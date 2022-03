Das OK Bergrennen Hemberg ist parat: Neu wird es einen Shuttlebus zwischen dem Dorfzentrum und dem Rütelirank geben

Drei Jahre ist es her, dass Rennwagen am Bergrennen Hemberg letztmals die Strecke von der Schwantzbrugg zur Kirche im Dorfzentrum unter die Räder nahmen. Am Wochenende vom 11./12. Juni glüht aber wieder der Gummi.