahn trinken.»

Nachsichtige Schweizer Schule

Die drei Kinder besuchen aktuell die Schule in Bazenheid und in Gähwil. Dort werden sie gut unterstützt. «Die Schweizer Schule ist nachsichtiger mit den Kindern als in der Ukraine, das gefällt mir», so Kateryna Bychkov. Die Zwillinge huschen wieder ins Zimmer. Pavel schmiegt sich ein wenig Scheu an seine Mutter, während Oleksliy unauffällig ein Guetzli vom Tisch stibitzt. In der Schule seien eigentlich alle freundlich zu ihnen, sagen sie.

Oleksliy, Kateryna, Pavel, Ihor und Petro Bychkov (von links) in ihrem Wohnzimmer. Bild: Arthur Gamsa

Die Eltern arbeiten aktuell nicht. Das Ehepaar besucht gemeinsam in Wil eine Sprachschule. Ihor und Kateryna Bychkov möchten möglichst schnell Deutsch lernen. Soeben haben sie das A1-Niveau abgeschlossen, was in etwa den Fremdsprachkenntnissen eines Sechstklässlers entspricht. Im neuen Jahr geht es dann weiter. Für die beiden ist es schwierig, ein soziales Umfeld ausserhalb der Gastfamilie und der Sprachschule aufzubauen. In Sirnach lernten sie andere Ukrainerinnen und Ukrainer kennen, die ebenfalls vom Krieg geflüchtet sind.

Weihnachtsfest mit Symbolik

Das diesjährige Weihnachtsfest ist für die Familie Bychkov ein bedrückendes. «Unsere Gedanken sind bei unseren Freunden und den leidenden Menschen in der Ukraine», sagt Ihor Bychkov. Der Wunsch nach Frieden ist allgegenwärtig. Obwohl er selbst christlich-orthodox ist, wird die Familie das Weihnachtsfest am 25. Dezember und nicht am 6. Januar feiern. Er erklärt:

«Das ist ein Zeichen gegen Russland und für die Eigenständigkeit der Ukraine.»

Ihor Bychkov beschäftigt sich schon jetzt mit dem Wiederaufbau seiner Heimat. Bild: Arthur Gamsa

Der Familie gefällt es in der Schweiz, man möchte sich integrieren, doch wenn der Krieg vorbei ist, werden die Eltern mit ihren drei Söhnen in die Heimat zurückkehren. Ihor Bychkov fügt an: «Beim Wiederaufbau unseres Landes braucht es uns alle. Wir werden da sein.»

Das Heimweh übermannt die Familie regelmässig. Am meisten vermisse man das eigene Land, sagt Kateryna Bychkov. «Die Landschaft, die Menschen, die Kultur – einfach alles. Man hofft nur noch, dass das Leid aufhört.»

